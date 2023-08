5 ONÇAS DA ROYAL CANADIAN MINT MOEDA DE PRATA PURA - CANADIAN GHOST SHIP GANHA O PRÊMIO DE MOEDA DO ANO NA CATEGORIA MAIS INOVADORA

OTTAWA, ONTÁRIO, 10 de Agosto de 2023 /PRNewswire/-- A Royal Canadian Mint está muito satisfeita com suas 5 onças de 2022. Moeda de prata pura - A Canadian Ghost Ship ganhou o prêmio de Moeda do Ano na categoria mais inovadora. Sob este programa anual de premiação, a Mint compete com colegas globais do setor pelo reconhecimento de excelência mais prestigiado do mundo em design e fabricação de moedas. Este último endosso do talento e inovação da Mint contribui para uma lista crescente dos prêmios anteriores da Moeda do Ano.

"A Mint tem orgulho de ter muitas moedas premiadas em seu nome e ganhar um prêmio de Moeda do Ano é um enorme reconhecimento mundial de nossa excelência em inovação e fabricação", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Como inovadores incansáveis, estamos sempre procurando maneiras novas e emocionantes de dar vida a histórias do Canadá, e é muito gratificante ver a tecnologia de cores ativada por luz negra em nossa moeda de prata Canadian Ghost Ship impressionar nossos colegas do setor tanto quanto nossos clientes".

A obra de arte dramática do artista Neil Hamelin ilustra a história do navio fantasma, uma aparição assombrada de um navio de três mastros cujas velas parecem estar em chamas. Pescadores antigos na Costa Leste do Canadá afirmam ter visto essa visão e partiram para o mar em uma tentativa de resgate, apenas para ver o misterioso navio desaparecer de repente. A imagem brilhante do navio fantasma, emergindo antes dos pescadores partirem em um cais em uma noite tempestuosa, é revelada quando uma luz negra é reluzida no verso desta moeda de prata 99,99% pura de 5 onças.

A competição anual de Moeda do Ano recebe indicações de um consórcio internacional de representantes da casa da moeda e numismatas. O julgamento é conduzido por um painel internacional dos principais funcionários da casa da moeda, medalhistas, jornalistas, bancos centrais e funcionários de museus ao redor do mundo. Os vencedores foram selecionados entre 100 finalistas em dez categorias.

Imagens das 5 onças da Mint de 2022. Moeda de Prata Pura - A Canadian Ghost Ship pode ser encontrada aqui.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense é uma empresa Crown responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, produzindo moedas de colecionador premiadas, produtos de lingotes líderes de mercado, bem como as prestigiadas honras militares e civis do Canadá. Como uma refinadora estabelecida de Londres e COMEX Good Delivery, a Mint também oferece uma gama completa dos melhores serviços de refino de ouro e prata da categoria. Como uma organização que se esforça para cuidar melhor do meio ambiente, cultivar locais de trabalho seguros e inclusivos, e causar um impacto positivo nas comunidades onde atua, a Mint integra práticas ambientais, sociais e de governança em todos os aspectos de suas operações.

Para mais informações sobre a Mint, seus produtos e serviços, acesse www.mint.ca. Siga a Mint no LinkedIn, Facebook e Instagram.

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

