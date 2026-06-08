الذكرى الـ 10 "ليوم عملاء العلامة التجارية 67" لشركة Dongfeng Liuzhou Motor تمهّد لمسارات جديدة للنمو العالمي

ليوتشو، الصين، 7 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Dongfeng Liuzhou Motor (DFLZM) في 7 يونيو حدث الذكرى الـ 10 "ليوم عملاء العلامة التجارية 67" بمدينة ليوتشو. شهد الحدث حضور أكثر من 700 مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة شركات وشركاء عالميون وممثلون عن العملاء وضيوف من وسائل الإعلام. جرى بث الحدث مباشرة عبر أكثر من 100 منصة إعلامية، بما في ذلك CCTV Finance، إلى جانب تغطية مشتركة من 870 وسيلة إعلام محلية ودولية.

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مع دخول دورة التنمية الجديدة للخطة الخمسية الـ 15 للصين، ستواصل شركة DFLZM تنفيذ "خطة المحركين المزدوجين"، مستهدفةً مبيعات خارجية تبلغ 155,000 مركبة بحلول عام 2030، مع تسريع هدفها المتمثل في "بناء DFLZM أخرى خارج الصين". لتوسيع حضورها العالمي، تخطط علامة Dongfeng Forthing لإضافة تسع قواعد تصنيع ذكية خارجية، و300 منفذ بيع، و300 مركز خدمة بحلول عام 2030. من شأن هذه الخطوة تقليص نطاقات تغطية الخدمات، وتعزيز الإنتاج والخدمات المحلية، ودفع تحول العلامة التجارية من مرحلة "التوسع العالمي" إلى مرحلة "الترسيخ والنمو المستدام في الأسواق الخارجية".

خلال الحدث، كشفت Dongfeng Motor Group عن الجيل التالي من منصة T1 لمركبات الطاقة الجديدة التجارية. باعتبارها أول منصة متكاملة من الجيل الرابع بجهد 1000 فولت تعمل بتقنيات الهيدروجين والكهرباء في القطاع، والتي جرى تطويرها وفق نهج قائم على سيناريوهات الاستخدام، فإنها تدعم عدة مسارات تقنية تشمل الوقود الهيدروجيني، والحلول الهجينة الهيدروجينية الكهربائية، والحلول الكهربائية المعتمدة على البطاريات. يُنظَر إلى هذه المنصة باعتبارها "حلًا صينيًا" لجعل المركبات التجارية تعمل بالكهرباء. استنادًا إلى منصة T1، أطلقت شركة DFLZM طرازين جديدين: Chenglong Yiwei 5 Super Edition وChenglong H7 PRO Hydrogen Edition، وذلك في إطار توسيع محفظة منتجات Chenglong العاملة بالطاقة الجديدة.

كما شهد الحدث أيضًا الظهور الأول لطراز Forthing V9 موديل 2027. يركّز هذا الطراز على أربعة محاور رئيسية — الراحة، والذكاء، والاتساع، والسلامة — حيث يتضمن أكثر من 20 تحديثًا، ليقدم تجربة فاخرة في فئة المركبات متعددة الاستخدامات (MPV) العاملة بالطاقة الجديدة. تم استعراض Forthing V9 Camping Edition إلى جانبه، لتأسيس فئة سوقية جديدة بفضل وضعمها المختلف في السوق. صُممت المركبة لتلبية احتياجات التنقل الحضري، والسفر لمسافات طويلة، والتخييم في الهواء الطلق، بما يوفر مرونة حقيقية للاستخدام في سيناريوهات متعددة. كما عُرضت أيضًا عدة طرازات شعبية من سيارات Forthing المخصصة للأسواق الخارجية، والتي حظيت باهتمام وإشادة واسعة من العملاء.

أطلقت DFLZM رسميًا برنامج رعاية سائقات الشاحنات "Her Haven"، الذي يهدف إلى إنشاء منظومة دعم رباعية الأبعاد لتمكين سائقات الشاحنات في قطاع نقل البضائع. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة دعم التعليم المهني والمبادرات المجتمعية خارج الصين من خلال تشغيل مشروع Luban Workshop في لاوس، والذي يوفر فرص عمل للعديد من الطلاب المتميزين.

كما أُقيم أيضًا خلال الفعالية حفل تكريم عالمي للعملاء، تم خلاله تقديم ثلاث جوائز رئيسية. من خلال الابتكار المشترك مع المستخدمين وتعميق التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من المؤسسات، سلّط الحفل الضوء على روح الشراكة والنجاح المتبادل.

بالاعتماد على الابتكار التكنولوجي المستقبلي، والتنفيذ الموجّه نحو السوق، والارتقاء الصناعي، والمسؤولية المجتمعية، استعرضت النسخة الـ 10 من "يوم عملاء العلامة التجارية 67" إنجازات التحول التي حققتها DFLZM. انطلاقًا من جذورها في مدينة ليوتشو وتطلعها إلى العالم، ستواصل الشركة العمل بشكلٍ وثيق مع العملاء والشركاء حول العالم لتعزيز النمو التعاوني وبدء فصل جديد من مسيرة العولمة.

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