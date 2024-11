Intelligente Bildung mitgestalten: Dahua stellt umfassende Lösungen und Produkte für das Bildungswesen vor

HANGZHOU, China, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, stellte heute auf einer Online-Veranstaltung eine Reihe von intelligenten Bildungslösungen unter dem Motto „Schülerzentriertes Lernen, innovatives Schulmanagement und intelligente Schülersicherheit" vor. Diese Lösungen, die von neuen Bildungsprodukten begleitet werden, zielen darauf ab, die globale Bildung durch fortschrittliche Technologie und digitale Transformation zu stärken.

Verbesserung der Lernerfahrungen

KV

Zu den Smart Classroom Solutions von Dahua gehören die intelligenten interaktiven Whiteboards von DeepHub, die mit Video- und Audiosystemen integriert werden können und so hybrides Lernen ermöglichen. Mit der Ein-Klick-Aufzeichnung können Unterrichtsinhalte in Echtzeit gespeichert werden, so dass die Schüler verpasste Lektionen nachholen können. Ausgestattet mit Gamification-Funktionen fördert DeepHub das aktive Lernen. Darüber hinaus bietet ein mobiler Laborschulungswagen Echtzeit-Vorführungen in 4K, die Theorie und Praxis miteinander verbinden, um die Beteiligung zu fördern und Sichtbarkeitsprobleme zu überwinden.

Smarteres Schulmanagement

Um die Effizienz zu steigern, hat Dahua automatische Anwesenheitslösungen entwickelt, die mithilfe von KI-Technologie die Anwesenheit genau erfassen und so wertvolle Unterrichtszeit sparen. Die Dahua Smart Examination Solution bietet Identitätsüberprüfung und Erkennung elektronischer Geräte, wodurch die Arbeitsbelastung der Prüfer um 50 % reduziert und die Prüfungsintegrität verbessert wird. Das One-Card/One-Face System erleichtert den schnellen Zugang und integriert die Bezahlung für Campus-Einrichtungen, und die Dahua Smart Parking Solution rationalisiert das Fahrzeugmanagement und spart den Benutzern durchschnittlich 10-20 Minuten pro Sitzung.

Erweiterte Campus-Sicherheit

Die intelligenten Sicherheitssysteme von Dahua schaffen eine sicherere Campus-Umgebung mit Zugangskontrollen, die den Zutritt regeln, KI-basierter Verhaltensanalyse zur Erkennung von Bedrohungen und Kameras mit Ton- und Lichtalarm für gesperrte Bereiche. Die Dahua-Überwachungszentrale integriert Videoüberwachung mit AR-Technologie und liefert Echtzeitwarnungen und -daten zur Verbesserung der Entscheidungsfindung im Sicherheitsbereich. Ein VR-Patrouillensystem automatisiert auch die Sicherheitspatrouillen, reduziert menschliche Fehler und verbessert die Abdeckung. Das Multi-School-Management-System vernetzt Schulen innerhalb einer Region, um koordinierte Reaktionen auf potenzielle Bedrohungen zu ermöglichen und so die Reaktionsfähigkeit um bis zu 50 % zu verbessern.

Neue Bildungsprodukte

Dahua stellte außerdem mehrere neue Produkte vor, die auf den Bildungsbereich zugeschnitten sind:

Kamera im Klassenzimmer: Diese PTZ-Kamera unterstützt die Aufzeichnung von Klassenräumen, die Online-Prüfungsüberwachung mit KI und die automatische Anwesenheit auf der Grundlage von Unterrichtsplänen.

DSS Pro EDU: DSS Pro EDU ist ein webbasiertes System mit einem Anwesenheitsmodul, das sich in Schulverwaltungssysteme integrieren lässt, um die Anwesenheitsverfolgung und die Berichterstattung zu optimieren.

Interaktive Whiteboards von DeepHub: Das Modell ST420-S3 bietet NFC-Anmeldung, Wi-Fi 6, verbesserte Audiofunktionen und erweiterte Whiteboard-Funktionen wie Handschrifterkennung. Das Modell ST473 mit kapazitivem Touch, einer 48-Megapixel-Kamera und Sprachsteuerung bietet ein interaktives und hochauflösendes Lernerlebnis.

Audio-System: Das professionelle Audiosystem von Dahua verfügt über MIMO-Technologie, Echo- und Rauschunterdrückung sowie kabelloses Aufladen des Mikrofons und bietet so eine hohe Klangqualität für Online- und Hybrid-Lernen.

Laborschulungswagen: Mit 4K -Auflösung, Multi-Screen-Display und lokalem Speicher verbessert der mobile Laborwagen das praktische Lernen durch detaillierte und klare Visualisierung.

Diese Veranstaltung unterstreicht das Engagement von Dahua, die Zukunft der Bildung durch intelligente Lösungen zu gestalten. Im Anschluss an diese Markteinführung werden persönliche Bildungsgipfel in Brasilien, Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgehalten, um mehr Kunden dabei zu helfen, die Bildungsqualität und das Campus-Management durch Dahuas maßgeschneiderte Produkte und Lösungen zu verbessern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2560076/KV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg