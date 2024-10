L'ambassadeur des États-Unis en Inde est impressionné par les 60 % de femmes employées dans l'unité de production de Genus Power

JAIPUR, Inde, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Genus Power Infrastructures Limited a accueilli avec fierté une délégation américaine de haut niveau emmenée par Eric Garcetti, ambassadeur des États-Unis en Inde, ainsi que Steve Olive, directeur de la mission indienne de l'USAID, et Aaron Schubert, directeur du bureau indo-pacifique de l'USAID en Inde.

U.S. ambassador to India Eric Garcetti Visits Genus Power’s Manufacturing Plant

La délégation a visité l'usine de fabrication ultramoderne de Genus et a découvert les technologies de pointe qui sous-tendent la production de compteurs intelligents de Genus. Au cours de la visite, la délégation a salué la réussite de Genus, qui a déployé plus de 80 millions de compteurs intelligents, une contribution essentielle à l'avancement de l'infrastructure de réseau intelligent dans la région. Des lignes de production automatisées aux processus éco-efficaces qui réduisent les émissions de carbone au minimum, chaque aspect reflète une ingénierie avancée. Genus joue un rôle essentiel dans les efforts déployés à l'échelle mondiale en faveur de l'adoption d'énergies propres et de l'efficacité énergétique.

M. Garcetti a salué les accomplissements de Genus, en particulier l'accent mis sur le changement climatique et les infrastructures durables. Il a fait l'éloge du partenariat entre les États-Unis et l'Inde pour encourager l'innovation, essentielle pour atteindre les objectifs communs en matière d'énergie. Il a été impressionné par la diversité de Genus, les femmes représentant plus de 60 % de la main-d'œuvre de l'usine de fabrication. Cet engagement en faveur de l'inclusion, ainsi que les possibilités d'emploi pour les personnes physiquement handicapées, ont été salués comme un modèle exemplaire pour l'industrie.

« Nous sommes honorés d'accueillir une délégation aussi distinguée et de présenter nos avancées en matière d'énergie propre et de solutions de comptage intelligentes », a déclaré Raj Agarwal, PDG de Genus. « Cette visite réaffirme l'importance de la collaboration pour relever les défis énergétiques mondiaux, et nous sommes impatients d'explorer de nouvelles possibilités de soutenir la croissance de l'Inde et de nous développer à l'échelle mondiale. » Les discussions qui ont eu lieu au cours de la visite ont mis l'accent sur le potentiel de l'entreprise à mener des projets d'énergie durable dans l'ensemble de la région.

La visite a coïncidé avec le sommet du partenariat régional pour l'énergie en Asie du Sud, marquant une étape importante dans le renforcement des liens entre les États-Unis et l'Inde en matière d'énergie propre et d'innovations dans le domaine des compteurs intelligents.

Genus est résolue à mener la transition vers l'énergie propre et se réjouit de poursuivre ses collaborations avec les partenaires internationaux.

À propos de Genus Power Infrastructures Limited

Genus est l'un des plus grands producteurs indiens de solutions de mesure de l'énergie de bout en bout, notamment de compteurs d'électricité, de gaz et d'eau. Genus dispose d'installations de production à Jaipur, Haridwar et Guwahati, et d'une R&D interne de pointe accréditée par le ministère de la science et de la technologie du gouvernement indien. Genus est réputée pour ses stratégies d'intégration en amont et en aval et de mise en œuvre allégée.

