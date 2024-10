60% weibliche Belegschaft in der Produktionsstätte von Genus Power beeindruckt den US-Botschafter in Indien

JAIPUR, Indien, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Genus Power Infrastructures Limited war stolzer Gastgeber einer hochrangigen US-Delegation unter der Leitung von Eric Garcetti, US-Botschafter in Indien, zusammen mit Steve Olive, Indiens Missionsleiter von USAID, und Aaron Schubert, Indiens Direktor des Indo-Pazifik-Büros von USAID.

U.S. ambassador to India Eric Garcetti Visits Genus Power’s Manufacturing Plant

Die Delegation besichtigte die hochmoderne Produktionsstätte von Genus und überzeugte sich von den Spitzentechnologien, die hinter der Produktion der intelligenten Messgeräte von Genus stehen. Während des Rundgangs lobte die Delegation die Leistung von Genus, über 80 Millionen intelligente Zähler installiert zu haben – ein entscheidender Beitrag zur Förderung der intelligenten Netzinfrastruktur in der Region. Von automatisierten Produktionslinien bis hin zu ökoeffizienten Prozessen, die den Kohlenstoffausstoß minimieren, spiegelt jeder Aspekt fortschrittliche Technik wider. Genus spielt eine zentrale Rolle bei den weltweiten Bemühungen um die Einführung sauberer Energien und Energieeffizienz.

Herr Garcetti lobte die Leistungen von Genus, insbesondere den Fokus auf Klimawandel und nachhaltige Infrastruktur. Er lobte die Partnerschaft zwischen den USA und Indien bei der Förderung von Innovationen, die für die Erreichung gemeinsamer Energieziele unerlässlich sind. Er war beeindruckt von der Geschlechtervielfalt bei Genus, denn über 60 % der Belegschaft in der Produktionsstätte sind Frauen. Dieses Engagement für Inklusion und die Beschäftigungsmöglichkeiten für körperlich behinderte Menschen wurden als beispielhaftes Modell für die Branche gelobt.

„Wir fühlen uns geehrt, eine so hochkarätige Delegation begrüßen zu dürfen und unsere Fortschritte in den Bereichen saubere Energie und intelligente Messlösungen zu präsentieren", sagte Raj Agarwal, Geschäftsführer von Genus. „Dieser Besuch unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen im Energiebereich, und wir freuen uns darauf, neue Möglichkeiten zu erkunden, um das Wachstum Indiens zu unterstützen und weltweit zu expandieren." In den Gesprächen während des Besuchs wurde das Potenzial des Unternehmens hervorgehoben, nachhaltige Energieprojekte in der gesamten Region anzuführen.

Ihr Besuch fiel mit dem Gipfeltreffen der Regionalen Energiepartnerschaft Südasien zusammen und war ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Beziehungen zwischen den USA und Indien in den Bereichen saubere Energie und intelligente Messsysteme.

Genus ist bestrebt, den Übergang zu sauberer Energie anzuführen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit internationalen Interessengruppen.

Informationen zu Genus Power Infrastructures Limited

Genus ist einer der größten indischen Hersteller von End-to-End-Energiemesslösungen, einschließlich Strom-, Gas- und Wasserzählern. Genus betreibt Produktionsstätten in Jaipur, Haridwar und Guwahati und verfügt über eine hochmoderne interne Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie der indischen Regierung anerkannt ist. Genus ist bekannt für seine Vorwärts- und Rückwärtsintegration und seine schlanken Implementierungsstrategien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.genuspower.com.

