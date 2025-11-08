Theyab bin Mohamed bin Zayed ने China International Import Expo 2025 में Silal और SVG के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते देखे

News provided by

Silal

08 Nov, 2025, 17:47 IST

अबू धाबी, UAE, 8 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- विकास और शहीद नायकों के मामलों के लिए राष्ट्रपति न्यायालय के उपाध्यक्ष, His Excellency Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, और और विदेश व्यापार मंत्री, His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi की उपस्थिति में, अबू धाबी की अग्रणी कृषि-खाद्य और टेक्नोलॉजी कंपनी Silal ने China International Import Expo (CIIE) 2025 के दौरान चीन की अग्रणी कृषि टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक, Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd (SVG) के साथ एक ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम (JV) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

Continue Reading
Theyab bin Mohamed bin Zayed ने China International Import Expo 2025 में Silal और SVG के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते देखे
Theyab bin Mohamed bin Zayed ने China International Import Expo 2025 में Silal और SVG के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते देखे
Theyab bin Mohamed bin Zayed ने China International Import Expo 2025 में Silal और SVG के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते देखे
Theyab bin Mohamed bin Zayed ने China International Import Expo 2025 में Silal और SVG के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते देखे
Theyab bin Mohamed bin Zayed ने China International Import Expo 2025 में Silal और SVG के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते देखे
Theyab bin Mohamed bin Zayed ने China International Import Expo 2025 में Silal और SVG के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते देखे

यह समझौता टिकाऊ कृषि में UAE-चीन सहयोग को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख उपलब्धि है, जो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादन में विविधता लाने और कठोर जलवायु के लिए उन्नत कृषि-तकनीक समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के UAE के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।

H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, विदेश व्यापार राज्य मंत्री, ने कहा: "UAE रणनीतिक साझेदारियों का निर्माण कर रही है जो चीन जैसे प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करते हुए हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करती हैं। यह संयुक्त उद्यम नवाचार, स्थिरता और जिम्मेदार विकास के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा और वैश्विक खाद्य सिस्टम की आत्मनिर्भरता में योगदान मिलेगा।"

समझौते के तहत, Silal और SVG कृषि जैविक कीटों के लिए क्षेत्र की पहली सुविधा स्थापित करेंगे और संयुक्त रूप से UAE और व्यापक GCC मार्केटों की सेवा के लिए अगली पीढ़ी के ग्रीनहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। यह भागीदारी Silal की गहरी मार्केट जानकारी और किसान नेटवर्क को AI-संचालित ग्रीनहाउस सिस्टमों, जैविक परागण और सटीक खेती में SVG की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है। वैश्विक मार्केट विस्तार के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हुए, दोनों पक्षों ने फल और सब्जी व्यापार में दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदारी भी स्थापित की है, जिसके तहत चीन से UAE और आसपास की मार्केटों में प्रतिवर्ष चयनित उत्पादों के 1,000 से अधिक कंटेनर भेजे जाने की उम्मीद है।

Silal के ग्रुप CEO, H.E. Dhafer Al Qasimi ने कहा: "यह भागीदारी विज्ञान और नवाचार के माध्यम से टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाने के Silal के ध्येय में एक बड़ा कदम है। SVG की टेक्नोलॉजीकल विशेषज्ञता को UAE के कृषि परिदृश्य की Silal की गहरी समझ के साथ जोड़कर, यह संयुक्त उद्यम कृषि-खाद्य वैल्यू चेन में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता, कुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को सक्षम करेगा। नवाचार के अतिरिक्त, हमारा लक्ष्य स्थानीय किसानों को लागत प्रभावी कृषि आदानों और नवीनतम टेक्नोलॉजियों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और तेजी से विकसित हो रहे वातावरण में संसाधन दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।"

यह सहयोग प्रमुख कृषि आदानों का स्थानीयकरण करेगा, आयात निर्भरता को कम करेगा, तथा पूरे क्षेत्र में जलवायु-स्मार्ट, संसाधन-कुशल खेती को सक्षम बनाएगा। SVG की उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताओं को Silal के परिचालन नेतृत्व के साथ एकीकृत करके, यह भागीदारी मापनीय, लागत-कुशल समाधान प्रदान करेगी जो जल दक्षता को बढ़ाएगी, पैदावार में सुधार करेगी, और टिकाऊ कृषि और नवाचार के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में UAE की स्थिति को मजबूत करेगी।

Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd (SVG) के संस्थापक, Mr. Ming Yang, ने कहा: "Silal के साथ हमारी भागीदारी क्षेत्र की अनूठी जलवायु परिस्थितियों में हमारी उन्नत टेक्नोलॉजियों और कृषि विशेषज्ञता को और बढ़ाने का एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करती है। हम सब मिलकर UAE में एक टिकाऊ, नवप्रवर्तनशील और आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपनी शक्तियों को संयोजित करेंगे।"

संयुक्त उद्यम के एक भाग के रूप में, अल फोआह, अल ऐन में 9.8 हेक्टेयर भूखंड पर AI और रोबोटिक्स-संचालित सब्जी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए USD 38 मिलियन का निवेश किया जाएगा। यह सुविधा एक क्षेत्रीय नवाचार केंद्र के रूप में काम करेगी, जिसमें आधुनिक ग्रीनहाउस टेक्नोलॉजियों, जल-कुशल सिस्टमों और खाड़ी के वातावरण के अनुकूल जलवायु-स्मार्ट कृषि मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा।

यह समझौता Silal और SVG के बीच दो प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के बाद हुआ है, तथा यह तकनीकी और कमर्शियल सहयोग को और अधिक गहरा करने का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ज्ञान हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और टेक्नोलॉजी स्थानीयकरण संभव होगा, तथा UAE के किसानों को आयात पर निर्भरता कम करने, उपज बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले समाधानों से सशक्त बनाया जा सकेगा।

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2817009/Silal.jpg
फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2817010/Silal_2.jpg
फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2817011/Silal_3.jpg 

Also from this source

Theyab bin Mohamed bin Zayed Witnesses JV Agreement Signing between Silal and SVG at China International Import Expo 2025

Theyab bin Mohamed bin Zayed Witnesses JV Agreement Signing between Silal and SVG at China International Import Expo 2025

In the presence of His Highness Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Deputy Chairman of the Presidential Court for Development and Fallen...
H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber और H.E. Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak ने अल ऐन में 100,000 वर्ग मीटर के स्मार्ट एग्रीटेक केंद्र के शुभारंभ के लिए Silal और चीन के SVG के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए

H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber और H.E. Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak ने अल ऐन में 100,000 वर्ग मीटर के स्मार्ट एग्रीटेक केंद्र के शुभारंभ के लिए Silal और चीन के SVG के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए

H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE के उद्योग और उन्नत टेक्नोलॉजी मंत्री, और H.E. Amna bint Abdullah Al Dahak, UAE के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण...
More Releases From This Source

Explore

Agriculture

Agriculture

Food & Beverages

Food & Beverages

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics