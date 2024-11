Co-créer une éducation intelligente : Dahua dévoile des solutions et des produits complets pour l'éducation

HANGZHOU, Chine, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a présenté aujourd'hui une série de solutions d'éducation intelligente sur le thème « Apprentissage centré sur l'élève, gestion scolaire innovante et sécurité intelligente de l'élève » lors d'un événement en ligne. Ces solutions, accompagnées de nouveaux produits éducatifs, visent à autonomiser l'éducation mondiale grâce à des technologies avancées et à la transformation numérique.

Améliorer les expériences d'apprentissage

KV

Les solutions de classe intelligente de Dahua comprennent les tableaux blancs interactifs intelligents DeepHub, qui s'intègrent aux systèmes vidéo et audio pour permettre l'apprentissage hybride. Grâce à l'enregistrement en un clic, le contenu de la classe peut être sauvegardé en temps réel, ce qui permet aux élèves de rattraper les leçons qu'ils ont manquées. Doté de fonctions de gamification, DeepHub favorise l'apprentissage actif. En outre, un chariot de formation mobile offre des démonstrations en temps réel, combinant la théorie et la pratique pour renforcer l'engagement et surmonter les problèmes de visibilité.

Une gestion plus intelligente des écoles

Pour améliorer l'efficacité, Dahua a développé des solutions de gestion automatisée des présences qui utilisent la technologie de l'IA pour suivre les présences avec précision, ce qui permet d'économiser du temps précieux en classe. La solution d'examen intelligente de Dahua permet de vérifier l'identité et de détecter les appareils électroniques, ce qui réduit la charge de travail des surveillants de 50 % et améliore l'intégrité de l'examen. Le système une carte/un visage facilite l'accès rapide et intègre le paiement des équipements du campus, et la solution Dahua Smart Parking rationalise la gestion des véhicules, permettant aux utilisateurs de gagner en moyenne 10 à 20 minutes par session.

Sécurité avancée du campus

Les systèmes de sécurité intelligents de Dahua créent un environnement de campus plus sûr grâce au contrôle de l'accès qui régule les entrées, à l'analyse comportementale basée sur l'IA pour détecter les menaces et aux caméras dotées d'alarmes sonores et lumineuses pour les zones restreintes. Le centre de surveillance Dahua intègre la vidéosurveillance à la technologie de réalité augmentée, fournissant des alertes et des données en temps réel pour améliorer la prise de décision en matière de sécurité. Un système de surveillance en réalité virtuelle automatise également les patrouilles de sécurité, réduisant ainsi les erreurs humaines et améliorant la couverture. Le système de gestion multi-écoles relie les écoles d'une même région afin de fournir des réponses coordonnées aux menaces potentielles, améliorant ainsi l'efficacité de la réponse jusqu'à 50 %.

Nouveaux produits éducatifs

Dahua a également dévoilé plusieurs nouveaux produits destinés à l'enseignement :

Caméra de classe : cette caméra PTZ prend en charge l'enregistrement des salles de classe, la surveillance des examens en ligne grâce à l'IA et la présence automatique en fonction des horaires de cours.

DSS Pro EDU : DSS Pro EDU est un système en ligne doté d'un module de gestion des présences. Il s'intègre aux systèmes de gestion des écoles pour rationaliser le suivi des présences et l'établissement des rapports.

Tableaux blancs interactifs DeepHub : le modèle ST420-S3 offre la connexion NFC, le Wi-Fi 6, un son amélioré et des fonctions avancées de tableau blanc comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Le modèle ST473, doté d'un écran tactile capacitif, d'un appareil photo de 48 mégapixels et d'un système de suivi vocal, offre une expérience d'apprentissage interactive et en haute définition.

Système audio : le système audio professionnel de Dahua comprend la technologie MIMO, la réduction de l'écho et du bruit et le chargement sans fil des microphones, offrant un son de haute qualité pour l'apprentissage en ligne et hybride.

Chariot de formation en laboratoire : avec une résolution 4K , un affichage multi-écrans et un stockage local, le chariot de laboratoire mobile améliore l'apprentissage pratique en garantissant des images claires et détaillées.

Cet événement souligne l'engagement de Dahua à façonner l'avenir de l'éducation grâce à des solutions intelligentes. À la suite de ce lancement, des sommets éducatifs en personne seront organisés au Brésil, en Indonésie et aux Émirats arabes unis afin d'aider un plus grand nombre de clients à améliorer la qualité de l'enseignement et la gestion des campus grâce aux produits et solutions sur mesure de Dahua.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2560076/KV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg