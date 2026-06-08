"Ngày Khách hàng thương hiệu 67" lần thứ 10 của Dongfeng Liuzhou Motor thúc đẩy những hướng đi mới cho tăng trưởng toàn cầu

LIỄU CHÂU, Trung Quốc, ngày 8 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 7 tháng 6, Dongfeng Liuzhou Motor (DFLZM) đã tổ chức "Ngày Khách hàng thương hiệu 67" lần thứ 10 tại Liễu Châu. Hơn 700 người tham gia, bao gồm các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp, các đối tác toàn cầu, đại diện khách hàng và khách mời truyền thông, đã tham dự sự kiện này. Sự kiện này đã thu hút hơn 100 nền tảng truyền thông, bao gồm CCTV Finance, phát trực tiếp, đồng thời được 870 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cùng đưa tin

Bước vào chu kỳ phát triển mới của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, DFLZM sẽ tiếp tục thực hiện "Kế hoạch động cơ kép", đặt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài là 155.000 xe vào năm 2030 và đẩy nhanh mục tiêu "xây dựng một DFLZM khác ở nước ngoài". Để tăng cường sự hiện diện toàn cầu, Dongfeng Forthing có kế hoạch bổ sung 9 cơ sở sản xuất thông minh ở nước ngoài, 300 cửa hàng bán hàng và 300 trạm dịch vụ tới năm 2030. Điều này sẽ rút ngắn khoảng cách phủ sóng dịch vụ, đẩy mạnh quá trình nội địa hóa sản xuất và dịch vụ, và thúc đẩy quá trình chuyển đổi thương hiệu từ "vươn ra toàn cầu" sang "bắt rễ sâu và phát triển bền vững ở nước ngoài".

Tại sự kiện này, Dongfeng Motor Group đã công bố Nền tảng xe thương mại năng lượng mới T1 thế hệ tiếp theo. Là nền tảng tích hợp hydro-điện 1.000V thế hệ thứ tư đầu tiên của ngành được phát triển dựa trên các tình huống sử dụng thực tế, nền tảng này hỗ trợ nhiều tuyến công nghệ, bao gồm các giải pháp nhiên liệu hydro, lại hydro-điện và các giải pháp thuần điện. Nền tảng này được coi là "giải pháp Trung Quốc" cho điện khí hóa xe thương mại. Dựa trên nền tảng T1, DFLZM đã ra mắt hai mẫu xe mới: Chenglong Yiwei 5 Super Edition và Chenglong H7 PRO Hydrogen Edition, mở rộng hơn nữa danh mục sản phẩm năng lượng mới của Chenglong.

Forthing V9 2027 cũng ra mắt. Tập trung vào bốn lĩnh vực chính - thoải mái, thông minh, rộng rãi và an toàn - chiếc xe có hơn 20 nâng cấp, mang lại trải nghiệm MPV năng lượng mới cao cấp. Forthing V9 Camping Edition cũng được giới thiệu, tạo ra một phân khúc thị trường mới với định vị khác biệt. Được thiết kế để đi lại trong đô thị, di chuyển đường dài và cắm trại ngoài trời, mẫu xe mang lại sự linh hoạt đa kịch bản thực sự. Một số mẫu Forthing phổ biến dành cho nước ngoài cũng được trưng bày, thu hút sự quan tâm và công nhận mạnh mẽ từ khách hàng.

DFLZM chính thức ra mắt Chương trình chăm sóc tài xế xe tải nữ "Her Haven", thiết lập một hệ thống hỗ trợ bốn chiều để hỗ trợ cho các tài xế xe tải nữ trong ngành vận tải hàng hóa. Trong khi đó, công ty tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến giáo dục nghề nghiệp và phúc lợi công cộng ở nước ngoài bằng cách điều hành dự án Hội thảo Luban tại Lào, tạo cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên xuất sắc.

Lễ công nhận khách hàng toàn cầu cũng đã được tổ chức trong sự kiện này, nơi ba giải thưởng lớn đã được trao. Thông qua sự đồng sáng tạo của người dùng và sự hợp tác sâu sắc hơn giữa chính phủ và các đối tác doanh nghiệp, buổi lễ đã làm nổi bật tinh thần thành công chung và quan hệ đối tác.

Được thúc đẩy bởi sự đổi mới công nghệ hướng tới tương lai, triển khai theo định hướng thị trường, nâng cấp công nghiệp và trách nhiệm xã hội, "Ngày Khách hàng thương hiệu 67" lần thứ 10 đã giới thiệu những thành tựu mang tính chuyển đổi của DFLZM. Bắt nguồn từ Liễu Châu và hướng ra thế giới, công ty sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với khách hàng và đối tác trên toàn thế giới để thúc đẩy tăng trưởng hợp tác và bắt tay vào một chương mới của toàn cầu hóa.

SOURCE Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.