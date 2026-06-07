Dongfeng Liuzhou Motor จัดงาน "67 Brand Customer Day" ครั้งที่ 10 กางแผนรุกตลาดโลก ขับเคลื่อนการเติบโตในระดับสากล

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Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.

07 Jun, 2026, 22:57 CST

หลิ่วโจว, จีน, 7 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันที่ 7 มิถุนายน Dongfeng Liuzhou Motor (DFLZM) ได้จัดงาน "67 Brand Customer Day" ครั้งที่ 10 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองหลิ่วโจว โดยมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมงานกว่า 700 ท่าน ทั้งคณะผู้บริหารจากภาครัฐและองค์กรธุรกิจ พันธมิตรระดับโลก ตัวแทนลูกค้า และสื่อมวลชน งานดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มสื่อยักษ์ใหญ่กว่า 100 ราย อาทิ CCTV Finance และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมรายงานข่าวรวมกว่า 870 แห่ง

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เพื่อต้อนรับวัฏจักรการพัฒนาครั้งใหม่ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 ของจีน DFLZM ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อน "Dual Engine Plan" (ยุทธศาสตร์เครื่องยนต์คู่) อย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ากวาดยอดขายในต่างประเทศให้ได้ 155,000 คัน ภายในปี 2573 เพื่อเร่งสานต่อวิสัยทัศน์ในการ "สร้าง DFLZM อีกหนึ่งแห่งในตลาดต่างประเทศ" ให้สำเร็จลุล่วง และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก ทาง Dongfeng Forthing มีแผนที่จะจัดตั้งฐานการผลิตอัจฉริยะในต่างแดนเพิ่มอีก 9 แห่ง ควบคู่ไปกับการขยายโชว์รูม 300 แห่ง และศูนย์บริการอีก 300 แห่ง ภายในปี 2573 ซึ่งการยกระดับโครงข่ายในครั้งนี้จะช่วยให้เข้าถึงและดูแลลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริการในท้องถิ่น ตลอดจนขับเคลื่อนการพลิกโฉมแบรนด์จากการเป็นเพียง "ผู้ส่งออกสู่ตลาดโลก" ไปสู่ "การปักหมุดเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในต่างแดน"

สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงานนี้ Dongfeng Motor Group ได้เผยโฉม T1 แพลตฟอร์มยานยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่เจเนอเรชันถัดไป ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มระบบไฮโดรเจน-ไฟฟ้าแบบบูรณาการ 1,000V รุ่นที่ 4 รายแรกของอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบการใช้งานจริง รองรับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่หลากหลาย ทั้งระบบเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ไฮบริดไฮโดรเจน-ไฟฟ้า และไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ จนได้รับการยอมรับว่าเป็น "โซลูชันจีน" ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ DFLZM ได้ต่อยอดแพลตฟอร์ม T1 ด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมกันถึง 2 รุ่น ได้แก่ Chenglong Yiwei 5 Super Edition และ Chenglong H7 PRO Hydrogen Edition ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมทัพไลน์อัปยานยนต์พลังงานใหม่ตระกูล Chenglong ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว 2027 Forthing V9 เป็นครั้งแรก โดยเน้นยกระดับใน 4 มิติหลัก ได้แก่ ความสะดวกสบาย ความชาญฉลาด ความกว้างขวาง และความปลอดภัย อัดแน่นด้วยการอัปเกรดมากกว่า 20 รายการ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับในฐานะรถ MPV พลังงานใหม่ระดับพรีเมียม ควบคู่ไปกับการจัดแสดง Forthing V9 Camping Edition เพื่อสร้างเซกเมนต์ใหม่ในตลาดด้วยการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการเดินทางในเมือง การท่องเที่ยวระยะไกล และการแคมป์ปิ้งกลางแจ้ง พร้อมกันนี้ยังได้นำรถตระกูล Forthing รุ่นยอดนิยมในต่างประเทศอีกหลายรุ่นมาร่วมจัดแสดง ซึ่งดึงดูดความสนใจและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้าภายในงาน

พร้อมกันนี้ DFLZM ยังได้เปิดตัวโครงการดูแลผู้ขับขี่รถบรรทุกหญิง "Her Haven" อย่างเป็นทางการ โดยจัดตั้งระบบสนับสนุนแบบ 4 มิติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยกระดับบทบาทของคนขับรถบรรทุกสตรีในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ทั้งยังเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Luban Workshop ในประเทศลาว เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพที่มั่นคงให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นเป็นจำนวนมาก

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญภายในงานคือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ลูกค้าทั่วโลก ซึ่งมีการมอบรางวัลใหญ่รวม 3 รางวัล โดยพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนสปิริตแห่งความสำเร็จร่วมกันและการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้น ผ่านการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับผู้ใช้ ตลอดจนการยกระดับความร่วมมืออย่างลึกซึ้งระหว่างภาครัฐกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของการจัดงาน "67 Brand Customer Day" ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ ถือเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่แสดงให้เห็นผลสำเร็จของ DFLZM ในการพลิกโฉมองค์กร ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต การดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด การยกระดับภาคอุตสาหกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งในเมืองหลิ่วโจวพร้อมวิสัยทัศน์ที่มุ่งไกลสู่สากล บริษัทฯ จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตไปด้วยกัน พร้อมเปิดฉากหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ในการรุกตลาดโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

SOURCE Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.

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