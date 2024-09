تختتم BingX مجموعه اطلاق العمله المشفره OVER بتخصيص يصل الى ٩٠ مليون USDT

فيلنيوس، ليتوانيا, 6 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تعلن BingX، منصة تداول العملات المشفرة الرائدة، عن الانتهاء الناجح من مجموعه جوائز عملة OVER على منصة BingX Launchpool. اتاح هذا الحدث للمستخدمين فرصة مبتكرة للتخصيص باستخدام USDT و BTC، مما أتاح لهم فرصة المشاركة في مجموع جوائز تبلغ 400,000 رمز OVER. شارك أكثر من 14,000 مستخدم في BingX، وقاموا بتخصيص أكثر من 90 مليون USDT في المجمل. يعكس هذا الإنجاز التزام BingX المستمر بتقديم تجارب ممتعة ومجزية لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.

أعربت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX، عن أفكارها حول الاختتام الناجح لحدث مجموعة إطلاق العملات المشفرة الخاص برمز OVER، مؤكدة على التزام المنصة بتقديم قيمة مضافة لمستخدميها. وقالت: "نجاح مجموعة إطلاق العملات المشفرة الخاصة برمز OVER هو دليل على التزام BingX بتزويد مستخدمينا بفرص مبتكرة وعالية العائد. لقد كان تركيزنا دائمًا على جعل العملات المشفرة أكثر سهولة، ومع هذا الحدث، شهدنا تفاعلًا كبيرًا ومشاركة هائلة من مجتمعنا، وسنواصل تقديم المزيد من المبادرات التي تربط بين المشاريع المثيرة في مجال البلوك تشين ومستخدمينا، لضمان استفادة كلا الجانبين من المشهد المتطور للعملات المشفرة."

استقطبت مجموعة إطلاق العملات المشفرة الخاصة برمز OVER مشاركة واسعة من المستخدمين الذين كانوا يتطلعون إلى تخصيص أصولهم للحصول على مكافآت بالرموز. تميز الحدث بحد مكافآت يبلغ حوالي 55.56 رمز OVER في الساعة، وقدمت المنصة معدل نسبة سنوي (APR) رائعًا بلغ 95% خلال المرحلة الأولى. كما أن مستخدمي BingX لديهم الفرصة للاستمرار في الاستفادة من نظام OVER البيئي من خلال المشاركة في حدث إدراج رمز OVER القادم.

تظل BingX ملتزمة بدورها كجسر بين مشاريع البلوك تشين والمجتمع الأوسع للعملات المشفرة. ستستمر أحداث مجموعة إطلاق العملات المشفرة المستقبلية في تقديم فرص مثيرة للمشاريع للحصول على مزيد من الانتشار، بينما تقدم للمستخدمين طرقًا جديدة لكسب المكافآت. من خلال بناء حوار مباشر بين المشاريع والمستخدمين، تعزز BingX من قيمة منصتها وتدفع نحو مزيد من التفاعل داخل نظام العملات المشفرة.

عن BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة تداول العملات المشفرة الرائدة التي تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تقدم BingX منتجات وخدمات متنوعة، بما في ذلك التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول - وكلها مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة، من المبتدئين إلى المحترفين. تلتزم BingX بتوفير منصة موثوقة تمكّن المستخدمين من خلال أدوات وميزات مبتكرة لرفع مستوى مهارتهم في التداول. في عام 2024، أصبحت BingX شريكًا رئيسيًا لنادي تشيلسي لكرة القدم، مما يمثل بداية مثيرة في عالم الرياضة.

