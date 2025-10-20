بداية عصر جديد في المشروبات الروحية الفخمة: Jardins d'Arménie تعلن عن ظهورها عالميًا في موناكو

واختُتمت الأمسية بتجربة تذوّق حصرية قادها Bruno Scavo ، كبير السقاة السابق في Monte-Carlo SBM ، حيث قدّم للضيوف جولة في الطبقات العطرية المعقّدة والنكهات الراقية لهذا المشروب الروحي المميز. ومن خلال هذا الحدث البارز، سجّلت علامة Royal Brandy من Jardins d'Arménie انطلاقتها الرسمية في أوروبا، مؤكّدةً طموحها في ابتكار فئة جديدة من أنواع مشروب البراندي تمزج بين حرفية الأجداد والابتكار المعاصر.

مؤسِس صاحب رؤية

يقف وراء هذا المشروع Simon Pogossian ، مؤسس شركتي SPS Cigaronne و Newline Brands Global LLC . لأكثر من 30 عامًا، كرّست عائلة Pogossian جهودها لابتكار منتجات فاخرة استثنائية، تجمع بين الحرفية العالية والابتكار والسعي الدؤوب نحو التميّز دون أي تنازلات. واليوم، انتقلت دفة القيادة إلى Armen Pogossian ، نجل Simon Pogossian ، الذي لا يتجاوز عمره 27 عامًا، ويجسّد جيلًا جديدًا من قادة الأعمال العالميين. من خلال Jardins d'Arménie ، يقدّم Armen Pogossian فئة جديدة كليًا من المشروبات الروحية تحت مسمى " Royal Brandy " – مزيج متقن بين الإرث العريق والإتقان المعاصر.

قال Armen Pogossian ، مالك شركتي Cigaronne و Newline Brands Global LLC : "شركة Jardins d'Arménie هي تجسيدٌ لتاريخنا وفنّنا ومهارتنا. كل رشفة تعبّر عن قوة أرضنا، ودقّة حرفيتنا، وقرون من التقاليد. وكشفنا عنه في موناكو، بحضور صاحب السمو الأمير Albert الثاني، هو رمز قوي يعكس مشاركتنا للتميّز الأرمني مع أوروبا" .

مشروب روحي استثنائي

تُقدِّم Jardins d'Arménie فئة جديدة كليًا في عالم البراندي تحت مسمّى Royal Brandy . يُصنع هذا المشروب من عنب فوسكيهات ( Voskehat ) الذي يُجمع في ثلاث مناطق مختلفة من أرمينيا، ويُنتج على أيدي خبراء أرمن يجمعون بين تقنيات صناعة البراندي التقليدية والابتكار الحديث. يتّبع البراندي عملية تعتيق فريدة تبدأ في براميل البلوط، حيث تتكوّن قاعدة غنية بنكهات الشوكولاتة والفانيليا الناعمة. ثم تستمر الرحلة في براميل خشب المشمش – السمة المميزة للدار – لتضيف طبقات من نكهات الفاكهة ولمسات خفيفة من الجوز، قبل أن يعود المشروب مجددًا إلى براميل البلوط لمرحلة الصقل النهائي. تمنح هذه العملية مشروب Royal Brandy بنية أنيقة وتعقيدًا عطريًا استثنائيًا وطعمًا متوازنًا طويل الأمد على الحَنَك.

يرافق هذا الإبداع ابتكاران أساسيان. غطاء محكم الإغلاق بتصميم دقيق مكوّن من جزأين متداخلين، يخضع لبراءة اختراع، ويضمن إحكام العزل للحفاظ على نقاء الروائح من القبو إلى الكأس. وتأتي كل زجاجة مع مجموعة من كؤوس التذوّق الخاصة، المصمّمة لتقديم تجربة استكشاف فريدة لطابع البراندي وإثراء تجربة التذوّق الشاملة.

قال Bruno Scavo ، الساقي والصحفي في مجلة Vins & Gastronomie : "إن Jardins d'Arménie أكثر من مجرد مشروب روحي؛ فهو إرث ثقافي ومهارة متوارثة عبر الأجيال. إن نيل شرف قيادة تجربة التذوّق هذه يُعد امتيازًا نادرًا" .

نبذة عن Jardins d'Arménie

علامة Royal Brandy من Jardins d'Arménie أول براندي ملكي في العالم، وهو فئة فاخرة جديدة من المشروبات الروحية وُلدت في أرمينيا ومُكرّسة لعشّاق الرقي والاكتشافات الفريدة. يجمع هذا البراندي بين الإرث والتجديد والأناقة العصرية.

نبذة عن Cigaronne و Newline Brands Global LLC

منذ عام 1992، تعمل عائلة Pogossian على ابتكار منتجات فاخرة متميزة من خلال شركتي SPS Cigaronne و Newline Brands Global LLC . وبفضل حضورهما في أكثر من 40 دولة، تجسّد هاتان المؤسستان رؤية قائمة على الحرفية والإبداع والتميّز، مع تقديم تجارب راقية وخالدة لعملاء دوليين ذوي ذوق رفيع.

معلومات عملية

المنتج: – Jardins d'Arménie Royal Brandy

المنشأ: أرمينيا، عنب فوسكيهات

العملية: تعتيق مزدوج في براميل البلوط مع نضج إضافي في خشب المشمش

التوفر: تشكيلة حصرية في مختلف أنحاء أوروبا اعتبارًا من سبتمبر 2025

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2798136/Jardins_d_Armenie_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2798137/Jardins_d_Armenie_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2798138/Jardins_d_Armenie_3.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2798139/Jardins_d_Armenie_4.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2798140/Jardins_d_Armenie_5.jpg