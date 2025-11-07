Theyab bin Mohamed bin Zayed assiste à la signature d'un accord de coentreprise entre Silal et SVG à l'occasion de l'Exposition internationale d'importation de la Chine 2025

ABOU DABI, EAU, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- En présence de Son Altesse le cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires relatives aux héros tombés au combat, et de Son Excellence Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du commerce extérieur, Silal, la principale entreprise agroalimentaire et technologique d'Abou Dabi, a signé un accord de coentreprise historique avec Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd. (SVG), une entreprise chinoise leader de la technologie agricole, lors de l'Exposition internationale d'importation de la Chine 2025.

L'accord marque une étape cruciale dans l'avancement de la collaboration entre les Émirats arabes unis et la Chine dans le domaine de l'agriculture durable, qui conforte la vision des Émirats arabes unis : renforcer la sécurité alimentaire, diversifier la production locale et promouvoir l'adoption de solutions agrotechnologiques de pointe conçues pour les climats difficiles.

Son Excellence Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d'État chargé du commerce extérieur, a déclaré : « Les Émirats arabes unis continuent de nouer des partenariats stratégiques qui consolident notre écosystème national de sécurité alimentaire tout en approfondissant les liens économiques avec des partenaires mondiaux clés comme la Chine. Cette coentreprise reflète notre engagement commun en faveur de l'innovation, de la durabilité et d'une croissance responsable qui profite aux deux nations et contribue à la résilience du système alimentaire mondial. »

Dans le cadre de cet accord, Silal et SVG construiront la première installation de la région spécialisée dans les insectes destinés à la lutte biologique agricole et développeront conjointement une infrastructure de serre de nouvelle génération pour répondre aux besoins des Émirats arabes unis et des marchés plus vastes du Conseil de coopération du Golfe. Ce partenariat associe la connaissance approfondie du marché et le réseau d'agriculteurs de Silal aux compétences technologiques de SVG en matière de systèmes de serres pilotés par l'IA, de pollinisation biologique et d'agriculture de précision. Renforçant leur vision commune en faveur du développement sur le marché mondial, les deux parties ont également établi un partenariat stratégique à long terme dans le domaine du commerce des fruits et légumes, qui prévoit la livraison annuelle aux Émirats arabes unis et aux marchés environnants de plus de 1 000 conteneurs de produits spécifiques en provenance de Chine.

Son Excellence Dhafer Al Qasimi, directeur général du groupe Silal, a ajouté : « Ce partenariat représente une avancée majeure dans la mission de Silal, qui consiste à faire progresser l'agriculture durable grâce à la science et à l'innovation. En combinant les compétences technologiques de SVG et la compréhension profonde du paysage agricole des Émirats arabes unis qu'apporte Silal, cette coentreprise créera une résilience, une efficacité et une compétitivité à long terme dans l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Au-delà de l'innovation, notre objectif est de permettre aux exploitants locaux d'accéder à des intrants agricoles rentables et aux technologies les plus récentes, afin de les aider à accroître leur productivité, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité des ressources dans un environnement qui évolue rapidement. »

Cette collaboration facilitera la localisation des principaux intrants agricoles, réduira la dépendance à l'égard des importations, et contribuera à mettre en place dans toute la région une agriculture intelligente sur le plan climatique et économe en ressources. En intégrant les capacités de fabrication avancées de SVG au leadership opérationnel de Silal, ce partenariat proposera des solutions évolutives et rentables qui amélioreront l'efficacité hydrique et les rendements, et renforceront la position des Émirats arabes unis comme centre régional de l'agriculture durable et de l'innovation.

M. Ming Yang, fondateur de Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd. (SVG), a déclaré : « Notre partenariat avec Silal représente une occasion unique d'améliorer encore nos technologies de pointe et nos compétences agricoles dans les conditions climatiques uniques de la région. Nous joindrons nos forces pour contribuer de manière significative à la création d'un écosystème de sécurité alimentaire durable, innovant et résilient dans les Émirats arabes unis. »

Dans le cadre de cette coentreprise, 38 millions de dollars américains seront investis dans la construction d'un centre de production de légumes alimenté par l'IA et la robotique à Al Fou'ah, Al-Aïn, sur un terrain de 9,8 hectares. L'installation servira de pôle d'innovation régional et présentera des technologies de serre moderne, des systèmes économes en eau et des modèles agricoles intelligents sur le plan climatique, adaptables à l'environnement du Golfe.

Cet accord fait suite à la signature de deux protocoles d'accord importants entre Silal et SVG, et représente un approfondissement de la collaboration technique et commerciale. Il facilitera le transfert de connaissances, le renforcement des capacités et la localisation des technologies, en apportant aux agriculteurs des Émirats arabes unis des solutions capables de réduire la dépendance aux importations, d'améliorer les rendements et de favoriser la bonne gestion environnementale.

