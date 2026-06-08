Nuvion tritt dem Circle Payments Network bei, um global agierenden Unternehmen weltweite, nahezu sofortige Zahlungen zu bieten

MIAMI, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Nuvion, Anbieter einer KI-gestützten globalen Plattform für Bankdienstleistungen und grenzüberschreitende Zahlungen auf Basis von Fiatwährungen und Stablecoins für Unternehmen und Fintechs, gab heute bekannt, dem Circle Payments Network (CPN) beigetreten zu sein, einem rund um die Uhr verfügbaren Zahlungsnetzwerk, das nahezu sofortige grenzüberschreitende Abwicklung mit Stablecoins unterstützen soll.

Diese Integration erweitert Nuvions Möglichkeiten, sofortige, sichere Abwicklung in mehreren Währungen über verschiedene Märkte hinweg anzubieten, und vertieft damit seine Mission, globale Finanzdienstleistungen für alle zugänglich zu machen, von Kreativen, die grenzüberschreitend Einnahmen erzielen, über international expandierende Unternehmen bis hin zu großen Marktplätzen und globalen Plattformen mit Zahlungsströmen in großem Umfang.

Darüber hinaus wird Nuvion seinen Kunden ermöglichen, Geld weltweit zu transferieren, mit Stablecoin-gestützter Abwicklung, Liquidität rund um die Uhr und nahtloser Anbindung an globale Zahlungskorridore. Die Integration stärkt das Ziel von Nuvion, jedes Unternehmen vom ersten Tag an zu einem globalen Unternehmen zu machen.

Über seine CPN-gestützten Funktionen bietet Nuvion seinen Kunden außerdem:

Nahezu sofortige weltweite Auszahlungen in USDC.

Schnellere Geldtransfers mit deutlich geringeren Reibungsverlusten und weniger Verzögerungen bei grenzüberschreitenden Zahlungen.

API-gestützte Abwicklung für Plattformen und Fintechs.

„Der Beitritt zum Circle Payments Network beschleunigt unsere Mission, eine globale Finanzinfrastruktur für alle aufzubauen", sagte Keisha Clark, geschäftsführende Leiterin von Nuvion. „Wir sorgen dafür, dass Kreative, sowie globale Plattformen Geld so schnell und transparent transferieren können, wie es die Internetwirtschaft verlangt."



„Die moderne Plattform von Nuvion trägt dazu bei, neue Anwendungsfälle für Stablecoin-gestützte Zahlungen für Kreative, Marktplätze und Plattformen zu erschließen", sagte Irfan Ganchi, Bereichsleiter auf Senior-Ebene für Produktmanagement im Zahlungsverkehr bei Circle. „Durch die Integration in das Circle Payments Network kann Nuvion nahezu sofortige, regelkonforme Finanzfunktionen für die nächste Generation global agierender Unternehmen bereitstellen und programmierbare Geldtransfers bieten, die den Anforderungen der heutigen digitalen Wirtschaft entsprechen."

Informationen zu Nuvion

Nuvion ist die KI-gestützte globale Plattform für Bankdienstleistungen und grenzüberschreitende Zahlungen für Unternehmen sowie Fintechs, die auf Fiatwährungen und Stablecoins basiert. Mit Mehrwährungskonten, globalen Zahlungswegen, Instrumenten für Finanz- und Liquiditätsmanagement sowie Infrastruktur zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, alles über eine einzige API zugänglich, vereinfacht Nuvion, wie Unternehmen Geld grenzüberschreitend transferieren, verwalten und vermehren. Entwickelt für eine Welt, in der Ambitionen Grenzen unmittelbar überwinden.