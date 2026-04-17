Après 35 ans de maladie de Parkinson et une infection qui aurait pu lui coûter la vie, une patiente a retrouvé une vie autonome

SHANGHAI, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, Jiahui International Hospital partage un cas extraordinaire qui met en évidence la complexité des soins avancés de la maladie de Parkinson, la collaboration multidisciplinaire et la récupération fonctionnelle malgré des complications potentiellement mortelles.

Une patiente de 75 ans, Mme Zhang (pseudonyme), souffrant de la maladie de Parkinson depuis 35 ans, a survécu à une perforation duodénale soudaine compliquée par un abcès hépatique plus tôt cette année. Elle a surmonté la double crise grâce à une approche par étapes et en équipe faisant intervenir neuf disciplines médicales.

Son cas était extrêmement complexe : la rupture d'un ulcère de l'intestin grêle et un kyste hépatique infecté, aggravés par une malnutrition sévère et d'autres comorbidités. Les premiers symptômes de toux, de confusion et d'œdème des jambes en janvier 2026 ont rapidement évolué vers une infection engageant son pronostic vital. L'imagerie a révélé la présence anormale d'air dans le foie et une connexion anormale entre l'ulcère et le kyste hépatique, tandis que les tremblements de la maladie de Parkinson ont empêché d'obtenir des images nettes.

Jiahui Health a réuni une équipe pluridisciplinaire comprenant la neurologie, la chirurgie générale, la gastro-entérologie, l'unité de soins intensifs, les soins en milieu hospitalier, le service d'imagerie médicale, l'anesthésiologie, la nutrition et la réadaptation. Les radiologues ont eu recours à des techniques d'imagerie de pointe pour compenser les tremblements ; les neurologues ont géré l'équilibre des neurotransmetteurs à un stade avancé de la maladie de Parkinson ; les chirurgiens, les gastro-entérologues et les échographistes se sont concentrés sur le traitement des infections et la réparation des perforations ; les anesthésistes ont atténué les risques liés aux voies respiratoires et aux médicaments ; et les équipes des soins intensifs, de nutrition et de réadaptation ont favorisé le rétablissement.

Adoptant une stratégie prudente par étapes pour protéger son état fragile, l'équipe l'a d'abord stabilisée à l'aide d'antibiotiques, d'une alimentation appropriée et d'un drainage. Ils ont ensuite procédé à une intervention chirurgicale à haut risque pour réparer les dommages, l'anesthésiologie assurant la sécurité périopératoire.

Après l'opération, l'accent a été mis sur la gestion de la maladie de Parkinson et le rétablissement. Les équipes de soins intensifs et de neurologie ont soigneusement ajusté les médicaments antiparkinsoniens, parfois au huitième de comprimé près, en équilibrant le contrôle des symptômes moteurs et non moteurs et en évitant une dyskinésie fatale. L'équipe de nutrition a mis en œuvre un parcours en cinq étapes pour rétablir l'alimentation par voie orale et renverser la malnutrition. La réadaptation a commencé par des exercices passifs et s'est poursuivie par un entraînement actif, permettant de retrouver force et mobilité.

Après un mois de soins intensifs, l'état de Mme Zhang s'est considérablement amélioré : d'un état où elle était alitée et désorientée à celui où elle peut se tenir debout toute seule, se nourrir et même écrire un poème de 100 caractères. Son cas redéfinit les résultats pour les patients parkinsoniens de longue durée, montrant comment des soins multidisciplinaires par étapes peuvent inverser la crise et rétablir l'autonomie.

« Ce cas illustre notre engagement en faveur d'une prise en charge globale et tout au long du parcours de soins », a déclaré le Dr CHEN Yan, chef du service de neurologie. « La maladie de Parkinson nécessite une collaboration interdisciplinaire harmonieuse, qui ne se limite pas à la neurologie, afin de répondre à tous les besoins des patients. »

En cette journée mondiale de la maladie de Parkinson, l'histoire de Mme Zhang reflète la résilience, tandis que le modèle par équipe pluridisciplinaire de Jiahui donne de l'espoir grâce à la compassion, à la précision et à des résultats transformateurs.

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