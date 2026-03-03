Genus Power تتخطى حاجز تركيب 26 مليون عداد ذكي عالميًا وتؤكد ريادتها في الحلول الشاملة للقياس المتقدم

جايبور، الهند، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تجاوزت Genus Power

(NSE: GENUSPOWER) (BSE: 530343) ، المزود الرائد في الهند لحلول قياس الطاقة وحلول القياس المتقدم الشاملة، محطة بارزة بتخطيها حاجز تركيب أكثر من 26 مليون عداد ذكي في جميع أنحاء العالم، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للتكنولوجيا والتنفيذ لشركات المرافق حول العالم.

وكان أحد الدوافع الرئيسية وراء هذا الإنجاز العالمي هو الدور الريادي لشركة Genus Power في برنامج تحديث الشبكة الوطنية في الهند، حيث نجحت الشركة في تركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي بصفتها مزود خدمات البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) الرائد في البلاد. وتوفر خبرة التنفيذ واسعة النطاق هذه، عبر برامج معقدة لشركات المرافق تمتد لسنوات، أساسًا قويًا يمكّن Genus من تكرار نتائج مماثلة مع شركات المرافق عالميًا التي تبدأ في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برامج نشر العدادات الذكية.

ومع خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تُعد Genus Power من بين أبرز مزودي خدمات البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI)، إذ تقدم محفظة متكاملة تضم عدادات كهرباء وغاز ومياه ذكية، وأنظمة اتصالات، والنظام الرئيسي (Head End System - HES) المملوك حصرياً للشركة، ومنصات إدارة بيانات العدادات (MDM)، وتطبيقات جوال بمستوى يلائم متطلبات شركات المرافق. وتتيح هذه الحلول المراقبة عن بُعد، والتحليلات الفورية، والاستجابة للطلب، وتحسين أداء الشبكة بالاستناد إلى البيانات، بما يدعم شركات المرافق في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز خدمة العملاء.

وترتكز قدرات Genus الابتكارية في الهند على منظومة قوية للبحث والتطوير معترف بها من قبل حكومة الهند، إضافة إلى نشاط تصنيع يشمل ستة مرافق إنتاج متكاملة بالكامل في جايبور وهاريدوار وغواهاتي وكوتبوتلي، بطاقة تصنيع سنوية مجمعة تتجاوز 18 مليون عداد. وتضمن هذه المرافق، المجهزة بخطوط تقنية التركيب السطحي الآلية (SMT)، والقولبة الدقيقة، وبنية تحتية متقدمة للاختبارات، توفير عدادات ذكية عالية الجودة ومطابقة للمعايير الدولية على نطاق واسع. ومن خلال عملياتها وشبكة شركائها، تدعم Genus أكثر من 16,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها.

وخارج الهند، رسخت Genus حضورًا دوليًا متناميًا في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأسواق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC)، حيث تعمل عن كثب مع شركات المرافق ومكاملي الأنظمة لتقديم حلول (AMI) موثوقة وقابلة للتوسع ومطابقة للمعايير ومصممة خصيصًا لتلائم الظروف التنظيمية والمناخية المتنوعة. وبدعم من فريق يضم أكثر من 550 خبيرًا في البحث والتطوير وهندسة البرمجيات، تقدم Genus حلولاً شاملة تغطي دورة الحياة بالكامل على مستوى العالم.

كما تدمج Genus مبادرات يقودها الذكاء الاصطناعي عبر عمليات التصنيع والنشر وتشغيل منظومات (AMI) بهدف تعزيز الإنتاجية ورفع دقة التنبؤ وتحسين عملية اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير منصات تحليلات متقدمة لدعم اكتشاف الفاقد، وتحسين كفاءة الفوترة، وإدارة أداء الأصول.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز البارز، قال السيد Jitendra Kumar Agarwal، العضو المنتدب المشارك فيGenus Power " : إن تجاوز حاجز نشر 26 مليون عداد ذكي عالميًا يتخطى كونه إنجازًا واسع النطاق؛ فهو شهادة على الثقة التي توليها شركات المرافق عبر القارات لشركة .Genus ومع تحول أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم نحو شبكات رقمية تعتمد على البيانات، تتمثل مهمتنا في تمكين هذا التحول من خلال أجهزة موثوقة وبرمجيات ذكية وقدرات تنفيذية مثبتة. وبدءًا من أكبر برامج القياس الذكي في الهند إلى الأسواق الدولية المتنوعة؛ تظل Genus ملتزمة بأن تكون الشريك التكنولوجي المفضل على المدى الطويل لشركات المرافق الساعية إلى حلول قياس ذكية قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل."

وبفضل قدراتها القوية على تنفيذ المشاريع عبر نماذج أعمال تشمل النفقات الرأسمالية (Capex) والنفقات التشغيلية (Opex) وإجمالي النفقات (Totex)، تتمتع Genus Power بموقع ممتاز لتكون شريكًا طويل الأجل لشركات المرافق التي تسرّع وتيرة اعتماد الشبكات الذكية حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://genuspower.com/

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2454998/Genus_Logo.jpg