Theyab bin Mohamed bin Zayed ist bei der Unterzeichnung der Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Silal und SVG auf der China International Import Expo 2025 zugegen

ABU DHABI, VAE, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- In Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Vorsitzender des Präsidialgerichts für Entwicklung und Angelegenheiten gefallener Helden, und Seiner Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel, unterzeichnete Silal, Abu Dhabis führendes Agri-Food- und Technologieunternehmen, während der China International Import Expo (CIIE) 2025 eine wegweisende Joint-Venture-Vereinbarung (JV) mit Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd (SVG), einem der führenden Agrartechnologieunternehmen Chinas.

Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den VAE und China im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft dar und bekräftigt die Vision der VAE, die Ernährungssicherheit zu stärken, die lokale Produktion zu diversifizieren und die Einführung fortschrittlicher Agri-Tech-Lösungen für raue Klimabedingungen zu beschleunigen.

Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel, erklärte: „Die VAE bauen weiterhin strategische Partnerschaften auf, die unser nationales Ökosystem für Ernährungssicherheit stärken und gleichzeitig die wirtschaftlichen Beziehungen zu wichtigen globalen Partnern wie China vertiefen. Dieses Joint Venture spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Wachstum wider, das beiden Nationen zugute kommt und zur Widerstandsfähigkeit des globalen Ernährungssystems beiträgt."

Im Rahmen der Vereinbarung werden Silal und SVG die erste Anlage für biologische Insekten für die Landwirtschaft in der Region errichten und gemeinsam eine Gewächshausinfrastruktur der nächsten Generation entwickeln, um die Märkte der VAE und des gesamten Golf-Kooperationsrates zu bedienen. Die Partnerschaft vereint die fundierten Marktkenntnisse und das Netzwerk von Landwirten von Silal mit der technologischen Expertise von SVG in den Bereichen KI-gesteuerte Gewächshaussysteme, biologische Bestäubung und Präzisionslandwirtschaft. Um ihre gemeinsame Vision für die globale Marktexpansion zu bekräftigen, haben beide Parteien außerdem eine langfristige strategische Partnerschaft im Obst- und Gemüsehandel geschlossen, die jährlich mehr als 1.000 Container mit ausgewählten Produkten aus China in die VAE und die umliegenden Märkte vorsieht.

Seine Exzellenz Dhafer Al Qasimi, Geschäftsführer der Silal-Gruppe, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in Silals Mission dar, nachhaltige Landwirtschaft durch Wissenschaft und Innovation voranzutreiben. Durch die Kombination der technologischen Expertise von SVG mit Silals fundierten Kenntnissen der Agrarlandschaft der VAE wird dieses Joint Venture langfristige Widerstandsfähigkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Agrar- und Lebensmittelindustrie ermöglichen. Über die Innovation hinaus ist es unser Ziel, lokale Landwirte mit kostengünstigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und den neuesten Technologien zu versorgen, um sie dabei zu unterstützen, ihre Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Ressourceneffizienz in einem sich schnell verändernden Umfeld zu verbessern."

Diese Zusammenarbeit wird wichtige landwirtschaftliche Betriebsmittel lokalisieren, die Importabhängigkeit verringern und eine klimafreundliche, ressourceneffiziente Landwirtschaft in der gesamten Region ermöglichen. Durch die Integration der fortschrittlichen Fertigungskapazitäten von SVG mit der operativen Führungskompetenz von Silal wird die Partnerschaft skalierbare, kosteneffiziente Lösungen hervorbringen, die die Wassereffizienz steigern, die Erträge verbessern und die Position der VAE als regionales Zentrum für nachhaltige Landwirtschaft und Innovation stärken.

Herr Ming Yang, Gründer der Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd (SVG), erklärte: „Unsere Partnerschaft mit Silal bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere fortschrittlichen Technologien und unser landwirtschaftliches Fachwissen unter den besonderen klimatischen Bedingungen der Region weiter zu verbessern. Gemeinsam werden wir unsere Stärken bündeln, um einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen, innovativen und widerstandsfähigen Ökosystems für die Ernährungssicherheit in den VAE zu leisten."

Im Rahmen des Joint Ventures werden 38 Millionen US-Dollar in den Bau eines KI- und robotergestützten Gemüseproduktionszentrums in Al Foah, Al Ain, auf einem 9,8 Hektar großen Grundstück investiert. Die Anlage wird als regionales Innovationszentrum dienen, in dem moderne Gewächshaustechnologien, wassersparende Systeme und klimafreundliche Landwirtschaftsmodelle vorgestellt werden, die an die Bedingungen am Golf angepasst sind.

Die Vereinbarung folgt auf die Unterzeichnung von zwei wichtigen Absichtserklärungen zwischen Silal und SVG und stellt eine Vertiefung der technischen und kommerziellen Zusammenarbeit dar. Sie ermöglicht den Wissenstransfer, den Aufbau von Kapazitäten und die Lokalisierung von Technologien und versorgt die Landwirte in den VAE mit Lösungen, die die Importabhängigkeit verringern, den Ertrag steigern und den Umweltschutz fördern.

