Uma nova era em destilados de luxo começa: Jardins d'Arménie faz sua estreia global em Mônaco

A noite culminou com uma degustação exclusiva liderada por Bruno Scavo, ex-sommelier-chefe da Monte-Carlo SBM, que guiou os hóspedes através dos aromas em camadas e da complexidade refinada deste espírito excepcional. Com este marco, o Jardins d'Arménie Royal Brandy fez sua estreia oficial na Europa, afirmando sua ambição de introduzir uma nova categoria de conhaque que une artesanato ancestral com inovação contemporânea.

Um fundador visionário

Na origem deste projeto está Simon Pogossian, fundador da SPS Cigaronne e da Newline Brands Global LLC. Por mais de 30 anos, a família Pogossian tem se dedicado a criar produtos de luxo excepcionais, impulsionados pelo artesanato, inovação e uma busca intransigente pela excelência. Hoje, a liderança passou para o filho de Simon Pogossian, Armen Pogossian, que, com apenas 27 anos, representa uma nova geração de líderes empresariais globais. Com Jardins d'Arménie, Armen Pogossian introduz uma categoria inteiramente nova de destilados: Royal Brandy, uma aliança perfeita de herança ancestral e maestria contemporânea.

"Jardins d'Arménie é a expressão da nossa história, da nossa arte e do nosso savoir-faire. Cada gole incorpora a força da nossa terra, a finesse do nosso artesanato e séculos de tradição. Revelá-lo em Mônaco, na presença de Sua Alteza Real o Príncipe Albert II, é um símbolo poderoso: compartilhar a excelência armênia com a Europa," disse Armen Pogossian, proprietário da Cigaronne e da Newline Brands Global LLC.

Um espírito excepcional

Jardins d'Arménie introduz uma categoria totalmente nova de conhaque: Royal Brandy. Feito a partir de uvas Voskehat colhidas em três regiões diferentes da Armênia, este espírito é criado por mestres armênios que combinam tradições de produção de conhaque consagradas pelo tempo com inovação moderna. Segue um processo de envelhecimento distinto que começa com barris de carvalho, onde desenvolve uma base rica de chocolate e notas suaves de baunilha. A jornada continua em barris de madeira de damasco - a assinatura da casa - adicionando camadas de frutas e nozes delicadas, antes de voltar ao carvalho para um refinamento final. Este processo dá ao Royal Brandy uma estrutura elegante, complexidade aromática excepcional e um comprimento notável no paladar.

Duas inovações importantes acompanham esta criação. Uma tampa hermética habilmente projetada, feita de duas partes interligadas e com patente pendente, garante uma vedação hermética que protege a integridade dos aromas da adega ao vidro. Cada garrafa também é oferecida com um conjunto de copos de degustação, projetados para fornecer uma prévia exclusiva do perfil do conhaque e enriquecer a experiência geral de degustação.

"Jardins d'Arménie é muito mais do que um espírito: é património cultural e savoir-faire transmitido de geração em geração. Ter a honra de orientar esta degustação é um privilégio raro ", disse Bruno Scavo, sommelier, jornalista da Vins & Gastronomie.

Sobre os Jardins d'Arménie

Jardins d'Arménie Royal Brandy é o primeiro Royal Brandy do mundo, uma nova categoria de luxo de bebidas espirituosas nascidas na Arménia e dedicada a conhecedores de requinte e descobertas únicas. Combina herança, inovação e elegância contemporânea.

Sobre a Cigaronne e a Newline Brands Global LLC

Desde 1992, a família Pogossian cria produtos de luxo de distinção através da SPS Cigaronne e da Newline Brands Global LLC. Presentes em mais de 40 países, estas casas incorporam uma visão enraizada no artesanato, criatividade e excelência, oferecendo experiências sofisticadas e intemporais a uma clientela internacional exigente.

Informações práticas

Produto: Jardins d'Arménie – Royal Brandy

Origem: Arménia, uvas Voskehat

Processo: envelhecimento em carvalho duplo com maturação em madeira de damasco

Disponibilidade: seleção exclusiva em toda a Europa a partir de setembro de 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798136/Jardins_d_Armenie_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798137/Jardins_d_Armenie_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798138/Jardins_d_Armenie_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798139/Jardins_d_Armenie_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798140/Jardins_d_Armenie_5.jpg