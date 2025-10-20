高級スピリッツの新時代が始まる：Jardins d'Arménieがモナコで世界デビュー

先見の明のある創業者

このプロジェクトの発端は、SPS CigaronneとNewline Brands Global LLCの創設者であるSimon Pogossian氏です。Pogossian家は 30 年以上にわたり、職人技、革新、そして妥協のない卓越性の追求を原動力に、卓越した高級製品を作り出すことに専念してきました。現在、経営の舵取りはSimon Pogossian氏の息子、Armen Pogossian氏に引き継がれています。まだ27歳ですが、新世代の世界的ビジネス・リーダーを代表する存在となっています。 Armen Pogossian氏は、Jardins d'Arménie でまったく新しいカテゴリーのスピリッツを紹介しています。Royal Brandyは、先祖伝来の伝統と現代の熟練技術の完璧な融合です。

「Jardins d'Arménie は、私たちの歴史、芸術、そして熟練の職人技を表現したものです。一口飲むごとに、私たちの土地の力強さ、職人技の繊細さ、そして何世紀にもわたる伝統が体現されます。モナコでアルベール2 世公ご臨席のもと、このブランデーをお披露目できたことは、アルメニアの素晴らしさをヨーロッパと共有するという、力強い象徴的な出来事です」と、CigaronneとNewline Brands Global LLCのオーナー、Armen Pogossian氏は述べています。

並外れたスピリッツ

Jardins d'Arménieは、ブランデーにまったく新しいカテゴリーを生み出しました。それがRoyal Brandyです。アルメニアの3つの異なる地域で収穫されたヴォスケハット種のブドウから作られたこのスピリッツは、昔ながらのブランデー造りの伝統と現代の革新を組み合わせたアルメニアの職人によって造られています。熟成はオーク樽から始まり、独特の熟成プロセスを経て、チョコレートと滑らかなバニラの香りの豊かなベースを生み出します。この旅は、このブランドの象徴であるアプリコットの木樽で続けられ、フルーツの層と繊細なナッツの風味が加わり、最後に再びオーク樽に戻って味わいが磨き上げられます。この工程により、Royal Brandyはエレガントな骨格、並外れて複雑な芳香、そして口の中で長く余韻を湛える逸品へと仕上がります。

この作品には2つの重要な革新が伴っています。特許出願中の二重構造の精巧な密閉キャップは、セラーからグラスに注がれる瞬間まで香りを完全に守る気密性を実現します。各ボトルには、ブランデーの個性を引き立て、豊かなテイスティング体験をもたらすためにデザインされた試飲用カップのセットも付いています。

「Jardins d'Arménie は単なるスピリッツではありません。それは、世代から世代へと受け継がれてきた文化遺産であり、熟練の職人技なのです。このテイスティングをガイドする栄誉を得られたことは、大変光栄なことです」 と、ソムリエであり、Vins & Gastronomie のジャーナリストでもあるBruno Scavo 氏は述べています。

Jardins d'Arménie について

Jardins d'Arménie Royal Brandy は世界初のロイヤル・ブランデーであり、アルメニア生まれの新たなカテゴリーの高級スピリッツであり、洗練とユニークな発見を求める愛好家に捧げられた蒸留酒として、伝統、革新、現代的な優雅さが融合した逸品です。

Cigaronne およびNewline Brands Global LLC について

1992年以来、Pogossian家はSPS CigaronneとNewline Brands Global LLC を通じて高級な製品を生み出してきました。40か国以上に展開するこれらのブランドは、職人技、創造性、卓越性に根ざしたビジョンを体現し、目の肥えた世界中の顧客に洗練された時代を超越した体験を提供しています。

製品情報

製品：Jardins d'Arménie – Royal Brandy

原産国：アルメニア（ヴォスケハット種ブドウ使用）

製法：オーク樽での二段熟成、およびアプリコット木樽での追熟

販売開始時期：2025年9月よりヨーロッパ全域で限定販売

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2798136/Jardins_d_Armenie_1.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2798137/Jardins_d_Armenie_2.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2798138/Jardins_d_Armenie_3.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2798139/Jardins_d_Armenie_4.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2798140/Jardins_d_Armenie_5.jpg

SOURCE Jardins d’Arménie