العملة الفضية النقية 5 أونصات من دار سكّ العملة الملكية الكندية - وهي عملة سفينة الأشباح الكندية تفوز بجائزة أفضل عملة للعام في الفئة الأكثر ابتكارًا

أوتاوا، أونتاريو، 10 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- يسعد دار سكّ العملة الملكية الكندية أن عملتها الفضية النقية 5 أونصات لعام 2022 – وهي عملة سفينة الأشباح الكندية قد فازت بجائزة "عملة العام" في الفئة الأكثر ابتكارًا. في إطار برنامج الجوائز السنوي هذا، تتنافس دار سكّ العملة مع نظرائها في الصناعة العالمية للحصول على أرقى تقدير في العالم للتميز في تصميم وتصنيع العملات. هذا التأييد الأخير لموهبة دار سكّ العملة وابتكارها يزيد من قائمة جوائز "عملة العام" السابقة.

قالت Marie Lemay، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سكّ العملة الكندية: "تفخر دار سكّ العملة بامتلاكها العديد من العملات الحائزة على جوائز وكسبها جائزة "عملة العام" هو اعتراف هائل في جميع أنحاء العالم بابتكارنا وتميزنا في التصنيع". "بصفتنا مبتكرين لا يكلون، فإننا نبحث دائمًا عن طرق جديدة ومثيرة لجلب قصص كندا إلى الحياة، ومن دواعي سرورنا أن نرى تقنية الألوان التي تعمل بالضوء الأسود على عملة سفينة الأشباح الكندية الفضية الخاصة بنا تثير إعجاب أقراننا في الصناعة بقدر ما تثير إعجاب عملائنا".

يوضح العمل الفني الدرامي للفنان Neil Hamelin حكاية سفينة الأشباح، وهي ظهور مؤلم لسفينة ثلاثية الصواري تبدو أشرعتها مشتعلة. يدعي الصيادون القدامى على الساحل الشرقي لكندا أنهم رأوا الرؤية وانطلقوا إلى البحر في محاولة إنقاذ، فقط لتختفي السفينة الغامضة فجأة. يتم الكشف عن الصورة المتوهجة لسفينة الأشباح، التي تظهر قبل أن ينطلق الصيادون في قارب في ليلة عاصفة، عندما يضيء ضوء أسود على ظهر هذه العملة والتي وزنها 5 أونصات وفضية نقية بنسبة 99.99%.

تتلقى مسابقة "عملة العام" السنوية ترشيحات من اتحاد دولي لممثلي دور سك العملة وجامعي العملة. يتم إجراء التحكيم من قبل لجنة دولية من كبار مسؤولي دار سكّ العملة في العالم، والحائزين على الميداليات، والصحفيين، ومسؤولي البنك المركزي والمتاحف. تم اختيار الفائزين من بين 100 متسابق نهائي يشملون عشر فئات.

يمكن العثور على صور العملة 5 أونصات الفضية النقية من دار سكّ العملة – عملة سفينة الأشباح الكندية من هنا .

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سكّ وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تنتج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، بالإضافة إلى الأوسمة العسكّرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها شركة راسخة لتكرير الذهب والتسليم الجيد في لندن وكومكس، تقدم دار سكّ العملة أيضًا مجموعة كاملة من أفضل خدمات تكرير الذهب والفضة في فئتها. كمنظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، لزراعة أماكن عمل آمنة وشاملة ولإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياته.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ‏. تابع دار سك العملة على LinkedIn و Facebook و Instagram .

Alex Reeves، مدير أول للشؤون العامة، 6370-884 (613)، [email protected]

Royal Canadian Mint (RCM) SOURCE