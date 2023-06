A Solar N Plus obtém a classificação 4A1 no Dun & Bradstreet

CHUZHOU, China, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), especialista na fabricação da tecnologia TOPCon, tem o orgulho de anunciar que recebeu a conceituada classificação 4A1 daDun & Bradstreet (D & B), indicando sua excelente força financeira e condição de crédito. Este reconhecimento solidifica ainda mais a posição da empresa como um agente confiável e credível no setor de energia solar.

A D&B é uma empresa líder global de dados e análises de decisões de negócios há quase 200 anos, e seu renomado sistema de classificação avalia a força financeira e a condição de crédito das empresas. Segundo o Relatório de créditocomercial da Solar N Plus, fornecido pela D&B, a empresa recebeu a conceituada classificação 4A1 da D&B. Esta classificação indica uma posição financeira robusta, com um patrimônio líquido tangível, que vale de 85 a 449 milhões. Além disso, a Solar N Plus recebeu uma avaliação de crédito composta de 1, o que significa um alto nível de credibilidade. Em resumo, a Solar N Plus pertence à respeitada Quality Group, apresentando seu desempenho líder do setor.

"A D & B é uma das agências de relatórios de crédito empresariais mais conceituadas, e seus relatórios têm sido uma referência crucial para várias instituições financeiras na avaliação do crédito e do risco corporativo", disse Ashley Wang, gerente geral de vendas internacionais e marketing da Solar N Plus, "Alcançar uma classificação tão elevada está intimamente ligado ao foco inabalável da Solar N Plus no desenvolvimento sustentável, operações estáveis e forte saúde financeira".

A Solar N Plus se dedica a aprimorar continuamente o valor de seus produtos solares, conquistando a confiança de clientes globais e organizações terceirizadas. No futuro, a Solar N Plus continuará a colaborar com parceiros globais para acelerar a adoção global de energia limpa, contribuindo com a transição para o baixo carbono.

Sobre a Solar N Plus

A Solar N Plus é um experiente fabricante e fornecedor de células e módulos solares. Com forte foco em inovação e sustentabilidade, a empresa oferece soluções eficientes e confiáveis para o mercado de energia renovável.

Para mais informações, acesse www.solarnplus.com

FONTE Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD

SOURCE Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD