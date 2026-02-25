انطلاق مؤتمر LITFINCON Asia في سنغافورة كحدث رئيسي يجب حضوره في سوق التمويل القانوني العالمي

سنغافورة، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- سيشهد مؤتمر LITFINCON Asia، الذي تُنتجه شركة Siltstone Capital، انطلاقته الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في 4 يونيو 2026، في المعلم الشهير مارينا باي ساندز. سيجمع المؤتمر نخبة من المستثمرين المؤثرين، وممولي التقاضي، ومكاتب المحاماة، والمستشارين القانونيين للشركات، وشركات التأمين، والمبتكرين الذين يشكلون مستقبل التمويل القانوني وتسوية النزاعات المعقدة على مستوى المنطقة والعالم.

صُمم المؤتمر حصريًا لكبار صناع القرار، حيث يُتوقع أن يصبح LITFINCON Asia المؤتمر الأبرز لتمويل التقاضي في آسيا، بوصفه المنتدى المرجعي للمشاركين الراسخين في السوق والمستثمرين المؤسسيين الذين يستكشفون بنشاط الفرص ضمن فئة أصول التمويل القانوني سريعة النمو.

استنادًا إلى نجاح مؤتمرات LITFINCON السابقة في الولايات المتحدة، سيقدم مؤتمر LITFINCON Asia برنامجًا مُنتقًى بعناية وغنيًّا بالرؤى ومدعومًا بالمحتوى، يركز على أعمال قطاع القانون وتوظيف رأس المال عبر أسواق التمويل القانوني. سيتناول جدول الأعمال أهم المواضيع التي تُشكل ملامح الأسواق الآسيوية والعالمية، بما في ذلك:

تطور الأُطُر التنظيمية عبر الولايات القضائية الرئيسية

حلول التمويل للمحافظ الاستثمارية وحلول التمويل المُهيكل

إنفاذ الأحكام عبر الحدود

الدعاوى الجماعية والمطالبات واسعة النطاق

نزاعات الملكية الفكرية والقضايا المدفوعة بالتكنولوجيا

تمويل التحكيم الدولي

هياكل نقل المخاطر المدعومة بالتأمين وتعزيز كفاءة رأس المال

قال Jim Batson، رئيس الاستثمار في قسم التمويل القانوني والشريك الإداري في Siltstone Capital: "آسيا هي واحدة من أسرع الأسواق نموًا وأكثرها ديناميكية في مجال تمويل التقاضي عالميًا". "ومع استمرار توسع النزاعات العابرة للحدود، والتحكيم، ودعاوى الملكية الفكرية، والقضايا التجارية المعقدة في المنطقة، صُمم مؤتمر LITFINCON Asia ليكون منتدى لا غنى عنه يجمع مزودي رأس المال، وكبرى مكاتب المحاماة، وكبار صناع القرار لتبادل الرؤى، وبناء الشراكات، والمساهمة في رسم المرحلة التالية من نمو القطاع".

على عكس المؤتمرات القانونية التقليدية، يركز مؤتمر LITFINCON Asia على انتقاء الحضور، وتقديم رؤى للسوق، والحوار المرتبط بإبرام الصفقات. سيتضمن البرنامج جلسات نقاش رفيعة المستوى، وإحاطات سوقية، ومناقشات مُركزة مع قادة الصناعة الذين يباشرون فعليًا نشر رؤوس الأموال، وهيكلة المعاملات المعقدة، ومخاطر الاكتتاب، وإدارة النزاعات عالية القيمة عبر الولايات القضائية.

تتضمن المحاور الرئيسية:

القيادة الفكرية رفيعة المستوى من خبراء التمويل والتحكيم في مجال التقاضي العالمي

تحليلات متعمقة لاتجاهات النزاعات في آسيا والمحيط الهادئ والنزاعات العابرة للحدود

مناقشة عملية حول الجوانب التنظيمية، وآليات الإنفاذ، وإدارة المخاطر

التواصل المؤسسي مع كبار المستثمرين، ومكاتب المحاماة، وشركات التأمين، وأصحاب المصلحة من الشركات

تجربة مؤتمر متميزة مع دعوات خاصة في مارينا باي ساندز، مصممة لتعزيز علاقات إستراتيجية طويلة الأمد

بفضل سمعة سنغافورة كمركز قانوني ومالي محايد ومتطور في آسيا، فإن مؤتمر LITFINCON Asia يوفر بيئة استثنائية لاجتماع منظومة تمويل التقاضي العالمية في مرحلة محورية من النمو المتسارع والتحول نحو الطابع المؤسسي.

معلومات التسجيل والرعاية متوفرة على www.litfinconasia.com.

لاستفسارات الإعلام والشراكات، يُرجى التواصل عبر [email protected] أو [email protected].

نبذة عن شركة Siltstone Capital

شركة Siltstone Capital هي شركة استثمار بديل متعددة الإستراتيجيات، تركز على فرص الائتمان الخاص في القطاع القانوني. توفر الشركة حلول رأس مالية إستراتيجية عبر التقاضي التجاري المعقد، ونزاعات الملكية الفكرية، والتحكيم، والأصول القانونية المهيكلة، مع الجمع بين الاكتتاب المنضبط في البورصة، والإدارة النشطة للمحفظة، وإستراتيجيات الحد من مخاطر الهبوط.

شركة Siltstone Capital هي أيضًا الجهة المؤسِّسة والمنتِجة لسلسلة مؤتمرات LITFINCON، وهي منصة عالمية مكرّسة حصريًا للتمويل القانوني وأعمال القانون. وقد جمعت هذه الفعاليات كبار أصحاب المصلحة لتعزيز الريادة الفكرية، وتعميق الاتصال بالسوق، ودعم النمو المستمر لفئة أصول التمويل القانوني.