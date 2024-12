بحسب بحث جديد، أكّد 87% من مستخدمي حلول DeepL اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني على أنّ هذه الأدوات تساعدهم على العمل بسرعة أكبر

أصدرت DeepL تقريراً جديداً حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني وآخر مؤشرات واتجاهات وتحديات القطاع، بالإضافة إلى التوقعات لعام 2025

نيويورك, 5 كانون الأول/ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت DeepL، وهي شركة رائدة في مجال الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم عن أحدث ورقة بيضاء أصدرتها بعنوان "الذكاء الاصطناعي والقانون: تمهيد الطريق للعمل على المستوى العالمي" (AI and Law: Unlocking Global Success)، التي تنظر في دَور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحوّلات مبتكرة في مستقبل المِهَن القانونية في عام 2025 وما بعده. وبالاستناد إلى أبحاث جديدة أجرتها DeepL، تقدّم هذه الدراسة تحليلاً شاملاً حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني وتقدّم نظرة على التوجهات المستقبلية بهدف مساعدة الخبراء القانونيين على مواكبة التطوّر السريع الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال فرانكي ويليامز، رئيس القسم القانوني في DeepL، إنّ "أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من السوق القانوني العالمي السريع الوتيرة والذي يزداد توسعاً. فالذكاء الاصطناعي يحدث تحوّلاً في عدد من جوانب العمل القانوني، بما فيها صياغة المستندات ومراجعتها وترجمتها، ما يتيح للخبراء القانونيين الوقت لإنجاز مهام أكثر تأثيراً. على سبيل المثال، أثبتت الترجمات وحلول الكتابة المستنِدة إلى الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المتوفرة في خدمات DeepL، قدرتها على تخفيض التكلفة وتعزيز التعاون بين أعضاء الفِرق وبينهم وبين العملاء. ووجد آخر بحث أجريناه أنّ 87% من مستخدمي DeepL في المجال القانوني حول العالم، بما فيهم الشركات القانونية وشركات التكنولوجيا القانونية والفِرق الداخلية يؤكّدون أنّ أدوات DeepL تساعدهم في العمل بسرعة وتبسيط ترجمة المستندات وضمان دقة التواصل وتحسين التواصل والكتابة 1".

تشمل أهم النقاط في التقرير ما يلي:

يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني، وما مِن علامات على أنّ هذا التوجّه سيتباطأ: 61% من المحامين بدأوا باستخدام الذكاء الاصطناعي أو يخططون لذلك 2 وأكثر من ربع المحامين (26%) أفادوا بأنّهم اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024، كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في عملهم، ما يسجّل زيادة بنسبة 11% مقارنةً بالنتائج المُسجَّلة قبل 6 أشهر . 3 وحوالى 50% من المستشارين الموظفين ضمن الشركات يتوقّعون أن تبدأ شركاتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال 12 شهراً 4 .

وأكثر من ربع المحامين (26%) أفادوا بأنّهم اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024، كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في عملهم، ما يسجّل زيادة بنسبة 11% مقارنةً بالنتائج المُسجَّلة قبل 6 أشهر . وحوالى 50% من المستشارين الموظفين ضمن الشركات يتوقّعون أن تبدأ شركاتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال 12 شهراً تدفع العولمة القطاع القانوني نحو الأتمتة وتسحين الانتاجية: أصبح للقطاع القانون طابعاً عالمياً أكثر خلال العقود القليلة الماضية، فازدادت التنافسية والتعقيد اللتان تواجهان الخبراء القانونيين، كما برز تحدّي التعامل مع اللوائح الدولية واللغات المتعددة والثقافات المتنوّعة. وتقدّم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حلاً قيّماً لأنّها تساعد في إنجاز مهام مثل الترجمة ومراجعة المستندات والبحث وغير ذلك.

تُعتبر أدوات الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي من بين أفضل الحلول التي تحقق نتائج مثبتة في المجال القانوني: يواجه الخبراء القانونيون تحديات معقدة متعلقة بالتواصل، بما في ذلك التعامل مع قطاعات عالمية متنوعة، والحواجز اللغوية، وصياغة وتحرير المستندات المعقدة بدقة ووضوح. ويؤدّي ذلك إلى اعتماد الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات DeepL ، علماً أنّ حالات الاستخدام الأكثر شيوعاً هي لترجمة المستندات (54%) والتحقق من دقة المحتوى (53%) وتحسين التواصل من خلال الكتابة بشكل أفضل (54%). وينتج عن ذلك فوائد كثيرة: يفيد 87% من مستخدمي DeepL في القطاع القانوني عالمياً أنّ أدوات DeepL تساعدهم على العمل بسرعة أكثر 5 .

"خلال 25 عاماً من ممارسة المحاماة في مجال التكنولوجيا، أؤكّد أنّ بيئة عملنا تشهد سرعة ودرجة تحوّل لا مثيل لهما. ويؤدّي الذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في مساعدتنا على الحفاظ على التنافسية، بما في ذلك من خلال الترجمات الآمنة والدقيقة من الناحية الفنية" - د. أكسل فرايهر فون ديم بوشه، ماجستير في القانون CCIP/E، (L.S.E)، شريك في Taylor Wessing، وعميل

لشركة DeepL.

منذ تأسيس شركة DeepL في العام 2017، أصبحت تقدّم حلولاً لغوية مميّزة قائمة على الذكاء الاصطناعي للقطاع القانوني، مثلاً الترجمات المستنِدة إلى الذكاء الاصطناعي للمحتوى المكتوب أو المنطوق، وأدوات الكتابة والتحرير المتقدمة. وباتت هذه الحلول ضرورية للشركات القانونية وشركات التكنولوجيا القانونية والفِرق الداخلية لأنّها تساعد على معالجة تحديات التواصل في مجالات مختلفة، مثل المستندات القانونية والمراسلات مع العملاء والتعاون الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدّم DeepL مجموعة كبيرة من ميزات الأمن على مستوى المؤسسات، بما فيها حذف النصوص والتشفير عن طريق تكنولوجيا TLS في الإصدارات المدفوعة، ما يوفّر أعلى مستوى من أمن البيانات.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل هنا. لتجربة أدوات DeepL الرائدة في المجال التي توفّر خدمات ترجمة وكتابة بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، يُرجى الانتقال إلى www.deepl.com.

نبذة عن DeepL

تسعى DeepL إلى هدم حواجز اللغة التي تعترض الأفراد والمؤسسات في كل مكان. وأكثر من 100,000 عميل وملايين الأفراد في 228 سوقاً عالمياً يضعون ثقتهم في منصة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها DeepL للحصول على ترجمة شبيهة بالترجمة البشرية للنصوص والكلام، فضلاً عن تحسين مستوى الكتابة. تستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL التي تضع أمن المؤسسات في صلب عملها، والمصممة خصيصاً للغات والرامية إلى إحداث تحوّل في التواصل في قطاع الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية. وقد أسس الرئيس التنفيذي ياروسلاف (يارِك) كوتيلوفسكي الشركة في عام 2017 بهدف هدم حواجز اللغة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحققت الشركة نمواً كبيراً فهي تضم حالياً أكثر من 1,000 موظف في أنحاء العالم يملؤهم الشغف.

