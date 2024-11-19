المشاركة في إنشاء التعليم الذكي: Dahua تكشف النقاب عن حلول ومنتجات تعليمية شاملة

هانغتشو، الصين، 19 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- طرحت شركة Dahua Technology، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المرتكزة على الفيديو الرائدة عالميًا، اليوم سلسلة من حلول التعليم الذكي تحت شعار "التعليم المتمحور حول الطالب، وإدارة المدارس المبتكرة، وسلامة الطلاب الذكية" في فعالية عبر الإنترنت . تهدف هذه الحلول، المصحوبة بمنتجات تعليمية جديدة، إلى تمكين التعليم العالمي من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي.

تعزيز تجارب التعلم

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تشمل حلول الفصول الدراسية الذكية من Dahua ألواح الكتابة التفاعلية الذكية DeepHub، والتي تتكامل مع أنظمة الفيديو والصوت لتمكين التعلم الهجين. مع خلال التسجيل بنقرة واحدة، يمكن حفظ محتوى الفصل الدراسي في الوقت الفعلي، مما يسمح للطلاب بمتابعة الدروس التي فاتتهم. يعزز DeepHub التعلُّم النشط، وهو مزوَّد بميزات الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، توفر عربة التدريب المختبرية المتنقلة عروضاً توضيحية فورية بدقة 4K، تجمع بين النظرية والتطبيق لتعزيز المشاركة والتغلب على تحديات الرؤية.

إدارة مدرسية أكثر ذكاءً

لتحسين الكفاءة، طورت Dahua حلولاً آلية للحضور تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتتبع الحضور بدقة، مما يوفر وقت الفصل الثمين. يوفر حل التحقق الذكي من Dahua إمكانية التحقق من الهوية والكشف عن الأجهزة الإلكترونية، مما يقلل من عبء عمل المراقبين بنسبة 50٪ ويعزز نزاهة الامتحانات. يسهل نظام بطاقة واحدة/وجه واحد على تسهيل الوصول السريع ودمج الدفع لمرافق الحرم الجامعي، كما يعمل حل Dahua الذكي لوقوف السيارات على تبسيط إدارة السيارات، مما يوفر للمستخدمين ما بين 10 إلى 20 دقيقة في المتوسط لكل حصة.

أمن الحرم الجامعي المتقدم

تقوم أنظمة الأمن الذكية من Dahua لإنشاء بيئة أكثر أماناً في الحرم الجامعي من خلال التحكم في الولوج الذي ينظم الدخول، والتحليل السلوكي القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات، والكاميرات المزودة بإنذارات صوتية وضوئية للمناطق المحظورة. يدمج مركز المراقبة من Dahua بين المراقبة بالفيديو وتقنية الواقع المعزز، مما يوفر تنبيهات وبيانات في الوقت الفعلي لتحسين عملية اتخاذ القرارات الأمنية. يعمل نظام دوريات الواقع الافتراضي أيضاً على أتمتة الدوريات الأمنية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز التغطية. يربط نظام إدارة المدارس المتعددة المدارس داخل منطقة لتوفير استجابات منسقة للتهديدات المحتملة، مما يحسن كفاءة الاستجابة بنسبة تصل إلى 50٪.

منتجات تعليمية جديدة

كشفت Dahua أيضًا عن العديد من المنتجات الجديدة المصممة خصيصًا للتعليم:

كاميرا الفصول الدراسية: تدعم كاميرا PTZ هذه تسجيل الفصول الدراسية ومراقبة الامتحانات عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي والحضور التلقائي بناءً على جداول الفصول الدراسية.

DSS Pro EDU : يتكامل نظام DSS Pro EDU ، وهو نظام قائم على الويب مع وحدة الحضور، ومع أنظمة إدارة المدرسة لتبسيط تتبع الحضور وإعداد التقارير.

ألواح الكتابة التفاعلية DeepHub : يوفر الطراز ST420-S3 إمكانية تسجيل الدخول عبر تقنية NFC ، و Wi-Fi 6 ، والصوت المحسّن، ووظائف اللوحة المتقدمة مثل التعرف على الكتابة اليدوية. يوفر طراز ST473 ، الذي يتميز بتقنية اللمس السعوي، وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل، وتتبع الصوت، تجربة تعليمية تفاعلية وعالية الوضوح.

نظام الصوت: يشتمل نظام الصوت الاحترافي من Dahua على تقنية MIMO ، وتقليل الصدى والضوضاء، وشحن الميكروفون اللاسلكي، مما يوفر صوتًا عالي الجودة للتعلم عبر الإنترنت والتعلم الهجين.

عربة تدريب مختبرية: بفضل دقة 4K وعرض متعدد الشاشات والتخزين المحلي، تعمل عربة المختبر المتنقلة على تعزيز التعلم العملي من خلال ضمان الحصول على صور مفصلة وواضحة.

يسلط هذا الحدث الضوء على تفاني Dahua في تشكيل مستقبل التعليم من خلال الحلول الذكية. بعد هذا الإطلاق، سيتم عقد قمم تعليمية شخصية في البرازيل وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة لمساعدة المزيد من العملاء على تحسين جودة التعليم وإدارة الحرم الجامعي من خلال منتجات وحلول Dahua المخصصة.

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