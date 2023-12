L'adoption de l'IA chez les testeurs de logiciels atteint 78 %, la fiabilité et le manque de compétences étant les plus grands défis à relever

IA : l'étude « Future of Quality Assurance 2023 » de LambdaTest montre que 78 % des testeurs de logiciels ont déjà adopté une forme d'IA pour améliorer leur productivité, en particulier autour de tâches telles que la génération de cas de test et l'analyse de test.

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude « Future of Quality Assurance 2023 » réalisée par LambdaTest portant sur 1 615 testeurs professionnels de logiciels dans 70 pays différents a jeté un nouvel éclairage sur les pratiques de tests de logiciels en 2023 et a notamment révélé que 78 % des testeurs de logiciels ont déjà adopté l'IA dans leurs workflows.

Les nouvelles recherches de LambdaTest ont également montré que les entreprises s'efforcent de répondre au besoin d'une plus grande fiabilité logicielle. 72 % des organisations impliquent des testeurs dans des sessions de planification de « sprint », ce qui constitue un changement important dans la qualité des logiciels prise en compte plus tôt dans le cycle de développement des logiciels. Cependant, les petites organisations sont à la traîne : seulement 61,60 % d'entre elles impliquent des testeurs dans chaque sprint.

Parmi ces améliorations de l'efficacité, l'enquête montre qu'il y a eu une adoption rapide des technologies de l'IA. Les utilisations de l'IA déclarées par les testeurs de logiciels ont inclus l'automatisation de la création de données de test (51 %), l'écriture de code pour les tests automatisés (45 %), l'analyse des résultats de test et le reporting (36 %) et la formulation de cas de test (46 %).

L'étude a également révélé que même si 89 % des organisations automatisent le déploiement et l'exécution de tests au moyen d'outils CI/CD (intégration continue et livraison continue), seulement 45 % d'entre elles déclenchent leurs tests automatisés manuellement et ne tirent pas efficacement parti des outils CI/CD pour exécuter les tests.

L' enquête a également mis en évidence que des lacunes persistaient dans les tests de logiciels. 74 % des équipes n'avaient pas d'approche structurée pour exécuter les tests, perdant ainsi en efficacité et négligeant potentiellement des facteurs tels que les niveaux de risque et les commentaires des clients. De plus, de nombreuses équipes manquent d'informations basées sur les données pour mesurer la fiabilité des logiciels, et plus de 48 % d'entre elles ne disposent même pas de systèmes de base d'intelligence de test et d'observabilité.

Asad Khan, PDG et cofondateur de LambdaTest, a déclaré : « Chez LambdaTest, nous comprenons que même si l'adoption de l'IA est un pas en avant important, le voyage ne s'arrête pas là. Par exemple, notre étude met en évidence la nécessité de traiter les goulots d'étranglement affectant la productivité, tels que les tests défectueux, ainsi que le temps perdu à mettre en place et à maintenir des environnements de test. Cela nous offre à la fois une opportunité et un défi : développer les bons outils qui permettront aux équipes de s'attaquer efficacement à ces goulots d'étranglement et d'améliorer la qualité des logiciels dans leurs processus. »

Pour lire le rapport de l'étude intitulé « The Future of Quality Assurance 2023 », consultez : https://www.lambdatest.com/future-of-quality-assurance-survey

