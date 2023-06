Solar N Plus z wysokim ratingiem 4A1 od Dun & Bradstreet

CHUZHOU, Chiny, 14 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), spółka specjalizująca się w produkcji ogniw fotowoltaicznych bazujących na technologii TOPCon, z dumą ogłasza, że otrzymała prestiżowy rating Dun & Bradstreet (D & B) 4A1, który potwierdza jej doskonałą kondycję finansowo-kredytową. Wyróżnienie to umacnia pozycję spółki jako godnego zaufania przedstawiciela branży solarnej.

D&B to jedna z największych na świecie firm dostarczających dane biznesowe i usługi analityki biznesowej o niemal 200-letniej historii. Jej renomowany system ratingowy służy ocenie kondycji finansowo-kredytowej przedsiębiorstw. Według raportu biznesowego D&B spółka Solar N Plus otrzymała prestiżowy rating 4A1. Ocena ta świadczy o dobrej sytuacji finansowej i wartości netto przedsiębiorstwa mieszczącej się w przedziale od 85 do 449 mln. Solar N Plus otrzymała ponadto łączną ocenę kredytową 1, co wskazuje na wysoki poziom wiarygodności kredytowej. Solar N Plus znalazła się w prestiżowej Quality Group, co stanowi dowód jej wiodącej roli w branży.

„D&B to jedna z najbardziej renomowanych międzynarodowych agencji ratingowych. Jej raporty od wielu lat stanowią kluczowy punkt odniesienia dla licznych instytucji finansowych dokonujących oceny wiarygodności kredytowej i ryzyka – powiedziała Ashley Wang, dyrektorka generalna ds. sprzedaży międzynarodowej i marketingu w Solar N Plus. – Tak wysoka ocena dla Solar N Plus to w dużej mierze rezultat konsekwentnego stawiania na zrównoważony rozwój, stabilność operacyjną i dobrą kondycję finansową spółki".

Solar N Plus nieustannie udoskonala walory swoich produktów solarnych, zdobywając zaufanie klientów i organizacji branżowych na całym świecie. W przyszłości Solar N Plus zamierza kontynuować współpracę z międzynarodowymi partnerami w celu przyspieszania transformacji energetycznej na świecie i zmniejszania emisji CO2.

Solar N Plus

Solar N Plus to doświadczony producent i dostawca ogniw i modułów fotowoltaicznych. Spółka stawia na innowacyjność i zrównoważony rozwój, oferując wydajne i niezawodne rozwiązania dla rynku energetyki odnawialnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.solarnplus.com

SOURCE Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD