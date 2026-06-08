"Hari Pelanggan Jenama 67" ke-10 Dongfeng Liuzhou Motor Majukan Laluan Baharu untuk Pertumbuhan Global

LIUZHOU, China, 8 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 7 Jun, Dongfeng Liuzhou Motor (DFLZM) menganjurkan "Hari Pelanggan Jenama 67" ke-10 di Liuzhou. Lebih daripada 700 peserta, termasuk pemimpin kerajaan dan korporat, rakan kongsi global, wakil pelanggan dan tetamu media menghadiri acara tersebut. Program itu disiarkan secara langsung melalui lebih 100 platform media, termasuk CCTV Finance, serta mendapat liputan bersama daripada 870 outlet media domestik dan antarabangsa.

Memasuki kitaran pembangunan baharu Rancangan Lima-Tahun ke-15 China, DFLZM akan terus melaksanakan "Pelan Enjin Berkembar" yang menyasarkan jualan luar negara sebanyak 155,000 kenderaan menjelang 2030 dan turut mempercepat pencapaian matlamatnya untuk "membina satu lagi DFLZM di luar negara." Bagi mengukuhkan jejak globalnya, Dongfeng Forthing merancang menambah sembilan pangkalan pembuatan pintar luar negara, 300 outlet jualan dan 300 outlet perkhidmatan menjelang 2030. Rancangan ini akan memendekkan jarak liputan perkhidmatan, memperkukuh pengeluaran dan perkhidmatan setempat serta memacu transformasi jenama daripada sekadar "menuju ke peringkat global" kepada "berakar umbi dan berkembang secara mampan di luar negara."

Di acara tersebut, Dongfeng Motor Group memperkenalkan Platform Kenderaan Komersial Tenaga Baharu T1 generasi seterusnya. Sebagai platform hidrogen-elektrik bersepadu 1,000V generasi keempat pertama dalam industri yang dibangunkan melalui pendekatan dipacu senario, ia menyokong pelbagai laluan teknologi termasuk bahan api hidrogen, hidrogen-elektrik hibrid dan penyelesaian elektrik bateri. Platform ini dianggap sebagai "penyelesaian Cina" bagi elektrifikasi kenderaan komersial. Berasaskan platform T1, DFLZM melancarkan dua model baharu: Chenglong Yiwei 5 Super Edition dan Chenglong H7 PRO Hydrogen Edition, sekali gus memperluas lagi portfolio produk tenaga baharu Chenglong.

Forthing V9 2027 turut membuat penampilan sulungnya. Dengan memberi tumpuan kepada empat aspek utama—keselesaan, kecerdasan, kelapangan dan keselamatan—kenderaan itu menampilkan lebih daripada 20 penambahbaikan serta memberikan pengalaman MPV tenaga baharu premium. Forthing V9 Camping Edition turut dipamerkan bersamanya, seterusnya mewujudkan segmen pasaran baharu melalui kedudukannya yang berbeza. Direka untuk perjalanan ulang-alik di bandar, perjalanan jarak jauh dan aktiviti perkhemahan luar, ia menawarkan keserbagunaan berbilang senario yang sebenar. Beberapa model Forthing luar negara yang popular turut dipamerkan dan mendapat perhatian serta pengiktirafan yang tinggi daripada pelanggan.

DFLZM turut melancarkan secara rasmi Program Penjagaan Pemandu Lori Wanita "Her Haven" bagi mewujudkan sistem sokongan empat dimensi demi memperkasakan pemandu lori wanita dalam industri pengangkutan barangan angkut. Sementara itu, syarikat terus menyokong inisiatif pendidikan vokasional dan kebajikan awam luar negara dengan mengendalikan projek Luban Workshop di Laos, yang menyediakan peluang pekerjaan kepada ramai pelajar cemerlang.

Majlis Pengiktirafan Pelanggan Global turut diadakan semasa acara tersebut, dengan tiga anugerah utama disampaikan. Melalui penciptaan bersama pengguna serta kerjasama lebih mendalam antara kerajaan dan rakan perusahaan, majlis itu menyerlahkan semangat kejayaan bersama dan kerjasama yang terjalin.

Didorong oleh inovasi teknologi berpandangan jauh, pelaksanaan berorientasikan pasaran, peningkatan industri dan tanggungjawab sosial, "Hari Pelanggan Jenama 67" ke-10 mempamerkan pencapaian transformasi DFLZM. Berakar umbi di Liuzhou dan menumpukan kepada dunia, syarikat akan terus bekerjasama rapat dengan pelanggan dan rakan kongsi di seluruh dunia untuk memajukan pertumbuhan kolaboratif serta memulakan babak globalisasi yang baharu.





SOURCE Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.