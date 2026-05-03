La troisième phase de la 139e Foire de Canton se concentre sur l'amélioration de la vie avec des zones de produits nouvelles et renforcées

GUANGZHOU, Chine, 3 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire chinoise des importations et des exportations (Foire de Canton) propose neuf nouvelles zones de produits. La phase 3 comprend une zone élargie et améliorée pour la santé intelligente et la présentation inaugurale d'une zone pour les tissus fonctionnels et techniques.

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La nouvelle zone Santé intelligente rassemble 50 entreprises qui présentent un éventail complet de solutions médicales intelligentes, allant des diagnostics alimentés par l'IA à la robotique chirurgicale, en passant par les technologies prochaine génération pour les soins aux personnes âgées. Les expositions mettent en avant la façon dont les dispositifs médicaux deviennent plus petits, plus précis et de plus en plus non invasifs. Les systèmes d'endoscopie à capsule montrent comment le dépistage gastro-intestinal peut être effectué sans inconfort, tandis que les analyseurs de médecine traditionnelle chinoise basés sur l'IA compriment le processus d'inspection et de renseignement en quelques minutes. Les glucomètres portables rendent la gestion des maladies chroniques plus facile et plus pratique.

Les technologies robotiques jouent également un rôle important. Les robots chirurgicaux endoscopiques et orthopédiques font preuve d'une précision accrue grâce à la coordination homme-machine intégrée, tandis que les mains prothétiques bioniques utilisent la détection myoélectrique non invasive pour contrôler chaque doigt de manière indépendante. Les systèmes de réadaptation intelligents, notamment les exosquelettes pour les membres inférieurs et les dispositifs d'entraînement des mains, apportent un soutien constant aux patients qui retrouvent leur mobilité. Les robots d'accompagnement des personnes âgées, dotés de fonctions de surveillance et de télémédecine, marquent l'essor des services de santé intégrés à domicile.

La nouvelle zone Tissus fonctionnels et techniques montre comment l'industrie textile traditionnelle s'oriente vers des produits plus haut de gamme et plus intelligents. Les exposants présentent des matériaux qui combinent des performances multicouches avec une réactivité intelligente. Les textiles comportant des fibres régulatrices de température, des matériaux à changement de phase et des effets de changement de couleur sensibles à la lumière ou à la chaleur illustrent l'évolution des tissus vers des plateformes adaptatives capables de réagir aux conditions environnementales.

La durabilité s'impose comme un thème déterminant. Les fibres biosourcées, les films dégradables, le polyester recyclé et le coton biologique témoignent d'une évolution des écoproduits isolés vers une fabrication écologique sur l'ensemble de la chaîne. Les applications de protection et d'extérieur haute performance sont également au rendez-vous. Les matériaux conçus pour être imperméables, respirants, résistants aux UV, ignifuges et durables sur le long terme répondent à la demande croissante dans les domaines des vêtements de sport, de la protection au travail et des environnements médicaux. Les textiles intelligents intégrant des modules de surveillance de la santé montrent comment les vêtements commencent à fonctionner comme une interface continue de bien-être.

Les soins de santé axés sur la technologie et les textiles avancés convergent tous deux vers la recherche d'une vie meilleure. Ces progrès continuent d'évoluer et reflètent un écosystème manufacturier de plus en plus façonné par l'innovation, la résilience et l'engagement à améliorer le quotidien.

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