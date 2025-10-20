Eine neue Ära der Luxus-Spirituosen beginnt: Jardins d'Arménie feiert seine Weltpremiere in Monaco

Der Abend gipfelte in einer exklusiven Verkostung unter der Leitung von Bruno Scavo, ehemaliger Chefsommelier von Monte-Carlo SBM, der die Gäste durch die vielschichtigen Aromen und die raffinierte Komplexität dieser außergewöhnlichen Spirituose führte. Mit diesem Meilenstein feiert Jardins d'Arménie Royal Brandy sein offizielles Europadebüt und bekräftigt damit seine Ambition, eine neue Brandy-Kategorie einzuführen, die althergebrachte Handwerkskunst mit zeitgenössischer Innovation verbindet.

Ein visionärer Gründer

Am Ursprung dieses Projekts steht Simon Pogossian, Gründer der SPS Cigaronne und Newline Brands Global LLC. Seit mehr als 30 Jahren widmet sich die Familie Pogossian der Herstellung außergewöhnlicher Luxusprodukte, angetrieben von Handwerkskunst, Innovation und einem kompromisslosen Streben nach Spitzenleistungen. Heute ist die Leitung an Simon Pogossians Sohn Armen Pogossian übergegangen, der mit seinen 27 Jahren eine neue Generation globaler Wirtschaftsführer repräsentiert. Mit Jardins d'Arménie führt Armen Pogossian eine völlig neue Kategorie von Spirituosen ein: Royal Brandy, eine perfekte Verbindung von altem Erbe und moderner Meisterschaft.

"Jardins d'Arménie ist der Ausdruck unserer Geschichte, unserer Kunst und unseres Savoir-faire. Jeder Schluck verkörpert die Kraft unseres Landes, die Finesse unserer Handwerkskunst und eine jahrhundertealte Tradition. Die Enthüllung in Monaco in Anwesenheit Seiner Hoheit Fürst Albert II. ist ein starkes Symbol: die armenischen Spitzenleistungen mit Europa zu teilen," sagte Armen Pogossian, Eigentümer von Cigaronne und Newline Brands Global LLC.

Ein außergewöhnlicher Geist

Jardins d'Arménie führt eine völlig neue Kategorie von Brandy ein: Königlicher Brandy. Diese Spirituose wird aus Voskehat-Trauben hergestellt, die in drei verschiedenen Regionen Armeniens geerntet werden. Sie wird von armenischen Meistern hergestellt, die altehrwürdige Traditionen der Brandyherstellung mit moderner Innovation verbinden. Er durchläuft einen besonderen Reifeprozess, der in Eichenfässern beginnt, wo er eine reiche Grundlage von Schokolade und sanften Vanillenoten entwickelt. Die Reise geht weiter in Fässern aus Aprikosenholz - dem Markenzeichen des Hauses -, in denen sich Schichten von Frucht und zarter Nussigkeit bilden, bevor der Wein zur letzten Verfeinerung wieder in Eichenholzfässern gelagert wird. Dieses Verfahren verleiht dem Royal Brandy eine elegante Struktur, eine außergewöhnliche aromatische Komplexität und eine bemerkenswerte Länge am Gaumen.

Zwei wichtige Neuerungen gehen mit dieser Schaffung einher. Ein fachmännisch konstruierter hermetischer Verschluss, der aus zwei ineinander greifenden Teilen besteht und zum Patent angemeldet wurde, sorgt für einen luftdichten Verschluss, der die Integrität der Aromen vom Keller bis zum Glas schützt. Zu jeder Flasche wird auch ein Degustationsset angeboten, das einen exklusiven Einblick in das Profil des Weinbrands gibt und das Verkostungserlebnis insgesamt bereichert.

"Jardins d'Arménie ist viel mehr als eine Spirituose: Sie ist kulturelles Erbe und Know-how, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Ehre, diese Verkostung leiten zu dürfen, ist ein seltenes Privileg", sagte Bruno Scavo, Sommelier, Journalist Vins & Gastronomie.

Über Jardins d'Arménie

Jardins d'Arménie Royal Brandy ist der erste Royal Brandy der Welt, eine neue Luxuskategorie von Spirituosen, die in Armenien geboren wurde und sich an Liebhaber von Raffinesse und einzigartigen Entdeckungen richtet. Sie verbindet Tradition, Innovation und zeitgenössische Eleganz.

Über Cigaronne und Newline Brands Global LLC

Seit 1992 stellt die Familie Pogossian mit SPS Cigaronne und Newline Brands Global LLC Luxusprodukte von besonderem Rang her. Diese Häuser sind in mehr als 40 Ländern vertreten und verkörpern eine Vision, die auf Handwerkskunst, Kreativität und Exzellenz beruht. Sie bieten einer anspruchsvollen internationalen Kundschaft anspruchsvolle und zeitlose Erlebnisse.

Praktische Informationen

Produkt: Jardins d'Arménie - Royal Brandy

Herkunft: Armenien, Voskehat-Trauben

Prozess: doppelte Eichenreifung mit Reifung in Aprikosenholz

Verfügbarkeit: exklusive Auswahl in ganz Europa ab September 2025

