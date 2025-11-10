تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًا (LDCMC11) خلال شهر نوفمبر

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- تتهيأ المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًا (LDCMC11) بتاريخ 22 نوفمبر، والذي يُعقد تحت شعار "تعزيز التصنيع الشامل: الاستثمار والابتكار والشراكات في الدول الأقل نموًا". ويأتي تنظيم هذا المؤتمر تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسيُعقد قبل المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) الذي تستضيفه الرياض.

Infographic about LDCMC11

يُعدُّ المؤتمر منصَّة عالمية رئيسية مخصصة لمناقشة التنمية الصناعية في الدول الأقل نموًا حول العالم. ويُعزِّز المؤتمر التزام المجتمع الدولي بدعم 44 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي. وتتمثل أهداف المؤتمر في تمكين الدول الأقل نموًا من الوصول بشكلٍ أكبر إلى التمويل، وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات، وتحفيز التجارة، ومساندة هذه الدول على الاندماج بشكلٍ أكثر فعالية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وسيتمحور المؤتمر حول تعزيز التصنيع الشامل والسريع عبر ثلاث ركائز أساسية، تشمل: الاستثمار وتوفير التمويل اللازم، وتشجيع الابتكار، وإقامة شراكات استراتيجية. وستركِّز جلسات المؤتمر على استعراض الآليات المالية المبتكرة التي تهدف إلى حشد الموارد المحلية والدولية لدعم التنمية الصناعية المستدامة في الدول الأقل نموًا (LDCs)، مع إبراز الدور الحيوي لمؤسسات التمويل التنموي والبنوك متعددة الأطراف. كما يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسات حوارية حول السياسات الصناعية التحولية، بهدف تمكين الدول الأقل نموًا من تحقيق التقدُّم والخروج الدائم من تصنيف الدول الأقل نموًا. وسيتناول النقاش تصميم وتنفيذ سياسات صناعية مستقبلية تُعزز التنويع الاقتصادي، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير التكنولوجيا في الدول الأقل نموًا (LDCs).

وسيُفتتح المؤتمر بجلسة رفيعة المستوى بعنوان "التوحّد من أجل التقدم عبر الابتكار"، تليها حلقة نقاش وزارية على مستوى عالٍ تبحث في سبُل خلق بيئات محفّزة تجذب الاستثمارات المستدامة، وتُعزز منظومات الابتكار، وتطور القدرات الصناعية الشاملة. وستتناول الجلسة دراسة أوجه التوافق والتكامل بين الأولويات الوطنية لكل دولة والفرص المتاحة على المستوى العالمي، مع إبراز أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتعزيز التكامل الإقليمي، وإقامة تحالفات بين القطاعين العام والخاص. سيشمل البرنامج جلسات تفاعلية تجمع بين القطاع الخاص والحكومات والشركاء في التنمية، إضافةً إلى مساهمات من الخبراء وصنّاع السياسات. تهدف هذه الفعاليات إلى بناء شراكات فعّالة، ودعم نقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار الصناعي المستدام في أكثر الدول عرضة للتحديات والصعوبات.

ستواصل المملكة العربية السعودية تعزيز دورها العالمي من خلال استضافة المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025. سيجمع الحدث ممثّلين عن 173 دولة عضوًا، إلى جانب قادة بارزين من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مما يُعزز الدور المحوري للمملكة كشريك عالمي في دفع عجلة التنمية الصناعية.

