Une nouvelle ère pour les spiritueux de luxe commence : Les Jardins d'Arménie font leurs débuts à Monaco

La soirée s'est terminée par une dégustation exclusive menée par Bruno Scavo, ancien chef sommelier de la SBM de Monte-Carlo, qui a guidé les invités à travers les différents arômes et la complexité raffinée de ce spiritueux exceptionnel. Avec cette étape, Jardins d'Arménie Royal Brandy a fait ses débuts officiels en Europe, affirmant son ambition d'introduire une nouvelle catégorie de brandy qui allie le savoir-faire ancestral à l'innovation contemporaine.

Un fondateur visionnaire

À l'origine de ce projet se trouve Simon Pogossian, fondateur de SPS Cigaronne et de Newline Brands Global LLC. Depuis plus de 30 ans, la famille Pogossian se consacre à la création de produits de luxe exceptionnels, en s'appuyant sur l'artisanat, l'innovation et une recherche d'excellence sans compromis. Aujourd'hui, la direction a été confiée au fils de Simon Pogossian, Armen Pogossian, qui, à seulement 27 ans, représente une nouvelle génération de chefs d'entreprise mondiaux. Avec Jardins d'Arménie, Armen Pogossian introduit une toute nouvelle catégorie de spiritueux : Le Royal Brandy, une alliance parfaite entre l'héritage ancestral et la maîtrise contemporaine.

"Les Jardins d'Arménie sont l'expression de notre histoire, de notre art et de notre savoir-faire. Chaque gorgée incarne la force de notre terre, la finesse de notre artisanat et des siècles de tradition. L'inaugurer à Monaco, en présence de S.A.S. le Prince Albert II, est un symbole fort : partager l'excellence arménienne avec l'Europe," a déclaré Armen Pogossian, propriétaire de Cigaronne et de Newline Brands Global LLC.

Un esprit d'exception

Jardins d'Arménie introduit une toute nouvelle catégorie de brandy : Eau-de-vie royale. Fabriqué à partir de raisins Voskehat récoltés dans trois régions différentes d'Arménie, ce spiritueux est élaboré par des maîtres arméniens qui associent les traditions ancestrales de la fabrication du brandy à l'innovation moderne. Il suit un processus de vieillissement particulier qui commence dans des fûts de chêne, où il développe une riche base de chocolat et de douces notes de vanille. Le voyage se poursuit dans des fûts de bois d'abricot - la signature de la maison - qui ajoutent des couches de fruits et de délicates notes de noisette, avant de retourner au chêne pour un dernier raffinement. Ce procédé confère au Royal Brandy une structure élégante, une complexité aromatique exceptionnelle et une remarquable longueur en bouche.

Deux innovations clés accompagnent cette création. Un bouchon hermétique conçu par des experts, composé de deux pièces emboîtées et en instance de brevet, assure une fermeture hermétique qui protège l'intégrité des arômes de la cave au verre. Chaque bouteille est également accompagnée d'un ensemble de coupes de dégustation, conçues pour offrir un aperçu exclusif du profil de l'eau-de-vie et enrichir l'expérience globale de la dégustation.

"Les Jardins d'Arménie sont bien plus qu'un alcool : il s'agit d'un héritage culturel et d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Avoir l'honneur de guider cette dégustation est un privilège rare", a déclaré Bruno Scavo, sommelier, journaliste Vins & Gastronomie.

A propos des Jardins d'Arménie

Jardins d'Arménie Royal Brandy est le premier Royal Brandy au monde, une nouvelle catégorie de spiritueux de luxe née en Arménie et dédiée aux connaisseurs de raffinement et de découvertes uniques. Il allie patrimoine, innovation et élégance contemporaine.

À propos de Cigaronne et de Newline Brands Global LLC

Depuis 1992, la famille Pogossian crée des produits de luxe de qualité par l'intermédiaire de SPS Cigaronne et de Newline Brands Global LLC. Présentes dans plus de 40 pays, ces maisons incarnent une vision ancrée dans l'artisanat, la créativité et l'excellence, offrant des expériences sophistiquées et intemporelles à une clientèle internationale exigeante.

Informations pratiques

Produit : Jardins d'Arménie - Royal Brandy

Origine : Arménie, raisins de Voskehat

Process : double vieillissement en chêne avec maturation en bois d'abricot

Disponibilité : sélection exclusive dans toute l'Europe à partir de septembre 2025

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798136/Jardins_d_Armenie_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798137/Jardins_d_Armenie_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798138/Jardins_d_Armenie_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798139/Jardins_d_Armenie_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798140/Jardins_d_Armenie_5.jpg