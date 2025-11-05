مؤتمر التعدين الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع بنك BMO لتعزيز تدفّق الاستثمارات في قطاع التعدين والمعادن

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 5 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

أعلن مؤتمر التعدين الدولي عن إبرام شراكة استراتيجية مع بنك BMO ، البنك الاستثماري الرائد عالميًا في قطاع التعدين والمعادن، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفّق الاستثمارات إلى قطاع التعدين والمعادن، وتحسين فرص التمويل، من خلال ربط شركات التعدين بالمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي في منصة واحدة تسهّل التعاون وتدعم نمو القطاع.

وأوضح المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، علي المطيري، أن هذه الشراكة، التي تعد الأولى من نوعها، تمثّل تطورًا طبيعيًا لدور المؤتمر كمنصّة عملية لتيسير الاستثمار في القطاع. وأضاف أن التعاون مع BMO يهدف إلى تحويل الاهتمام المتزايد بصناعة المعادن إلى فرص تمويلية قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير المشاريع في المنطقة الكبرى الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، ويُسهم في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤهّلين، فضلًا عن ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمويل وتطوير صناعة المعادن .

وتحت شعار "بوابة التمويل"، يقدّم مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، التي ستُعقد في الرياض خلال يناير 2026، برنامجًا متخصصًا بالشراكة مع BMO يواكب احتياجات المستثمرين على امتداد سلسلة القيمة. ويتضمّن البرنامج جلسات تعريفية حول رحلة الاستثمار التعديني، يقودها خبراء من البنك ، لتقديم قراءة معمّقة لمسار الاستثمار تبدأ من الاستكشاف وتقييم الجدوى مرورًا بالتمويل ووصولًا إلى عمليات التعدين والمعالجة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المستثمرين من بناء أطر قرار متماسكة واختصار دورة التعلّم وتقليل المخاطر. كما يشمل عروضًا مشتركة للوصول إلى رأس المال تقدّمها كبريات شركات التعدين، بما يوفّر قناة مباشرة للتفاعل مع قادة الصناعة واستكشاف فرص التوسّع وتنويع المحافظ الاستثمارية ضمن مسار "بوابة التمويل" بطريقة متدرجة ومبنية على بيانات دقيقة .

ويواصل مؤتمر التعدين الدولي، من خلال هذه الشراكة، تعزيز مكانته كمنصّة جامعة لصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تتكامل أدوات التمويل والمعرفة الفنية في سياق واحد يسرّع تطوير المشاريع، ويرسّخ ممارسات مسؤولة ومرنة في سلاسل الإمداد، ويدعم مسارات التحول نحو الطاقة النظيفة، على نحو يعظّم الأثر الاقتصادي في المنطقة الكبرى ويخدم أهداف النمو الإقليمي والعالمي.

يشار إلى أن العاصمة الرياض سوف تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد". ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات التعدين العالمية مثل BHP و Ivanhoe Mines و Rio Tinto و Ma'aden و Zijin و Barrick Gold ، مما يعكس مكانته بوصفه منصة عالمية للنخبة في قطاع التعدين، وحدثًا رئيسًا يُجسد الدور الريادي للمملكة في قيادة مستقبل المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي. لمزيد من المعلومات والتسجيل : https://registration.futuremineralsforum.com/e/9ee6d849-04bf-4671-837f-b32ca68b2d74/a/9ee6d849-086b-48d1-98c0-524e5a0494cf

نبذة عن مؤتمر التعدين الدولي

انطلقت النسخة الأولى من مؤتمر التعدين الدولي في يناير 2022 ليصبح منصة عالمية رائدة لقطاع المعادن، تجمع الحكومات والمنظمات الدولية وأطراف الصناعة لصياغة مستقبل القطاع عبر حوار مهني مباشر. استقطب المؤتمر، في نسخته الرابعة، أكثر من 18,000 مشارك من 165 دولة، وشهد الاجتماع الوزاري تمثيلًا حكوميًا من 89 دولة. ويُعرف المؤتمر بنهجه العملي في مواجهة التحديات بهدف تعزيز سلاسل إمداد معدنية مسؤولة ومرنة، وتمكين التنمية، ودعم أهداف الكهربة عالميًا، وتعزيز الأمن، وتسريع التحول الرقمي. ويتصدر المؤتمر، من خلال الاجتماع الوزاري، والمؤتمر والمعرض، ومناطق التقنية المعدنية والاستكشاف، الحوار العالمي ويدفع التعاون والابتكار نحو مستقبل مستدام .

نبذة عن مجموعة BMO المالية

مجموعة BMO المالية هي سابع أكبر بنك في أمريكا الشمالية من حيث الأصول، بإجمالي أصول بلغ 1.4 تريليون دولار أمريكي في 31 يوليو 2025. بخبرة تزيد عن 200 عام في خدمة العملاء، وتضم فريقًا متنوعًا من الموظفين ذوي الكفاءة العالية، يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، وإدارة الثروات، والأسواق العالمية، والخدمات المصرفية الاستثمارية لـ 13 مليون عميل في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي أسواق مختارة عالميًا.

