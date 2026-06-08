Nuvion rejoint Circle Payments Network pour permettre aux entreprises internationales d'effectuer des paiements quasi instantanés à l'échelle mondiale

MIAMI, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Nuvion, les plateformes mondiales de services bancaires et de paiements transfrontaliers alimentées par l'IA et construites sur des devises fiats et des stablecoins pour les entreprises et les fintechs, annonce aujourd'hui avoir rejoint Circle Payments Network (CPN), un réseau de paiements toujours actif conçu pour prendre en charge le règlement transfrontalier quasi-instantané avec des stablecoins.

Cette intégration renforce la capacité de Nuvion à offrir des règlements instantanés, sécurisés et multidevises sur l'ensemble des marchés, approfondissant ainsi sa mission de rendre la finance mondiale accessible à tous, qu'il s'agisse de créateurs gagnant de l'argent au-delà des frontières, d'entreprises se développant à l'international, ou de grandes places de marché et de plateformes mondiales gérant des flux de paiement à haut volume.

En outre, Nuvion permettra à ses clients de transférer de l'argent dans le monde entier grâce à des règlements alimentés par des stablecoins, à une liquidité 24h/7 et à une connectivité fluide avec les corridors mondiaux. Cette intégration renforce l'objectif de Nuvion de transformer chaque société en une entreprise mondiale dès le premier jour.

Grâce à ses capacités CPN, Nuvion offre en outre à ses clients :

Des paiements mondiaux quasi-instantanés en USDC.

Des mouvements de fonds plus rapides avec des frictions nettement réduites et des délais transfrontaliers raccourcis.

Règlement alimenté par API pour les plateformes et les fintechs.

« En rejoignant Circle Payments Network, nous accélérons notre mission qui consiste à mettre en place une infrastructure financière mondiale pour tous », déclare Keisha Clark, directrice générale de Nuvion. « Nous permettons aux créateurs, aux entreprises et aux plateformes mondiales de transférer de l'argent avec la rapidité et la transparence qu'exige l'économie de l'internet. »



« La plateforme moderne de Nuvion aide à débloquer de nouveaux cas d'utilisation pour les paiements alimentés par les stablecoins à travers les créateurs, les places de marché et les plateformes », déclare Irfan Ganchi, vice-président principal de la gestion des produits, des paiements chez Circle. « L'intégration de Circle Payments Network permet à Nuvion d'apporter des capacités financières quasi instantanées et conformes à la nouvelle génération d'entreprises mondiales, en fournissant des mouvements d'argent programmables qui répondent aux besoins de l'économie numérique d'aujourd'hui. »

À propos de Nuvion

Nuvion est la plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontaliers alimentée par l'IA, construite sur des fiats et des stablecoins pour les entreprises et les fintechs. Avec des comptes multidevises, des rails de paiement internationaux, des outils de trésorerie et une infrastructure de conformité, tous accessibles via une API unique, Nuvion simplifie la manière dont les entreprises déplacent, gèrent et font fructifier leur argent au-delà des frontières. Conçu pour un monde dans lequel l'ambition franchit instantanément les frontières.