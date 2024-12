87 % des utilisateurs du secteur juridique estiment que la plateforme d'IA linguistique de DeepL les aide à travailler plus rapidement

DeepL dévoile une nouvelle étude sur l'état de l'IA dans le secteur juridique, qui détaille les tendances de l'industrie, les défis et les perspectives pour 2025

PARIS, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Leader mondial de l'IA linguistique, la société DeepL publie aujourd'hui son nouveau livre blanc, « L'IA et le droit : une stratégie gagnante à l'international », dans lequel elle explore les innovations révolutionnaires de l'IA qui redéfinissent l'avenir de la profession juridique pour 2025 et au-delà. S'appuyant sur de nouvelles études menées par DeepL, ce livre blanc dresse un état des lieux complet de l'IA dans le secteur juridique. Il apporte également des perspectives sur les tendances à venir pour permettre aux juristes de rester à la pointe d'un environnement en constante évolution.

« Dans un secteur juridique en pleine évolution et de plus en plus mondialisé, l'IA s'impose comme une nécessité. Ses outils innovants transforment divers aspects du travail juridique, notamment la génération, la révision et la traduction des documents. Cela permet de libérer du temps pour se concentrer sur des tâches plus importantes », déclare Frankie Williams, Directrice juridique chez DeepL. « Les solutions de rédaction et de traduction IA telles que celles proposées par DeepL ont déjà démontré leur capacité à réduire les coûts et à favoriser une meilleure collaboration entre les équipes et leurs clients. Notre dernière étude a révélé que 87 % des utilisateurs du secteur juridique au niveau mondial, y compris les cabinets d'avocats, les entreprises de technologie juridique et les équipes internes, affirment que DeepL les aide à travailler plus rapidement en optimisant la traduction des documents, en garantissant l'exactitude du contenu ou encore en améliorant la qualité de leur communication et de leurs écrits.1 »

Points clés de l'étude :

L'adoption de l'IA dans le secteur juridique ne cesse de croître, sans signe de ralentissement : 61 % des avocats ont déjà utilisé l'IA ou prévoient de le faire 2 ; et plus d'un quart (26 %) des avocats déclarent l'utiliser régulièrement en janvier 2024, soit 11 % de plus que six mois plus tôt 3 . Près de 50 % des juristes internes anticipent que les cabinets d'avocats qu'ils mandatent utiliseront l'IA au cours des 12 prochains mois 4 .

la mondialisation progressive du secteur juridique au cours des dernières décennies a intensifié la concurrence et complexifié les tâches des professionnels du droit. Ils doivent désormais évoluer dans un environnement de réglementations internationales, de langues multiples et de cultures variées. L'IA offre une aide précieuse pour des tâches telles que la traduction, la révision de documents, la recherche et bien plus encore. Les outils d'IA linguistique se classent parmi les solutions IA les plus fiables et éprouvées dans le secteur juridique : pour les professionnels du droit, communiquer est un exercice délicat. Ils doivent s'adapter aux divers secteurs d'activité existants dans le monde, surmonter les barrières linguistiques ainsi que rédiger et réviser des documents complexes de manière précise et claire. C'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à opter pour des outils d'IA linguistique tels que DeepL pour traduire et rédiger des documents (54 %), vérifier de l'exactitude du contenu (53 %) et améliorer leur communication grâce à des écrits de meilleure qualité (54 %). Les avantages qu'ils en retirent sont indéniables : 87 % des utilisateurs du secteur juridique à travers le monde déclarent que DeepL les aide à travailler plus rapidement5.

« Au cours de mes 25 années de pratique en tant qu'avocat spécialisé dans la technologie, j'ai vu notre environnement de travail se transformer à une vitesse et une ampleur sans précédent. L'IA est un élément crucial pour maintenir notre compétitivité, notamment en garantissant des traductions fiables sur le plan juridique et technique. », Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E, Associé chez Taylor Wessing et client DeepL.

Depuis sa création en 2017, DeepL est devenu un fournisseur d'IA linguistique incontournable pour le secteur juridique. La société propose des solutions de traduction IA spécialisées pour les contenus écrits et oraux, ainsi que des outils de rédaction et d'édition avancés. Pour les cabinets d'avocats, les entreprises spécialisées dans la technologie juridique et les équipes juridiques internes, ces outils sont devenus essentiels pour gérer les problématiques de communication liées à la documentation, à la correspondance client et à la collaboration interne. Par ailleurs, DeepL offre des fonctionnalités de sécurité avancées dans ses options payantes, comme le chiffrement TLS et la suppression immédiate des textes après traitement, qui garantissent une protection maximale des données.

Cliquez ici pour accéder à l'étude complète. Pour essayer les outils de traduction et de rédaction IA de pointe de DeepL, rendez-vous sur www.deepl.com.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 clients et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles, aussi bien de contenus écrits que de conversations orales, de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

