Solar N Plus obtient la cote élevée Dun & Bradstreet 4A1

CHUZHOU, Chine, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), un expert manufacturier de la technologie TOPCon, est fier d'annoncer qu'il a reçu la prestigieuse cote Dun & Bradstreet (D & B) 4A1, indiquant une solidité financière et une situation de crédit excellentes. Cette reconnaissance renforce la position de l'entreprise en tant qu'acteur fiable et crédible dans le secteur de l'énergie solaire.

D & B est l'un des principaux fournisseurs de données et d'analyses sur les décisions d'affaires au monde depuis près de 200 ans, et son système de notation réputé évalue la solidité financière et la situation du crédit des entreprises. Selon le Business Information Report for Solar N Plus, fourni par D & B, l'entreprise a obtenu la prestigieuse cote D & B de 4A1. Cette cote indique une solide situation financière, avec une valeur nette tangible allant de 85 000 000 à 449 000 000. En outre, Solar N Plus a reçu une évaluation collective du crédit de 1, ce qui signifie un haut niveau de solvabilité. Dans l'ensemble, Solar N Plus appartient au réputé Quality Group, ce qui témoigne de sa performance de premier plan.

« D & B est l'une des agences d'évaluation du crédit aux entreprises les plus réputées au monde, et ses rapports sont depuis longtemps une référence cruciale pour de nombreuses institutions financières dans l'évaluation du crédit et du risque des entreprises, a déclaré Ashley Wang, directrice générale des ventes internationales et du marketing chez Solar N Plus. L'obtention d'une cote aussi élevée est étroitement liée à l'importance inébranlable que Solar N Plus accorde au développement durable, à la stabilité des opérations et à une santé financière solide. »

Solar N Plus se consacre à l'amélioration continue de la valeur de ses produits solaires, en gagnant la confiance des clients mondiaux et des organisations tierces. À l'avenir, Solar N Plus continuera de collaborer avec des partenaires mondiaux pour accélérer l'adoption mondiale de l'énergie propre, contribuant ainsi à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

À propos de Solar N Plus

Solar N Plus est un fabricant et fournisseur expérimenté de modules et de cellules solaires. Forte de son accent sur l'innovation et la durabilité, l'entreprise offre des solutions efficaces et fiables pour le marché des énergies renouvelables.

Pour en savoir plus, consultez www.solarnplus.com

SOURCE Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD