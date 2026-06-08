انضمام Nuvion إلى Circle Payments Network لتوفير مدفوعات عالمية شبه فورية للشركات العالمية

ميامي, 8 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Nuvion، منصة الخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات عبر الحدود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة لخدمة الشركات وشركات التكنولوجيا المالية، اليوم انضمامها إلى Circle Payments Network (CPN)، وهي شبكة مدفوعات متاحة على مدار الساعة صُممت لدعم تسوية عبر الحدود شبه فورية باستخدام العملات المستقرة.

يوسّع هذا التكامل قدرة Nuvion على تقديم تسوية فورية وآمنة ومتعددة العملات في مختلف الأسواق، بما يعمّق رسالتها المتمثلة في جعل التمويل العالمي متاحًا للجميع، بدءًا من صناع المحتوى الذين يحققون دخلًا عبر الحدود، مرورًا بالشركات التي تتوسع دوليًا، وصولًا إلى الأسواق الإلكترونية الكبرى والمنصات العالمية التي تدير تدفقات مدفوعات عالية الحجم.

علاوة على ذلك، ستمكّن Nuvion عملاءها من نقل الأموال عالميًا من خلال تسويات مدعومة بالعملات المستقرة، وسيولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتصال سلس بممرات الدفع العالمية. يعزز هذا التكامل أيضًا هدف Nuvion المتمثل في تحويل كل شركة إلى شركة عالمية منذ اليوم الأول.

من خلال القدرات التي تتيحها CPN، توفّر Nuvion لعملائها أيضًا ما يلي:

مدفوعات صادرة عالميًا شبه فورية باستخدام USDC .

حركة أموال أسرع مع احتكاك تشغيلي أقل بدرجة كبيرة، وتقليص تأخيرات المدفوعات عبر الحدود.

تسوية عبر واجهات برمجة التطبيقات للمنصات وشركات التكنولوجيا المالية.

قالت Keisha Clark، المديرة المنتدبة في Nuvion: «يسرّع الانضمام إلى Circle Payments Network مهمتنا المتمثلة في بناء بنية تحتية مالية عالمية للجميع. نحن نتيح لصناع المحتوى والشركات والمنصات العالمية نقل الأموال بالسرعة والشفافية اللتين يتطلبهما اقتصاد الإنترنت».

قال Irfan Ganchi، نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات المدفوعات في:Circle «تسهم منصة Nuvion الحديثة في إتاحة حالات استخدام جديدة للمدفوعات المدعومة بالعملات المستقرة لصناع المحتوى والأسواق الإلكترونية والمنصات. كما يمكّن تكامل Nuvion مع Circle Payments Network الشركة من تقديم قدرات مالية شبه فورية ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية للجيل القادم من الشركات العالمية، مع توفير حركة أموال قابلة للبرمجة تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي اليوم».

نبذة عن Nuvion

Nuvion هي منصة الخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات عبر الحدود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة لخدمة الشركات وشركات التكنولوجيا المالية. بفضل حسابات متعددة العملات، ومسارات الدفع العالمية، وأدوات إدارة الخزينة، وبنية تحتية للامتثال، وكلها متاحة عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، تُبسّط Nuvion للشركات نقل الأموال عبر الحدود وإدارتها وتنميتها. صُممت لعالم تعبر فيه الطموحات الحدود فورًا.