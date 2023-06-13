Компания Solar N Plus получила высокую оценку 4A1 от Dun&Bradstreet

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Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD

13 Jun, 2023, 21:00 ET

ЧУЧЖОУ (Китай), 14 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), специализирующаяся на технологии TOPCon, с гордостью объявила о получении престижного рейтинга 4A1 от агентства Dun & Bradstreet (D & B), что свидетельствует о ее превосходной финансовой устойчивости и кредитоспособности. Это признание еще больше укрепляет позиции компании в качестве надежного и заслуживающего доверие игрока в области солнечной энергетики.

Агентство D & B уже почти 200 лет является одним из ведущих мировых поставщиков данных и аналитических материалов для принятия бизнес-решений, их известная система рейтингов оценивает финансовую устойчивость и кредитоспособность предприятий. Согласно отчету по бизнес-показателям, предоставленному агентством D&B, компания Solar N Plus получила престижный рейтинг 4A1. Такой рейтинг указывает на устойчивое финансовое положение со стоимостью собственных материальных активов от 85 000 000 до 449 000 000. Кроме того, Solar N Plus получила комплексную кредитную оценку, равную 1, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности. Solar N Plus принадлежит авторитетной группе компаний Quality Group, демонстрирующей лучшие в отрасли показатели.

«D & B является одним из самых авторитетных международных рейтинговых кредитных агентств, и его отчеты уже давно являются важнейшим справочным материалом для многих финансовых учреждений при оценке корпоративных кредитов и рисков, — заявил главный управляющий по международным продажам и директор по маркетингу компании Solar N Plus Эшли Ван (Ashley Wang). — Достижение такого высокого рейтинга тесно связано с неизменным вниманием Solar N Plus к устойчивому развитию, стабильности операций и устойчивости финансового состояния».

Компания Solar N Plus стремится непрерывно повышать ценность своей продукции в сфере солнечной энергетики, завоевывая доверие клиентов и сторонних организаций по всему миру. Solar N Plus продолжит сотрудничество с партнерами по всему миру в целях ускорения глобального внедрения экологически чистой энергетики, что будет способствовать переходу к низкоуглеродным технологиям.

Информация о компании Solar N Plus

Solar N Plus является опытным производителем и поставщиком солнечных элементов и модулей. Уделяя особое внимание инновациям и устойчивому развитию, компания предлагает эффективные и надежные решения для рынка возобновляемых источников энергии.

Более подробная информация представлена на сайте www.solarnplus.com

SOURCE Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD

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