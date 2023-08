OTTAWA, Ontario, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint ist erfreut, dass ihre 5-Unzen- Münze aus reinem Silber namens „Canadian Ghost Ship" aus dem Jahr 2022 den Preis „Coin of the Year" in der Kategorie „Innovativste Münze" gewonnen hat. Im Rahmen dieses jährlichen Auszeichnungsprogramms konkurriert die Mint mit internationalen Branchenkollegen um die prestigeträchtigste Anerkennung der Welt von Spitzenleistungen in der Münzgestaltung und -herstellung. Diese jüngste Bestätigung des Talents und der Innovationskraft der Mint fügt sich in eine wachsende Liste früherer Auszeichnungen mit dem „Coin of the Year Award" ein.

„Die Royal Canadian Mint ist stolz darauf, viele preisgekrönte Münzen unter ihrem Namen zu haben, und die Auszeichnung des ‚Coin of the Year Award' ist eine enorme weltweite Anerkennung unserer Innovationsleistung und unserer Fertigungsqualität", verkündete Marie Lemay, President und CEO der Royal Canadian Mint. „Als unermüdliche Innovatoren sind wir immer auf der Suche nach neuen und aufregenden Möglichkeiten, die Geschichten rund um Kanada zum Leben zu erwecken, und es ist sehr erfreulich zu sehen, wie die durch Schwarzlicht aktivierte Farbtechnologie auf unserer Silbermünze ‚Canadian Ghost Ship' unsere Branchenkollegen ebenso beeindruckt wie unsere Kunden."

Das dramatische Kunstwerk des Künstlers Neil Hamelin illustriert die Geschichte des Geisterschiffes, eine gespenstische Erscheinung eines dreimastigen Schiffes, dessen Segel offenbar lichterloh zu brennen erscheinen. Fischer der alten Tage an der Ostküste von Kanada behaupten, die Vision gesehen zu haben und in einem Rettungsversuch in See gestochen zu sein, nur um das geheimnisvolle Schiff plötzlich verschwinden zu sehen. Das glühende Bild des Geisterschiffes, das vor den Fischern in ihrem Dory in einer stürmischen Nacht auftaucht, wird enthüllt, wenn die Rückseite dieser 5-Unzen-Münze, die zu 99,99 % aus reinem Silber besteht, mit Schwarzlicht beleuchtet wird.

Für den jährlichen Wettbewerb um die Münze des Jahres, „Coin of the Year", werden Nominierungen von einem internationalen Konsortium aus Vertretern von Münzstätten und Numismatikern eingereicht. Die Bewertung erfolgt durch eine internationale Jury aus weltweit führenden Münzbeamten, Medailleuren, Journalisten, Zentralbanken- und Museumsvertretern. Die Gewinner wurden aus 100 Finalisten in zehn Kategorien ausgewählt.

