بحضور ذياب بن محمد بن زايد سلال و"شوقاونغ كولورفول أغريكالتشر" توقعان اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك خلال معرض الصين الدولي للاستيراد 2025

أبوظبي, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وقعت شركة سلال الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي،اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك مع شركة شوقوانغ كولورفول مانور مودرن أغريكالتشر المحدودة (SVG)، إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وذلك على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد 2025.

وتعد هذه الاتفاقية محطة رئيسية في مسيرة التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال الزراعة المستدامة، وتأتي ترجمة لرؤية الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتنويع الإنتاج المحلي، وتسريع تبني الحلول الزراعية الذكية والمبتكرة الملائمة للبيئات الجافة وشبه الجافة .

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية : "تواصل دولة الإمارات بناء شراكات استراتيجية تعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتعمق في الوقت ذاته علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الرئيسيين حول العالم، وفي مقدمتهم جمهورية الصين الشعبية. كما تجسد هذه الاتفاقية التزام البلدين بالابتكار والاستدامة والنمو بما يسهم في تعزيز مرونة واستدامة منظومة الغذاء العالمية ."

وبموجب الاتفاقية، ستعمل كل من "سلال" و "SVG" على تأسيس أول منشأة في المنطقة لإنتاج الحشرات الزراعية الحيوية النافعة ، وتطوير بنية تحتية متقدمة للبيوت المحمية تخدم الأسواق في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي . وتجمع الشراكة بين خبرة "سلال" العميقة في السوق وشبكتها الواسعة من المزارعين، وبين الخبرة التقنية لشركة "SVG" في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتلقيح الحيوي، والزراعة الدقيقة . وتعزيزاً للرؤية المشتركة للتوسع في الأسواق العالمية، أبرم الطرفان شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال تجارة الفواكه والخضروات. ويتوقع أن تصل حجم التجارة السنوي بين البلدين إلى أكثر من 1000 حاوية من المنتجات المختارة المصدّرة من الصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق المجاورة .

وأكد سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية "سلال" في تطوير الزراعة المستدامة بالاعتماد على العلم والابتكار، قائلاً: "من خلال الجمع بين خبرة SVG التقنية وما تتمتع به سلال من فهم عميق لقطاع الزراعة في دولة الإمارات، سيفتح هذا المشروع المشترك فرصاً واعدة لتعزيز المرونة والكفاءة والتنافسية عبر سلسلة القيمة الزراعية والغذائية ."

وأضاف سعادته: "تتمثل غايتنا في تمكين المزارعين في الإمارات من الوصول إلى حلول زراعية فعالة من حيث التكلفة، وتوفير أحدث التقنيات التي تساعدهم على زيادة الإنتاجية وخفض النفقات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ومواكبة التطور المتسارع للمشهد الزراعي".

ويساهم المشروع في توطين المدخلات الزراعية الأساسية وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يدعم تبني أنظمة الزراعة الذكية مناخيا والكفؤة في استخدام الموارد على مستوى المنطقة، ومن خلال دمج القدرات التصنيعية المتقدمة لشركة SVG مع الخبرة التشغيلية لشركة سلال، سيسهم المشروع في تقديم حلول قابلة للتوسع ومنخفضة التكلفة تعزز كفاءة استخدام المياه، وتحسن الإنتاجية، وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للزراعة المستدامة والابتكار .

من جانبه، قال مينغ يانغ، مؤسس مجموعة " شوقوانغ للصناعات الغذائية والزراعية ": " تشكل شراكتنا مع سلال فرصة فريدة من نوعها لتعزيز تقنياتنا المتقدمة وخبراتنا الزراعية بما يتناسب مع الظروف المناخية الفريدة في المنطقة. ومن خلال توحيد جهودنا، سنسهم معاً في بناء منظومة مستدامة ومبتكرة ومرنة تساهم في تعزيز ا لأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ."

وسيتم بموجب الاتفاقية استثمار 38 مليون دولار لإنشاء مركز إقليمي لإنتاج الخضروات يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في منطقة الفوعة بمدينة العين، على مساحة تبلغ 9.8 هكتارات .

وسيعد المركز منصةً للابتكار الزراعي في المنطقة، حيث سيستعرض أحدث تقنيات البيوت المحمية، وأنظمة الري الموفرة للمياه، والنماذج الزراعية الذكية مناخيًا القابلة للتطبيق في بيئة الخليج .

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لتوقيع مذكرتي تفاهم بين "سلال" و "SVG" في نوفمبر 2024 ومايو 2025، بما يعكس تطور التعاون الفني والتجاري بين الشركتين، كما سيسهم المشروع في نقل المعرفة وبناء القدرات وتوطين التكنولوجيا، بما يمكن المزارعين من الوصول إلى حلول مستدامة وفعّالة من حيث التكلفة، تُعزّز الإنتاج وتقلّل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الحوكمة البيئية .

