القوى العاملة النسائية البالغة 60% من موظفي وحدة تصنيع Genus Power تُذهل السفير الأمريكي في الهند

جايبور، دولة الهند

24 أكتوبر 2024

/PRNewswire/ -- استضافت شركة Genus Power Infrastructures Limited بفخر وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى بقيادة Eric Garcetti، سفير الولايات المتحدة في الهند، بصحبة Steve Olive، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الهند (USAID)، وAaron Schubert، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

U.S. ambassador to India Eric Garcetti Visits Genus Power’s Manufacturing Plant

وقد قام الوفد بجولة في مصنع Genus للتصنيع الحديث، وشهد التقنيات المتطورة لإنتاج العدادات الذكية في Genus. أثناء الجولة، أشاد الوفد بإنجاز Genus في إنتاج أكثر من 80 مليون عداد ذكي، وهي مساهمة حاسمة في تطوير البنية التحتية للشبكات الذكية في المنطقة. من خطوط الإنتاج الآلية إلى العمليات ذات الكفاءة البيئية التي تتميز بانبعاثات كربون منخفضة، وكلها جوانب تدل على الهندسة المتقدمة. تلعب Genus دورًا محوريًا في دفع الجهود العالمية نحو اعتماد الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة.

أشاد السيد Garcetti بإنجازات Genus، ولا سيما تركيزها على تغير المناخ والبنية التحتية المستدامة. وأشاد بالشراكة بين الولايات المتحدة والهند في تعزيز الابتكار، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف الطاقة المشتركة. كما أبدى إعجابه بالتنوع بين الجنسين في Genus، حيث تشكل النساء أكثر من 60% من القوى العاملة في مصنع التصنيع. لقد أثنى الوفد على هذا التفاني في شمول الجميع، إلى جانب فرص العمل لذوي الإعاقة الجسدية، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في الصناعة.

قال Raj Agarwal، الرئيس التنفيذي لـ Genus: "يشرفنا أن نرحب بمثل هذا الوفد المميز ونعرض لهم تقدمنا في مجال الطاقة النظيفة وحلول القياس الذكية". "هذه الزيارة تؤكد من جديد على أهمية التعاون للتغلب على تحديات الطاقة العالمية، ونحن حريصون على استكشاف فرص جديدة لدعم نمو الهند والتوسع على الصعيد العالمي". شددت المناقشات خلال الزيارة على إمكانات الشركة وقدرتها على قيادة مشاريع الطاقة المستدامة في المنطقة على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع قمة شراكة الطاقة الإقليمية في جنوب آسيا (South Asia Regional Energy Partnership Summit)، والتي تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والهند في مجالات الطاقة النظيفة وابتكارات القياس الذكي.

تلتزم Genus بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة، وتتطلع إلى مواصلة التعاون مع الجهات الدولية المعنية.

نبذة حول شركة Genus Power Infrastructures Limited

شركة Genus هي واحدة من أكبر منتجي الهند لحلول قياس الطاقة المتكاملة، بما في ذلك عدادات الكهرباء والغاز والماء. تدير Genus منشآت تصنيع في مدينة جايبور، ومدينة هاريدوار، ومدينة جواهاتي، مع أحدث عمليات البحث والتطوير الداخلية المعتمدة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا، في حكومة الهند. وتشتهر Genus باستراتيجيات عديدة منها دمج مورِّدي المواد الخام والموزعين ضمن عملياتها، والصناعة الخالية من الهدر.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:www.genuspower.com.

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الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2454998/4984021/Genus_Logo.jpg