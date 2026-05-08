تتعاون ماستركارد وYellow Card لفتح آفاق الابتكار في المدفوعات باستخدام العملات المستقرة عبر أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

ستستكشف الشركتان حالات استخدام عملية مبتكرة للمدفوعات باستخدام العملات المستقرة، بما في ذلك تعزيز أمن المدفوعات بالأصول الرقمية من خلال Mastercard Crypto Credential

جوهانسبرغ ونيويورك، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ماستركارد وYellow Card، وهي شركة مزوّدة مرخّصة للبنية التحتية للعملات المستقرة، تعمل بصورة رئيسية في أنحاء أفريقيا، ولديها قدرات إضافية في أسواق ناشئة مختارة، عن شراكة استراتيجية لتسريع الابتكار في المدفوعات باستخدام العملات المستقرة عبر أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA)، مع خطط للتوسع عالميًا.

Mastercard and Yellow Card Partner to Unlock Stablecoin Payment Innovation Across EEMEA

سيستكشف هذا التعاون تطبيقات مبتكرة ورائدة لمدفوعات العملات المستقرة عبر أربعة مجالات رئيسية: التحويلات المالية عبر الحدود، والتسويات بين الشركات، ومنظومات الولاء الرقمية، وإدارة الخزانة. ستعمل الشركتان مع البنوك والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية لاختبار حلول عملات مستقرة آمنة ومتوافقة تنظيميًا، بما يعزز كفاءة المدفوعات ويخفض التكاليف للشركات والمستهلكين.

سيُنشئ هذا التحالف مجموعات عمل مشتركة لتحديد حالات الاستخدام الأعلى أثرًا، وتطوير حلول قابلة للتشغيل البيني للبنوك والمؤسسات المالية ضمن شبكة ماستركارد، تربط التمويل التقليدي بالمدفوعات المدعومة بتقنية البلوك تشين. تشمل أسواق التركيز الأولية غانا، وكينيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة.

وقال Chris Maurice، الرئيس التنفيذي لشركة :Yellow Card «تمثّل الأسواق الناشئة أكبر فرصة للابتكار في مجال المدفوعات، لكن النجاح يتطلب خبرة محلية عميقة وقدرة على التعامل مع الأطر التنظيمية». وأضاف :Chris Maurice «لدينا سنوات من الخبرة في بناء بنية تحتية للعملات المستقرة متوافقة تنظيميًا، حيث لا تفي الخدمات المصرفية التقليدية بالاحتياجات. وتعزز شبكة ماستركارد العالمية هذه القدرات، بما يتيح لنا خدمة الشركات والمستهلكين الذين يحتاجون إلى وسائل أفضل وأقل تكلفة لتحويل الأموال عبر الحدود».

وقال Mete Güney، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA) لدى ماستركارد: «تمثل العملات المستقرة خيارًا واعدًا ومفيدًا لبعض المدفوعات، ونتطلع إلى العمل على حالات استخدام إضافية مع Yellow Card، مع مواصلة الاستفادة من خبرات ماستركارد لجعل استخدام العملات المستقرة سلسًا وآمنًا. ونتطلع معًا إلى نقل التمويل الرقمي إلى آفاق جديدة، وتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة في التجارة عبر الحدود، والتسويات بين الشركات، وأمن الأصول الرقمية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا واسع النطاق في النظام البيئي المالي».

تستند هذه الشراكة إلى النظام البيئي المتنامي للبلوك تشين لدى ماستركارد، وإلى سجل Yellow Card الحافل بوصفها من أبرز مشغلي العملات المستقرة المرخّصين في أفريقيا، بما يؤكد التزام الشركتين بالابتكار في الأصول الرقمية الموجّه نحو الاستخدامات العملية. مع اكتساب العملات المستقرة مزيدًا من الوضوح التنظيمي وتزايد الاعتماد المؤسسي عليها في الأسواق الناشئة، تضع هذه الشراكة الطرفين في موقع ريادي ضمن مجال حلول مدفوعات رقمية آمنة وقابلة للتوسع تربط التمويل التقليدي بتقنية البلوك تشين.

نبذة عن ماستركارد

تدفع ماستركارد عجلة الاقتصادات وتمكّن الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على بناء اقتصاد مرن يتيح للجميع الازدهار. ندعم مجموعة واسعة من خيارات المدفوعات الرقمية، بما يجعل المعاملات آمنة وبسيطة وذكية ومتاحة. تتكامل تقنياتنا وابتكاراتنا وشراكاتنا وشبكاتنا لتقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد والشركات والحكومات على تحقيق أقصى إمكاناتهم.

نبذة عن Yellow Card

تُعد Yellow Card من أكبر المزوّدين المرخّصين للبنية التحتية القائمة على العملات المستقرة، ولديها قدرات في 20 دولة أفريقية، إضافةً إلى أسواق ناشئة رئيسية. توفّر Yellow Card، بدءًا من البنية التحتية لمدفوعات العملات المستقرة، مرورًا بشبكات التسوية بالعملات الورقية، وخدمات المحافظ الرقمية، ووصولًا إلى إصدار عملات مستقرة محلية مخصّصة، بنية تحتية متكاملة قابلة للتخصيص حسب الحاجة، تحتاج إليها الشركات لإدارة العملات المستقرة والمدفوعات والعمليات عبر الأسواق الناشئة.

