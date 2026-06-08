Dongfeng Liuzhou Motor Gelar "67 Brand Customer Day" Edisi Ke-10, Tempuh Jalur Baru dalam Ekspansi Global

Memasuki siklus baru dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Five-Year Plan) Ke-15 Tiongkok, DFLZM akan terus menjalankan strategi "Dual Engine Plan" dengan target penjualan luar negeri mencapai 155.000 unit pada 2030. Perusahaan juga mempercepat ambisinya untuk "membangun DFLZM kedua di luar negeri". Untuk memperkuat kehadirannya di pasar global, Dongfeng Forthing akan menambah sembilan pabrik pintar di luar negeri, 300 titik layanan penjualan, dan 300 pusat servis hingga 2030. Lewat langkah ini, DFLZM memperpendek jangkauan layanan, meningkatkan produksi dan layanan di pasar lokal, serta mendorong transformasi merek dari sekadar berekspansi ke pasar global menuju perusahaan yang berakar kuat dan tumbuh berkelanjutan di pasar internasional.

Dalam acara tersebut, Dongfeng Motor Group memperkenalkan T1 New Energy Commercial Vehicle Platform generasi terkini. Sebagai inovasi pertama di industri, platform ini menggunakan sistem hidrogen-listrik terintegrasi 1.000V generasi keempat. Lebih lagi, platform ini dikembangkan dengan pendekatan berbasis skenario penggunaan. Dengan demikian, platform ini mendukung berbagai jalur teknologi, termasuk bahan bakar hidrogen, sistem hibrida hidrogen-listrik, dan kendaraan listrik berbasis baterai. Platform tersebut dinilai sebagai "solusi Tiongkok" untuk elektrifikasi kendaraan niaga. Berbasis platform T1, DFLZM meluncurkan dua model baru, yakni Chenglong Yiwei 5 Super Edition dan Chenglong H7 PRO Hydrogen Edition, yang semakin melengkapi portofolio kendaraan energi baru Chenglong.

DFLZM juga memperkenalkan Forthing V9 model tahun 2027. Mengutamakan empat aspek utama, yakni kenyamanan, kecerdasan, ruang kabin, dan keselamatan berkendara, Forthing V9 menghadirkan lebih dari 20 peningkatan yang memberikan pengalaman MPV energi baru bertaraf premium. Pada saat yang sama, Forthing V9 Camping Edition turut dipamerkan sebagai model dengan posisi pasar yang berbeda. Dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, perjalanan jarak jauh, hingga aktivitas berkemah di alam terbuka, mobil ini sangat fleksibel dalam berbagai skenario. Sejumlah model Forthing yang telah populer di pasar luar negeri juga ditampilkan, mendapat perhatian dan apresiasi dari para pelanggan.

DFLZM resmi meluncurkan "Her Haven" Women Truck Driver Care Program sebagai sistem dukungan empat dimensi yang memberdayakan pengemudi truk perempuan di industri logistik. Selain itu, DFLZM terus mendukung pendidikan vokasi dan kegiatan sosial di luar negeri melalui program Luban Workshop di Laos. Program tersebut telah membuka peluang kerja bagi banyak siswa berprestasi.

Acara ini juga diwarnai dengan Global Customer Recognition Ceremony. Dalam sesi ini, tiga penghargaan utama diberikan DFLZM. Berkolaborasi bersama pengguna, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra industri, sesi tersebut mencerminkan semangat kemitraan dan kesuksesan kolektif.

Didorong inovasi teknologi yang visioner, implementasi berbasis kebutuhan pasar, peningkatan industri, serta komitmen tanggung jawab sosial, ajang "67 Brand Customer Day" edisi ke-10 menampilkan capaian transformasi DFLZM. Berbasis di Liuzhou dan berorientasi global, DFLZM menyatakan akan terus bekerja sama dengan pelanggan dan mitra di seluruh dunia untuk mendorong pertumbuhan bersama dan membuka lembaran baru dalam globalisasi pasar.

SOURCE Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.