最新研究指87%法律界用戶指 DeepL 的語言 AI 平台有助加快工作速度

DeepL 發表關於法律行業 AI 發展的最新報告，包括行業趨勢、挑戰及2025年展望

香港2024年12月5日 /美通社/ -- DeepL 全球領先的語言人工智能（AI）公司今日發表最新的白皮書《人工智能與律：解鎖環球應用》，深入探討AI 在 2025 年及未來如何以突破性的方法革新法律行業。白皮書以 DeepL的最新研究成果為基礎，對 AI 在法律界的應用進行全面分析，並對未來趨勢提出見解，以幫助法律專業人士在急速發展的 AI 領域中保持領先地位。

DeepL 的首席法律官 Frankie Williams 表示：「在當今節奏迅速和日益全球化的法律市場中，人工智能工具越發不可或缺，改變了各種法律工作，包括文件撰寫、審閱和翻譯，有助企業及法律界人士騰出時間進行更有影響力的工作。例如DeepL 這類以 AI 驅動的翻譯和撰寫解決方案，不但能降低營運成本，更可加強團隊和客戶之間的合作。我們最新的研究發現，87% 的全球法律用戶（包括律師事務所、法律科技公司和內部法律顧問）表示 DeepL 有助於他們加快工作進度、確保內容準確性，以及改善溝通和寫作[1]。

報告重點如下：

AI 在法律界的應用正在上升，沒有放緩跡象： 至 2024 年 1 月6日為止，61% 的律師表示已經使用或正計劃使用 AI [2] ；超過四分之一 (26%) 的律師表示會定期使用 AI，較 6 個月前增加 11% [3] ；而將近 50% 的內部法律顧問期望他們指聘的律師事務所會在未來 12 個月內使用 AI [4] 。

至 2024 年 1 月6日為止，61% 的律師表示已經使用或正計劃使用 AI ；超過四分之一 (26%) 的律師表示會定期使用 AI，較 6 個月前增加 11% ；而將近 50% 的內部法律顧問期望他們指聘的律師事務所會在未來 12 個月內使用 AI 。 全球化驅使法律界邁向自動化與最佳化： 過去數十年來，法律行業日趨國際化，法律專業人士正面對更大的競爭與複雜性，面臨如何更好掌握國際法規、多國語言和多元文化的挑戰。就此，AI 技術提供的解決方案正正可以協助他們處理翻譯、文件審閱、研究等工作。

過去數十年來，法律行業日趨國際化，法律專業人士正面對更大的競爭與複雜性，面臨如何更好掌握國際法規、多國語言和多元文化的挑戰。就此，AI 技術提供的解決方案正正可以協助他們處理翻譯、文件審閱、研究等工作。 語言 AI 工具是最頂尖的 AI 解決方案之一，為法律界提供實際效益： 法律專業人員面臨複雜的溝通挑戰，包括橫跨多元的全球產業、克服語言障礙，以及精準清晰地撰寫與編輯複雜的文件。這驅動了語言 AI 工具（如 DeepL）的採用，DeepL 的翻譯和撰寫工具的首要使用案例為文件翻譯（54%）、檢查內容的正確性（53%），以及透過更好的寫作改善溝通（54%）。而且效益顯著：87% 的全球法律使用者表示 DeepL 有助他們加快工作速度[5]。

「在 25 年科技律師執業生涯中，工作環境的轉變速度和程度無出其右。AI 所提供的幫助是維持我們競爭力的關鍵，包括法律所需的精準且安全的翻譯。」DeepL 客戶Taylor Wessing 合夥人 Axel Freiherr von dem Bussche 博士 （LL.M. （L.S.E.） 及 CIPP/E） 表示。

自 2017 年成立以來，DeepL 已成為法律界的最佳語言 AI 服務提供者，為書面和口語內容提供專業的 AI 翻譯解決方案，以及先進的寫作和編輯工具。這些解決方案已成為律師事務所、法律科技公司和內部法律團隊的必備工具，可解決法律文件、客戶通信和內部協作等多個領域的溝通挑戰。此外，DeepL 提供一系列先進的企業級安全功能，包括 TLS 加密和付費使用者的文字刪除功能，提供最高級別的資料安全性。

請在此處存取完整報告。若要試用 DeepL 領先業界的 AI 翻譯與撰寫工具，請造訪 www.deepl.com。

關於DeepL

DeepL 的使命是為各地企業打破語言界限。全球 228 個市場中，有超過 10 萬家企業、 政府機構以及數百萬個人用戶信任 DeepL 的語言人工智能平台可提供類似人類的翻譯和 更流暢的寫作。DeepL 的人工智能解決方案專為滿足企業安全需求而設，針對語言進行 調整，以改變企業溝通方式、拓展市場及提高生產力。DeepL 由創辦人兼首席執行長 Jaroslaw Kutylowski 於 2017 年創立，目前擁有超過1,000 名充滿熱誠的員工，並獲得 Benchmark、IVP 及 Index Ventures 等世界知名投資人的支持。

SOURCE DeepL