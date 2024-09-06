BingX разместила OVER на Launchpool со стейкингом в размере 90 миллионов USDT

ВИЛЬНЮС, Литва, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, BingX, ведущая криптовалютная биржа, с гордостью объявляет об успешном размещении призовых пулов токенов OVER на BingX Launchpool. Это событие предоставило пользователям инновационную возможность ставок с участием USDT и BTC, что позволило им разделить общий призовой фонд в 400 000 токенов OVER. В мероприятии приняли участие более 14 000 пользователей BingX, поставив в общей сложности более 90 миллионов USDT. Это достижение подчеркивает постоянную приверженность BingX предоставлению увлекательного и полезного опыта для своей глобальной пользовательской базы.

BingX Concludes OVER Launchpool with 90 Million USDT Staking

Вивьен Лин, Директор по продуктам BingX выразила свои мысли об успешном завершении мероприятия OVER Launchpool, подчеркнув приверженность платформы предоставлению ценности своим пользователям. «Успех OVER Launchpool является свидетельством приверженности BingX предоставлению нашим пользователям инновационных, высокодоходных возможностей. Мы всегда стремились сделать криптовалюту более доступной и выгодной, и на этом мероприятии мы увидели невероятную вовлеченность и участие нашего сообщества и продолжим внедрять больше инициатив, которые устранят разрыв между захватывающими блокчейн-проектами и нашими пользователями, гарантируя обеим сторонам выгоду от развивающегося крипто-ландшафта».

OVER Launchpool привлек широкое участие пользователей, заинтересованных в размещении своих активов ради шанса заработать награды в виде токенов. Мероприятие могло похвастаться почасовым лимитом вознаграждения около 55,56 токенов OVER, а платформа предлагала замечательную годовую процентную ставку (APR) в размере 95% на первом этапе. Пользователи BingX также имеют возможность продолжать получать выгоду от экосистемы OVER, приняв участие в предстоящем мероприятии по листингу токенов OVER.

Заглядывая вперед, BingX остается преданным своей роли моста между блокчейн-проектами и более широким криптосообществом. Будущие мероприятия Launchpool продолжат предоставлять захватывающие возможности для проектов, чтобы получить известность, предлагая пользователям новые способы получения вознаграждений. Выстраивая прямой диалог между проектами и пользователями, BingX повышает ценность своей платформы и способствует более активному участию в экосистеме криптовалют.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая дает пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала основным партнером Chelsea FC, ознаменовав захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

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