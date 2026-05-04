Die 139. Canton Fair Phase 3 macht mit neuen und erweiterten Produktzonen Fortschritte auf dem Weg zu einem besseren Leben

GUANGZHOU, China, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Auf der 139. China Import and Export Fair (Canton Fair) wurden neun neu eingerichtete Produktzonen vorgestellt. In Phase 3 wird die Zone Intelligent Healthcare (Intelligente Gesundheitsversorgung) erweitert und modernisiert, und erstmals wird eine Zone für Functional & Technical Fabrics (Funktionale und technische Textilien) präsentiert.

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Der erweiterte Zone Intelligent Healthcare (Intelligente Gesundheitsversorgung) vereint 50 Unternehmen, die ein umfassendes Spektrum an intelligenten medizinischen Lösungen präsentieren, darunter KI-gestützte Diagnostik, Operationsrobotik und Technologien der nächsten Generation für die Altenpflege. Die Exponate verdeutlichen, wie medizinische Geräte immer kleiner, präziser und zunehmend nicht-invasiv werden. Kapselendoskopiesysteme zeigen, wie eine Magen-Darm-Untersuchung ohne Unannehmlichkeiten durchgeführt werden kann, während KI-gestützte Analysegeräte für die traditionelle chinesische Medizin den Untersuchungs- und Abfrageprozess auf wenige Minuten verkürzen. Tragbare Blutzuckermessgeräte erleichtern das Management chronischer Erkrankungen und machen es komfortabler.

Auch Robotertechnologien spielen eine wichtige Rolle. Endoskopische und orthopädische Operationsroboter zeichnen sich durch eine verbesserte Präzision dank integrierter Mensch-Maschine-Koordination aus, während bionische Handprothesen mittels nicht-invasiver myoelektrischer Sensorik jeden Finger unabhängig steuern. Intelligente Rehabilitationssysteme, darunter Exoskelette für die unteren Extremitäten und Trainingsgeräte für die Hand, bieten Patienten bei der Wiederherstellung ihrer Mobilität eine kontinuierliche Unterstützung. Begleitroboter für die Altenpflege, die mit Überwachungs- und Telemedizin-Funktionen ausgestattet sind, läuten den Aufstieg integrierter häuslicher Gesundheitsdienste ein.

Die erstmals präsentierte Zone Functional & Technical Fabrics (Funktionale und technische Textilien) verdeutlicht, wie sich die traditionelle Textilindustrie in Richtung hochwertigerer und intelligenterer Produkte entwickelt. Die Aussteller präsentieren Materialien, die vielschichtige Leistungsfähigkeit mit intelligenter Reaktionsfähigkeit verbinden. Textilien mit temperaturregulierenden Fasern, Phasenwechselmaterialien und licht- oder wärmeempfindlichen Farbwechseleffekten veranschaulichen, wie sich Stoffe zu anpassungsfähigen Plattformen entwickeln, die auf Umgebungsbedingungen reagieren können.

Nachhaltigkeit wird zum bestimmenden Thema. Biobasierte Fasern, biologisch abbaubare Folien, recycelter Polyester und Bio-Baumwolle spiegeln einen Wandel von einzelnen Ökoprodukten hin zu einer durchgängig nachhaltigen Produktion wider. High-Performance-Anwendungen für den Außenbereich und Schutzanwendungen runden das Bild ab. Materialien, die auf Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität, UV-Beständigkeit, Flammschutz und Langlebigkeit ausgelegt sind, werden der steigenden Nachfrage in den Bereichen Sportbekleidung, Arbeitsschutz und Medizin gerecht. Intelligente Textilien mit integrierten Modulen zur Gesundheitsüberwachung zeigen, wie Kleidung zunehmend als Schnittstelle für das ganzheitliche Wohlbefinden fungiert.

Sowohl die technologiegestützte Gesundheitsversorgung als auch die moderne Textilindustrie teilen das Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Diese Fortschritte entwickeln sich ständig weiter und spiegeln eine Fertigungslandschaft wider, die zunehmend von Innovation, Widerstandsfähigkeit und dem Engagement für die Verbesserung des Alltagslebens geprägt ist.

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