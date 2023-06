تحقق Solar N Plus تصنيفًا مرتفعًا لـ Dun & Bradstreet 4A1

شوزو، الصين، 14 يونيو 2023PRNewswire/ /(Solar N Plus) Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. -- ، وهي خبيرة تصنيع في تكنولوجيا TOPCon، تفخر بالإعلان عن حصولها على تصنيف Dun & Bradstreet (D & B) 4A1 المرموق، مما يشير إلى قوتها المالية الممتازة وحالتها الائتمانية. هذا الاعتراف يعزز مكانة الشركة كلاعب موثوق به وموثوق به في صناعة الطاقة الشمسية.

كانت D & B مزودًا عالميًا رائدًا لبيانات وتحليلات اتخاذ القرارات التجارية منذ ما يقرب من 200 عام، ويقوم نظام التصنيف الشهير بتقييم القوة المالية للشركات وحالتها الائتمانية. وفقًا لتقرير معلومات الأعمال لشركة Solar N Plus، المقدم من D&B، حصلت الشركة على تصنيف 4A1 المرموق من D&B. يشير هذا التصنيف إلى مركز مالي قوي، حيث تتراوح القيمة الصافية الملموسة من 85000000 إلى 449000000. علاوة على ذلك، تلقت Solar N Plus تقييمًا ائتمانيًا مركبًا قدره 1، مما يدل على مستوى عالٍ من الجدارة الائتمانية. بشكل عام، تنتمي Solar N Plus إلى مجموعة الجودة الموقرة، مما يعرض أدائها الرائد في الصناعة.

وقالت Ashley Wang، المدير العام للمبيعات الدولية والتسويق في Solar N Plus "إن D & B هي واحدة من أكثر وكالات الإبلاغ عن الائتمان التجاري العالمية ذات السمعة الطيبة، وكانت تقاريرها منذ فترة طويلة مرجعًا حاسمًا للعديد من المؤسسات المالية في تقييم ائتمان الشركات ومخاطرها" وأكملت: "يرتبط تحقيق مثل هذا التصنيف المرتفع ارتباطًا وثيقًا بتركيز Solar N Plus الثابت على التنمية المستدامة والعمليات المستقرة والصحة المالية القوية".

وتكرس Solar N Plus جهودها لتعزيز قيمة منتجاتها الشمسية باستمرار، وكسب الثقة من العملاء العالميين ومنظمات الطرف الثالث. في المستقبل، ستواصل Solar N Plus التعاون مع الشركاء العالميين لتسريع التبني العالمي للطاقة النظيفة، مما يساهم في الانتقال المنخفض الكربون.

نبذة عن Solar N Plus

Solar N Plus هي شركة مصنعة ومزودة للخلايا والوحدات الشمسية. مع التركيز القوي على الابتكار والاستدامة، تقدم الشركة حلولًا فعالة وموثوقة لسوق الطاقة المتجددة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.solarnplus.com

