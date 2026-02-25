LITFINCON Asia Akan Diadakan Pertama Kali di Singapura Sebagai Acara Wajib Bagi Pasar Pembiayaan Litigasi Global

SINGAPURA, 25 Februari 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON Asia akan diadakan oleh Siltstone Capital untuk pertama kalinya di Asia Pasifik pada tanggal 4 Juni 2026 di Marina Bay Sands yang ikonik. Konferensi ini akan mempertemukan investor, penyandang dana, firma hukum, penasihat perusahaan, perusahaan asuransi, dan inovator berpengaruh yang membentuk masa depan keuangan hukum dan penyelesaian sengketa yang rumit di Asia Pasifik dan di seluruh dunia.

Dirancang khusus untuk pengambil keputusan senior, LITFINCON Asia adalah konferensi pembiayaan litigasi yang penting di Asia dan menjadi forum utama bagi pelaku pasar terkemuka maupun investor institusi yang aktif menjajaki peluang dalam kelas aset pembiayaan litigasi yang berkembang pesat.

Berdasarkan kesuksesan konferensi LITFINCON sebelumnya di Amerika Serikat, LITFINCON Asia akan menghadirkan program yang diseleksi dengan cermat, berwawasan luas, dan berbasis konten dengan berfokus pada bisnis hukum dan penyaluran modal di berbagai pasar pembiayaan litigasi. Agenda ini akan membahas berbagai tema terpenting yang membentuk pasar Asia maupun pasar global, antara lain:

Kerangka kerja peraturan yang terus berkembang di berbagai yurisdiksi utama

Solusi portofolio dan keuangan terstruktur

Penegakan putusan pengadilan antar negara

Tuntutan massal dan gugatan kelompok

Sengketa kekayaan intelektual dan sengketa berbasis teknologi

Pendanaan arbitrase internasional

Struktur efisiensi modal dan struktur pengalihan risiko yang didukung asuransi

"Asia adalah salah satu pasar yang paling dinamis dan pertumbuhannya tercepat untuk pembiayaan litigasi di seluruh dunia," kata Jim Batson, Chief Investment Officer - Legal Finance dan Managing Partner di Siltstone Capital. "Karena sengketa antar negara, arbitrase, litigasi kekayaan intelektual, dan masalah komersial yang kompleks terus berkembang di wilayah ini, LITFINCON Asia dirancang untuk menjadi forum yang wajib dihadiri di mana penyedia modal, firma hukum terkemuka, dan pengambil keputusan senior berkumpul untuk bertukar wawasan, menjalin kemitraan, dan membantu membentuk fase pertumbuhan industri berikutnya."

Berbeda dengan konferensi hukum pada umumnya, LITFINCON Asia menekankan peserta yang diseleksi ketat, pemahaman tentang pasar, dan dialog yang relevan dengan transaksi. Program ini akan menampilkan diskusi panel tingkat senior, pemaparan kondisi pasar, dan diskusi terfokus bersama pemimpin industri yang aktif menyalurkan modal, menyusun transaksi yang kompleks, penjaminan risiko, dan mengatasi sengketa bernilai tinggi di berbagai yurisdiksi.

Sorotan Utama:

Kepemimpinan intelektual tingkat senior dari para ahli pembiayaan litigasi dan ahli arbitrase global

Analisis mendalam mengenai tren sengketa di Asia Pasifik dan antar negara

Diskusi praktis mengenai pertimbangan dalam hal peraturan, penegakan hukum, dan manajemen risiko

Jaringan institusi dengan investor, firma hukum, perusahaan asuransi, dan pemangku kepentingan perusahaan yang terkemuka

Pengalaman konferensi premium dengan sistem undangan eksklusif di Marina Bay Sands yang dirancang untuk memupuk hubungan strategis jangka panjang yang bermakna

Dengan reputasi Singapura sebagai pusat hukum dan pusat keuangan yang netral dan canggih di Asia, LITFINCON Asia menawarkan wadah tak tertandingi untuk mempertemukan ekosistem pembiayaan litigasi global pada fase penting pertumbuhan dan institusionalisasi.

Informasi pendaftaran dan sponsor tersedia di www.litfinconasia.com.

Untuk pertanyaan media dan tentang kemitraan, harap hubungi [email protected] atau [email protected].

Tentang Siltstone Capital

Siltstone Capital adalah perusahaan investasi alternatif dengan berbagai strategi yang berfokus pada peluang kredit swasta yang didukung oleh aset hukum. Siltstone Capital menyediakan solusi modal strategis untuk litigasi komersial yang kompleks, sengketa kekayaan intelektual, arbitrase, dan aset hukum terstruktur, dengan menggabungkan strateg penjaminan risiko yang disiplin, strateg manajemen portofolio yang aktif, dan strategi mitigasi risiko.

Siltstone Capital juga pencipta dan produser seri konferensi LITFINCON, yakni platform global khusus untuk pembiayaan litigasi dan bisnis hukum. Acara tersebut mempertemukan pemangku kepentingan senior untuk memajukan kepemimpinan intelektual, memperdalam konektivitas pasar, dan mendukung kelanjutan pertumbuhan kelas aset pembiayaan litigasi.

SOURCE Siltstone Capital, LLC