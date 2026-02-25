LITFINCON Asiaがシンガポールで初開催、グローバルなリーガルファイナンス市場の必見イベント

シンガポール, 2026年2月25日 /PRNewswire/ -- Siltstone CapitalがプロデュースするLITFINCON Asiaは、2026年6月4日に象徴的なマリーナベイ・サンズで開催されます。アジア太平洋地域では初開催となります。本カンファレンスには、同地域および世界全体でリーガルファイナンスや複雑な紛争解決の未来を形作る、影響力のある投資家、資金提供者、法律事務所、顧問弁護士、保険会社、イノベーターが集結します。

LITFINCON Asiaは、シニア・ディシジョンメーカー向けに特別に設計されており、アジア随一の訴訟ファイナンス・カンファレンスとなるべく、急速に拡大するリーガルファイナンスという資産クラスにおいて、積極的に機会を模索する既存の市場参入者や、機関投資家にとっての決定的なフォーラムとしての役割を果たします。

過去に米国で開催したLITFINCONの成功に基づき、LITFINCON Asiaは、法律実務やリーガルファイナンス市場全体の資本投入に焦点を当て、厳選され、洞察に満ちたコンテンツ主導のプログラムを提供します。アジェンダでは、アジアと世界の市場を形成する最も重要なテーマが取り上げられます。

主要地域における規制枠組みの進展

ポートフォリオおよびストラクチャードファイナンス・ソリューション

国境を越えた判決の執行

集団請求および集団訴訟

知的財産およびテクノロジーに関連する紛争

国際仲裁への資金調達

保険によるリスク移転と資本効率の構造

Siltstone Capitalの最高投資責任者（リーガルファイナンス担当）兼マネージング・パートナーのJim Batson氏は「アジアは訴訟ファイナンスにおいて、世界的に最も急成長し、最もダイナミックな市場の一つです」と述べました。「国境を越えた紛争、仲裁、知的財産権訴訟、複雑な商事案件が地域全体で拡大し続ける中、LITFINCON Asiaは、資本提供者、大手法律事務所、シニア・ディシジョンメーカーが一堂に会し、見識を共有し、パートナーシップを構築し、業界の次の成長段階を形成するために役立つ必見のフォーラムとなるよう設計されています。」

一般的な法務カンファレンスとは異なり、LITFINCON Asiaは、厳選された出席者、市場に関する洞察、取引に直結する対話に重点を置いています。プログラムでは、積極的な資本投入、複雑な取引の構築、リスクの引き受け、各法域における高額な紛争の管理などに取り組む業界リーダーとのシニア・レベルのパネルディスカッション、マーケットのブリーフィング、集中的な対話が行われます。

主なハイライト

世界の訴訟ファイナンスおよび仲裁の専門家によるシニアレベルのソートリーダーシップ

アジア太平洋地域および国境を越えた紛争の動向に関する詳細分析

規制、執行、リスク管理に関する実践的な議論

大手投資家、法律事務所、保険会社、企業関係者との組織的なネットワーキング

有意義で長期的な関係を育むために設計された、マリーナベイ・サンズでの招待制レベルのプレミアムなカンファレンス体験

アジアにおける中立的で洗練された法律と金融の中心地であるシンガポールの評価を背景に、LITFINCON Asiaは、成長と制度化の極めて重要な節目において、世界の訴訟ファイナンスのエコシステムを結集させるための比類のない環境を提供します。

登録およびスポンサーシップに関する情報は、www.litfinconasia.comをご覧ください。

メディアおよびパートナーシップに関するお問い合わせは、[email protected]または[email protected]までご連絡ください。

Siltstone Capitalについて

Siltstone Capitalは、リーガル・プライベート・クレジットに特化したマルチストラテジーのオルタナティブ投資会社です。規律あるアンダーライティング、積極的なポートフォリオ管理、ダウンサイド・リスク軽減戦略を組み合わせて、複雑な商事訴訟、知的財産権紛争、仲裁、ストラクチャード・リーガル・アセット向けの戦略的な資本ソリューションを提供しています。

Siltstone Capitalはまた、リーガルファイナンスおよび法律ビジネスに特化したグローバル・プラットフォームである、LITFINCONカンファレンス・シリーズの創設者兼プロデューサーでもあります。同イベントは、シニア・ステークホルダーが一堂に会し、ソートリーダーシップを高め、市場とのつながりを深め、リーガルファイナンスという資産クラスの継続的な成長を支援してきました。

SOURCE Siltstone Capital, LLC