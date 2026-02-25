LITFINCON Asia 首度登陸新加坡，成為全球法律金融界不容錯過的盛會

新加坡2026年2月25日 /美通社/ -- 由 Siltstone Capital 主辦的 LITFINCON Asia，將於 2026 年 6 月 4 日首次在亞太區登場，於知名地標濱海灣金沙 (Marina Bay Sands) 舉行。 是次會議將廣邀地區以至全球的重要投資者、資金方、律師事務所、企業法律顧問、保險公司及行業先鋒，攜手為法律金融與複雜爭議的解決開創未來。

LITFINCON Asia 專為高級決策者而設，定位為亞洲頂級訴訟金融會議，勢將成為權威場合，促使業界資深參與者以及對此高速增長資產類別感興趣的機構投資者深入交流。

延續 LITFINCON 在美國會議的輝煌佳績，LITFINCON Asia 將精心策展以內容為導向且見解獨到的會議，重點探討法律業務及資金如何投放於各地法律金融市場。 會議議程將涵蓋影響亞洲以至全球市場的關鍵議題，當中包括：

主要司法管轄區的監管框架發展

投資組合及結構性金融方案

跨境判決執行

大規模索償及集體訴訟

知識產權及科技相關糾紛

國際仲裁資助

保險支持的風險轉移及資本效率結構

Siltstone Capital 法律金融投資總監兼管理合夥人 Jim Batson 稱：「亞洲是全球訴訟金融市場中增長極快、極具活力的地區。 隨著區內的跨境糾紛、仲裁、知識產權訴訟及複雜商業案件持續上升，LITFINCON Asia 將成為業界不容錯過的論壇，讓資金提供者、頂尖律師事務所及高層決策者聚首交流、互相合作，並攜手推動行業的下一波增長浪潮。」

有別於一般的法律會議，LITFINCON Asia 著重審慎甄選與會嘉賓，聚焦市場真知灼見，促成實質商業對話。 會議內容包括高層專題討論、市場最新資訊發佈，以及與業界翹楚深入交流。這些領袖活躍於資本配置、複雜交易結構設計、風險承保及跨司法管轄區高價值糾紛管理等領域。

重要亮點包括：

環球訴訟金融與仲裁專家提供的高層次思維領導

亞太地區及跨境爭議趨勢的深入分析

對監管、執行及風險管理考慮因素的務實討論

與頂級投資者、律師事務所、保險公司及企業持份者建立的機構層面人脈網絡

於濱海灣金沙締造的邀請制高級會議體驗，培養意義非凡的長期關係

新加坡素以中立且成熟的法治與金融中心而享譽亞洲。LITFINCON Asia 在這個行業邁向增長及制度化的關鍵時刻，提供無可比擬的環境，讓全球訴訟金融生態圈得以聚首一堂。

關於報名及贊助詳情，請參閱 www.litfinconasia.com。

有關媒體及合作夥伴關係查詢，請聯絡 [email protected] 或 [email protected]。

關於 Siltstone Capital

Siltstone Capital 是採用多元策略的另類投資公司，專注於法律相關的私人信貸機遇。 公司專注為複雜商業訴訟、知識產權糾紛、仲裁及結構化法律資產等領域，提供策略性資本方案。運作精髓在於結合審慎的承銷原則、靈活的投資組合管理與穩健的風險防範策略，力求把握機遇，同時有效規避下行風險。

Siltstone Capital 亦是 LITFINCON 會議系列的創始者兼主辦方，讓會議系列是專為法律金融及法律業務而設的全球平台。 會議活動廣邀高層持份者，務求推動思維領導，深化市場脈絡，推動法律金融資產類別持續發展。

