Yeni araştırmaya göre hukuk sektöründeki kullanıcıların %87'si DeepL'in dil yapay zekası sayesinde daha hızlı çalışıyor

DeepL, hukuk sektöründe yapay zekanın durumu hakkında sektördeki eğilimler, mevcut zorluklar ve 2025 beklentilerini de kapsayan yeni bir rapor yayınladı

NEW YORK, 5 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen dil yapay zekası şirketlerinden DeepL, son beyaz kitabını bugün duyurdu: "AI ve Hukuk: Küresel Başarının Kilidini Açmak". Bu beyaz kitapta yapay zekanın 2025'te ve sonraki dönemlerde hangi çığır açan yöntemlerle hukuk sektörünün geleceğini dönüştüreceği ele alınıyor. DeepL'in yeni araştırmasını temel alan bu beyaz kitap, yapay zekanın hukuk sektöründe kullanımı hakkında kapsamlı bir analizin yanı sıra yapay zekanın hızla geliştiği bu dönemde hukuk uzmanlarının rekabette kalmalarına yardımcı olacak trendler hakkında da önemli bilgiler veriyor.

"Günümüzün yüksek tempolu ve giderek küreselleşen hukuk sektöründe yapay zeka araçları vazgeçilmez hale geliyor ve belge oluşturma, inceleme ve çeviri de dahil olmak üzere hukuki süreçleri farklı açılardan dönüştürüyor. Bu da kişilere zaman kazandırarak daha etkili çalışmaların önünü açıyor." ifadelerine yer veren DeepL Hukuk Departmanı Genel Müdürü Frankie Williams şöyle devam ediyor: "Örneğin DeepL gibi yapay zeka destekli çeviri ve yazma çözümleri, maliyeti azaltma ve ekipler ve müşteriler arasındaki işbirliğini geliştirme alanlarında kendini kanıtlamış bir geçmişe sahip. Yaptığımız son araştırmanın sonuçlarına bakıldığında hukuk firmaları, hukuk teknolojisi şirketleri ve kurum içi ekipler de dahil olmak üzere küresel hukuk sektöründeki kullanıcıların %87'si, DeepL'in belge çevirisini kolaylaştırmaktan içerik doğruluğu sağlamaya ve iletişim ile yazımı geliştirmeye kadar birçok alanda çalışma hızını artırdığını bildiriyor."1

Raporda öne çıkan noktalar:

Hukuk sektöründe yapay zeka giderek daha fazla benimseniyor ve hiçbir yavaşlama belirtisi yok: Avukatların %61'i yapay zekayı zaten kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. 2 Avukatların dörtte birinden fazlası (%26) ise Ocak 2024 itibarıyla düzenli olarak yapay zeka kullandığını bildiriyor. Bu oran sadece 6 ay öncesine göre %11 artış göstermiş durumda. 3 Kurum içi danışmanların neredeyse %50'si, hizmet sundukları hukuk firmalarının önümüzdeki 12 ay içerisinde yapay zeka kullanmaya başlamasını bekliyor. 4

Avukatların %61'i yapay zekayı zaten kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Avukatların dörtte birinden fazlası (%26) ise Ocak 2024 itibarıyla düzenli olarak yapay zeka kullandığını bildiriyor. Bu oran sadece 6 ay öncesine göre %11 artış göstermiş durumda. Kurum içi danışmanların neredeyse %50'si, hizmet sundukları hukuk firmalarının önümüzdeki 12 ay içerisinde yapay zeka kullanmaya başlamasını bekliyor. Küreselleşme, hukuk sektörünü otomasyona ve optimizasyona yönlendiriyor: Son birkaç on yılda gitgide daha uluslararası bir hal alan hukuk sektöründe, mevcut zorluklara ek olarak artık uluslararası düzenlemeleri, birden fazla dili ve farklı kültürleri barındıran ortamlarda çalışması gereken hukuk uzmanları için rekabet ve karmaşıklık düzeyi artmış durumda. Yapay zeka teknolojisi; çeviri, belge inceleme, araştırma ve diğer işlere yardımcı olarak değerli bir çözüm sunmaktadır.

Son birkaç on yılda gitgide daha uluslararası bir hal alan hukuk sektöründe, mevcut zorluklara ek olarak artık uluslararası düzenlemeleri, birden fazla dili ve farklı kültürleri barındıran ortamlarda çalışması gereken hukuk uzmanları için rekabet ve karmaşıklık düzeyi artmış durumda. Yapay zeka teknolojisi; çeviri, belge inceleme, araştırma ve diğer işlere yardımcı olarak değerli bir çözüm sunmaktadır. Dil yapay zekası araçları, hukuk sektörü için kendini kanıtlamış sonuçlar getiren en iyi yapay zeka çözümleri arasında yer alıyor: Hukuk uzmanları farklı küresel endüstriler arasında ilerlemek, dil engellerini aşmak ve karmaşık belgeleri yüksek hassasiyet ve netlikle yazıp düzenlemek gibi karmaşık iletişim zorluklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu da DeepL gibi dil yapay zekası araçlarının benimsenmesini hızlandırıyor. DeepL'in çeviri ve yazma araçlarının en önemli kullanım alanları arasında belge çevirisi (%54), içerik doğruluğunun kontrolü (%53) ve daha iyi yazılar yazarak iletişimin geliştirilmesi (%54) yer alıyor. Bunun avantajları ise oldukça büyük: Küresel çapta hukuk sektöründeki kullanıcıların %87'si, DeepL'in daha hızlı çalışmalarına yardımcı olduğunu bildiriyor.5

Bir DeepL müşterisi olan Dr. Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E (Taylor Wessing Ortağı), "25 yıllık tecrübeye sahip bir teknoloji avukatı olarak çalışma ortamımızdaki dönüşümün mevcut hız ve düzeyini benzersiz buluyorum. Yapay zeka desteği, yasal açıdan güvenli ve teknik açıdan doğru çeviriler de dahil olmak üzere rekabet gücümüzü korumak için kritik önem taşıyor." diyor.

DeepL 2017'deki kuruluşundan bu yana hem yazılı hem de sözlü içeriğe yönelik özel yapay zeka çeviri çözümlerinin yanı sıra gelişmiş yazım ve düzenleme araçları ile de hukuk sektöründe öncelikli olarak tercih edilen dil yapay zekası sağlayıcısı haline geldi. Hukuk firmaları, hukuk teknolojisi şirketleri ve kurum içi hukuk ekipleri için kritik bir önem kazanan bu çözümler; yasal belgeler, müvekkil yazışmaları ve kurum içi iş birliği gibi farklı alanlardaki iletişim zorluklarını ortadan kaldırıyor. DeepL ayrıca TLS şifreleme ve ücretli kullanıcılar için metin silme dahil bir dizi gelişmiş, kurumsal düzeyde güvenlik önlemi sunarak maksimum düzeyde veri güvenliği sağlıyor.

Raporun tamamına buradan erişebilirsin. Sektörde lider konumundaki DeepL yapay zeka çeviri ve yazma araçlarını denemek için www.deepl.com adresini ziyaret et.

DeepL hakkında

DeepL dünyanın her yerinde işletmelerin önüne çıkan dil engellerini yıkma misyonuyla hareket ediyor. 100.000'den müşterinin yanı sıra 228 küresel pazardaki milyonlarca insan doğallığında yazılı ve sözlü çeviri yapmak ve daha doğal, daha güzel yazılar yazmak için DeepL'in Language AI platformunu kullanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler iş iletişimini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak ve üretkenliği artırmak için DeepL'in kurumsal güvenlik dikkate alınarak tasarlanmış ve dile özel olarak ayarlanmış yapay zeka çözümlerinden yararlanıyor. 2017 yılında CEO Jaroslaw "Jarek" Kutylowski tarafından kurulan ve şu anda 1.000'den fazla çalışana sahip olan DeepL; Benchmark, IVP ve Index Ventures gibi dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından destekleniyor.

1 2024 DeepL Legal User Research

2 LexisNexis, "Integrating Generative AI in legal settings," Ağustos 2024

3 LexisNexis, "The potential of AI for lawyers from academic institutions," Nisan 2024

4 LexisNexis, "Integrating Generative AI in legal settings," Ağustos 2024

5 2024 DeepL Legal User Research

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