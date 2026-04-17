Tras 35 años con la enfermedad de Parkinson, una paciente recupera su independencia

- Tras 35 años con la enfermedad de Parkinson y una infección potencialmente mortal, una paciente recupera su independencia

SHANGHAI, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el Día Mundial del Parkinson, el Hospital Internacional Jiahui comparte un caso extraordinario que pone de relieve la complejidad de la atención a la enfermedad de Parkinson avanzada, la colaboración multidisciplinaria y la recuperación funcional a pesar de las complicaciones que ponen en peligro la vida.

Una paciente de 75 años, la señora Zhang (seudónimo), con un historial de 35 años de enfermedad de Parkinson, sobrevivió a una perforación duodenal repentina complicada por un absceso hepático a principios de 2026. Superó ambas crisis mediante un enfoque escalonado y multidisciplinario que involucró a nueve especialidades médicas.

Su caso era extremadamente complejo: una úlcera perforada en el intestino delgado y un quiste hepático infectado, agravados por una desnutrición severa y otras comorbilidades. Los síntomas iniciales de tos, confusión y edema en las piernas, que aparecieron en enero de 2026, progresaron rápidamente hasta convertirse en una infección potencialmente mortal. Las pruebas de imagen revelaron la presencia de aire anormal en el hígado y una conexión anómala entre la úlcera y el quiste hepático, mientras que los temblores parkinsonianos dificultaron la obtención de imágenes claras.

Jiahui Health conformó un equipo multidisciplinario que incluyó neurología, cirugía general, gastroenterología, cuidados intensivos, hospitalización, diagnóstico por imágenes, anestesiología, nutrición y rehabilitación. Los radiólogos utilizaron técnicas avanzadas de imagen para combatir los temblores; los neurólogos restablecieron el equilibrio de los neurotransmisores en la etapa avanzada de la enfermedad de Parkinson; los cirujanos, gastroenterólogos y ecografistas se centraron en la reparación de infecciones y perforaciones; los anestesiólogos mitigaron los riesgos relacionados con las vías respiratorias y la medicación; y los equipos de cuidados intensivos, nutrición y rehabilitación brindaron apoyo para la recuperación.

Para proteger su delicado estado, el equipo adoptó una estrategia gradual y cautelosa: primero la estabilizaron con antibióticos, nutrición y drenaje. Luego, realizaron una cirugía de alto riesgo para reparar el daño, con el servicio de anestesiología garantizando la seguridad perioperatoria.

Tras la cirugía, la atención se centró en el manejo y la recuperación de la enfermedad de Parkinson. Los equipos de la UCI y de neurología ajustaron cuidadosamente la medicación antiparkinsoniana, a veces reduciendo la dosis en un octavo de comprimido, buscando el equilibrio entre el control de los síntomas motores y no motores y evitando la discinesia fatal. El equipo de nutrición implementó un protocolo de cinco pasos para restablecer la alimentación oral y revertir la desnutrición. La rehabilitación comenzó con ejercicios pasivos y progresó hacia el entrenamiento activo, recuperando la fuerza y la movilidad.

Tras un mes de cuidados intensivos, la señora Zhang experimentó una mejoría espectacular: pasó de estar postrada en cama y desorientada a ponerse de pie sin ayuda, alimentarse por sí misma e incluso escribir un poema de 100 caracteres. Su caso redefine los resultados para los pacientes con enfermedad de Parkinson crónica, demostrando cómo la atención multidisciplinaria por etapas puede revertir una crisis y restaurar la independencia.

"Este caso refleja nuestro compromiso con la atención integral a la persona", afirmó el doctor CHEN Yan, jefe del Departamento de Neurología. "La enfermedad de Parkinson requiere una colaboración interdisciplinaria fluida, no solo de neurología, para atender todas las necesidades del paciente".

En el Día Mundial del Parkinson, la historia de la señora Zhang refleja resiliencia, mientras que el modelo de equipo multidisciplinario de Jiahui ofrece esperanza a través de la compasión, la precisión y resultados transformadores.

https://jiahui.com/en/news/201

E-mail: [email protected]

Whatsapp: +852 4619 1904